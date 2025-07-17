«Оружие в обмен на технолигии»

Трамп обсуждает с Украиной «мегасделку» по беспилотникам, утверждает Зеленский.

New York Post пишет, что “Киев предложил поделиться всем, что он узнал о современной войне за три года конфликта с Россией”. Отмечается, что американцы значительно отстают российских и китайских технологий БПЛА, а солдаты армии США плохо подготовлены к использованию дронов и защите от них.

Зеленский утвержает, что США могут приобрести у Украины дроны, прошедшие испытания на поле боя. В обмен Киев закупит у Штатов ряд вооружений. Это что-то типа программы «нефть в обмен на продовольствие» – только тут «оружие в обмен на технолигии». По словам Зеленского, сделка «беспроигрышная».

В статье утверждается, что США очень интересуют конкретно дальнобойные дроны. И этому можно найти косвенное подтверждение.

На территории Пентагона был представлен американский дрон, напоминающий Shahed-136 – беспилотник под названием LUCAS, созданный компанией Spekter Works. На демонстрации разработки присутствовал министр обороны США Пиа Хегст. Он недавно объявил о намерении США создать собственную индустрию дронов – массовых и дешевых. На демонстрации как раз упоминалась низкая стоимость и высокая эффективность иранских беспилотников.

С. Шилов