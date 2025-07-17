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В последние годы микропластик находят повсюду — в воде, воздухе, пище и даже в человеческом организме. Но насколько серьёзны эти находки?

В этом видео мы разберемся, что известно науке о микропластике: как он попадает в окружающую среду и в тело человека, какие исследования вызывают доверие, а какие — перегибают ради сенсаций. Мы обсудим реальные экологические риски, методологические ошибки, источники загрязнений и возможные решения.

Это видео — для тех, кто хочет понимать проблему, а не бояться её. Смотрите до конца.

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Разберём, почему наш мозг ошибается в условиях информационного перегруза — и почему именно научный метод помогает восстановить ясность мышления. Научу, как дискутировать со сторонниками псевдонаучных идей.

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Алексей Хохлов

https://t.me/khokhlovAR

Анастасия Касьяненко

https://www.instagram.com/reel/DB809OlCawF/

00:00:00 Вступление. Сколько микропластика вокруг и внутри нас?

00:03:29 Что такое микропластик и откуда он берётся?

00:06:18 Реклама

00:09:35 Разбираем хайп. Ложка в мозгах и бляшки в артериях

00:17:32 Сами добавили, сами нашли – загрязнение образцов

00:22:00 Анонс моего онлайн-курса “Думай как учёный”

00:23:27 Что в бутылке? Бутылки вызывают гипертонию?

00:28:55 Микропластик вредит родам?

00:31:43 Продукты, “набитые микропалстиком”

00:33:40 Анонс моего лекционного тура

00:34:30 Есть ли всё-таки реальный вред?

00:43:00 Что делают с этой проблемой учёные и правительство? И что делать нам?

00:53:13 Заключение. Польза и вред пластика

#наука #панчин #микропластик