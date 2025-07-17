Попытки введения социальных рейтингов
Попытки введения социальных рейтингов
Социальный рейтинг – это попытка автоматически приписать каждому гражданину число (набор чисел, вектор, социальный индикатор) его «добропорядочности»: этичности, благонадёжности и законопослушности. На сегодняшний день, насколько можно судить по открытым источникам, в Китае активно применяется социальный рейтинг: каждому гражданину начисляется сколько-то начальных баллов, а затем они зарабатываются или списываются в зависимости от оценки поведения гражданина по различным критериям этичности и законопослушности. Оценивается поведение масс граждан автоматически: с помощью цифровых технологий слежки и анализа. По сути, речь идёт об автоматическом управлении массами людей.
В последние годы в российских медиа появляются «прощупывающие» публикации о перспективах социального рейтинга в России. Проводится мысль, что социальный рейтинг при надлежащей реализации – это в целом «хорошая вещь», помогающая вознаграждать «хороших» граждан и наказывать «плохих».
Отметим, что различные виды автоматических цифровых рейтингов уже работают в нашей стране. Это, прежде всего, кредитный рейтинг банков (на основе кредитных историй) и страховых компаний, рейтинги пассажиров и таксистов, продавцов и покупателей. Симптоматичны попытки введения рейтингов учеников и студентов – вплоть до установки камер в классах с распознаванием эмоций и оценкой уровня трудолюбия и старательности школьника .
Цифровой рейтинг пользователя давно уже существует внутри массовых рекламных систем компаний Google Ads, Meta (Facebook), Яндекс, Mail.ru и более мелких рекламных игроков, где пользователю присваивается множество параметров, в том числе один из главных – параметр платёжеспособности, что приводит к скрытой ценовой дискриминации, когда пользователям с разным рекламным рейтингом одни и те же товары и услуги предлагаются по ценам, иногда отличающимся в несколько раз.
Мы считаем, что любой массовый социальный рейтинг обязательно станет жертвой социальных же факторов:
– положительной обратной связи, когда программа цифрового рейтингования будет загонять неудачливого гражданина на «социальное дно» без возможности выбраться обратно;
– криминализации, включая коррупцию и компрометацию, когда чиновники и программисты, управляющие программами цифрового рейтингования, смогут тайно торговать рейтингами.
Ещё одним следствием введения социального рейтинга будет лишение граждан их прав не по суду, а по воле программ на базе ИИ, которую невозможно будет оспорить ни в суде, ни где-либо ещё. Уже сейчас отказ гражданину в кредите частным банком происходит мгновенно, без объяснений, притом с занесением этого факта в системы кредитной истории. Оспорить это решение и исправить записи систем кредитных историй, как правило, нет никакой возможности.
Фактически перед нами неявное намерение создать параллельную систему прав граждан, получаемых ими не в рамках реализации Конституции РФ и федерального законодательства, а из рук и по воле «цифрового класса», а также ввести параллельную систему власти, в которой контроль над населением приобретается не через легитимные механизмы, а по факту и без спроса. Мы часто слышим: нашей стране нужен образ будущего. Вряд ли ожиданиям граждан соответствует образ будущего, которое можно назвать новым («цифровым») крепостным правом: со всеобщей слежкой, цифровым отчуждением, подчинением безличным алгоритмам ИИ под управлением цифровых чиновников.
Отрывок из доклада СПЧ – “Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0″
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
Определение и текущее состояние
- Социальный рейтинг — автоматическая система оценки «добропорядочности» граждан через присвоение числовых показателей
- В Китае активно применяется система начисления/списания баллов на основе поведенческих критериев
- В России появляются публикации, представляющие социальный рейтинг как позитивную технологию
Существующие аналоги в России
- Кредитные рейтинги банков и страховых компаний
- Рейтинги пассажиров, таксистов, продавцов и покупателей
- Попытки внедрения рейтингов учеников и студентов с камерами распознавания эмоций
- Скрытые рейтинги пользователей в рекламных системах крупных IT-компаний, приводящие к ценовой дискриминации
Прогнозируемые негативные последствия
- Положительная обратная связь: система будет загонять неудачливых граждан на «социальное дно» без возможности реабилитации
- Криминализация: коррупция и торговля рейтингами среди чиновников и программистов
- Лишение прав без суда: ИИ-алгоритмы будут принимать неоспоримые решения о правах граждан
Системные угрозы
- Создание параллельной системы прав граждан, контролируемой «цифровым классом»
- Формирование нелегитимной системы власти над населением
- Угроза превращения общества в «цифровое крепостное право»
Вывод:
Авторы доклада рассматривают социальный рейтинг как фундаментальную угрозу конституционному строю и правам граждан. Основная опасность видится в том, что подобные системы неизбежно приведут к созданию параллельной, неподконтрольной обществу системы управления, где права и свободы граждан будут определяться не законом, а алгоритмами ИИ. Это может привести к формированию нового типа социального неравенства и авторитаризма, основанного на цифровых технологиях контроля.