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«Оружие в обмен на технолигии»

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Переслано от: Свидетели Байрактара

«Оружие в обмен на технолигии»

Трамп обсуждает с Украиной «мегасделку» по беспилотникам, утверждает Зеленский.

New York Post пишет, что “Киев предложил поделиться всем, что он узнал о современной войне за три года конфликта с Россией”. Отмечается, что американцы значительно отстают российских и китайских технологий БПЛА, а солдаты армии США плохо подготовлены к использованию дронов и защите от них.

Зеленский утвержает, что США могут приобрести у Украины дроны, прошедшие испытания на поле боя. В обмен Киев закупит у Штатов ряд вооружений. Это что-то типа программы «нефть в обмен на продовольствие» – только тут «оружие в обмен на технолигии». По словам Зеленского, сделка «беспроигрышная».

В статье утверждается, что США очень интересуют конкретно дальнобойные дроны. И этому можно найти косвенное подтверждение.

На территории Пентагона был представлен американский дрон, напоминающий Shahed-136 – беспилотник под названием LUCAS, созданный компанией Spekter Works. На демонстрации разработки присутствовал министр обороны США Пиа Хегст. Он недавно объявил о намерении США создать собственную индустрию дронов – массовых и дешевых. На демонстрации как раз упоминалась низкая стоимость и высокая эффективность иранских беспилотников.

С. Шилов

Комментарий редакции

Оригинальная статья


Оригинальная статья, на которую ссылается автор, опубликована в The New York Post 17 июля 2025 года под заголовком: "Trump discussing drone ‘mega deal’ with Ukraine — as US tech lags behind adversaries: ‘The people of America need this technology’". Полный текст статьи доступен по ссылке: New York Post.

Основные тезисы статьи


1. Обсуждение "мегасделки":
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом соглашение, предполагающее закупку США украинских боевых беспилотников, проверенных в реальных боевых условиях. В обмен Украина закупит американское вооружение.
- Зеленский назвал сделку «беспроигрышной» и подчеркнул, что она направлена на взаимную поддержку в области авиационных технологий.

2. Технологическое отставание США:
- Эксперты и официальные лица отмечают, что американские технологии беспилотников значительно уступают российским и китайским аналогам. Американские военнослужащие недостаточно подготовлены для эффективного использования дронов и противодействия им.
- Дроновая война стала ключевым элементом конфликта на Украине, где ежедневно совершаются сотни ударов с использованием БПЛА.

3. Украинский опыт:
- Зеленский предложил поделиться опытом, накопленным Украиной за три года конфликта с Россией, включая технологии управления дронами и их применения в боевых условиях.
- Украинские дроны, по словам Зеленского, способны преодолевать российскую ПВО, поражать цели на расстоянии до 800 миль и уничтожать тяжелые бомбардировщики.

4. Интерес США к дальнобойным дронам:
- США проявляют особый интерес к украинским дальнобойным беспилотникам, которые доказали свою эффективность в конфликте.
- В статье упоминается демонстрация американского дрона LUCAS (компания Spekter Works), напоминающего иранский Shahed-136, на которой присутствовал министр обороны США Пит Хегсет. Он подчеркнул необходимость создания массовых и дешевых дронов для американской армии.

5. Контекст и значение сделки:
- Сделка рассматривается как потенциально трансформационная для вооруженных сил и национальной безопасности США, учитывая их отставание в технологиях БПЛА.
- Зеленский также упомянул переговоры с другими странами (Дания, Норвегия, Германия) о сотрудничестве в сфере дронов, что подчеркивает глобальный интерес к украинским разработкам.

6. Связь с другими инициативами:
- Министр обороны США Пит Хегсет издал приказ о сокращении бюрократии в производстве дронов, что соответствует стремлению США развивать собственную индустрию БПЛА.
- Сделка обсуждается на фоне других инициатив, таких как поставки систем ПВО Patriot Украине через страны НАТО, что частично финансируется европейскими союзниками.

Вывод


Сделка, о которой идет речь, представляет собой стратегический обмен: Украина предлагает США свои проверенные в бою технологии беспилотников и боевой опыт, накопленный в ходе конфликта с Россией, в обмен на американское вооружение. Это соглашение выгодно обеим сторонам: США получают доступ к передовым технологиям БПЛА, в которых они отстают от конкурентов (России и Китая), а Украина укрепляет свою оборону за счет поставок американского оружия.

Инициатива подчеркивает изменение подхода США к военному сотрудничеству, где акцент делается на технологический обмен, а не только на одностороннюю помощь. Особый интерес к дальнобойным дронам и упоминание демонстрации дрона LUCAS указывают на стремление США быстро наверстать отставание в этой области, в том числе за счет изучения и адаптации иностранных разработок. Сделка также вписывается в более широкий контекст международного сотрудничества, включая участие стран НАТО, и может стать моделью для будущих соглашений в формате «технологии в обмен на вооружение».
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/bayraktar1070/4940
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