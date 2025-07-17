Главная » Новые технологии, Политика

Интернет не запретят

44 0
Переслано от: Рыбарь

Интернет не запретят
О нашумевшем законопроекте в сфере информации

Два дня общественность обсуждает законопроект об ужесточении мер административного контроля за передачу информации для регистрации и авторизации в Сети, использование VPN-сервисов, и поиск экстремистских материалов.

Из-за размытых формулировок его восприняли как блокировку Интернета по китайскому образцу. Однако после вникания в предложение и общения с осведомленными людьми мы выяснили, что на деле все иначе, и направлен закон вообще на другие вещи.

Так как обстоят дела на самом деле?

▪️Предусмотренное наказание за передачу третьему лицу номера и SIM-карт — борьба с их продажей мошенникам на площадках в Интернете. При этом безвозмездная кратковременная передача для связи в личных целях правонарушением являться не будет.

▪️Аналогичная ситуация с наказанием за незаконное использование SIM-боксов и виртуальных телефонных станций — это также мера борьбы с украинскими колл-центрами. Причем запрет введен еще в апреле, но ответственности за нарушение не было.

▪️То же самое с наказанием за передачу данных для регистрации в Интернете — оно направлено против предоставления мошенникам аккаунтов в соцсетях и на «Госуслугах». При этом сдача аккаунта для правомерного использования возможностей информационного ресурса правонарушением считаться не будет.

▪️Для Интернет-сервисов и владельцев технологических сетей связи также усиливается ответственность за уклонение от внедрения мероприятий для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий. Цель — исправить ситуацию, когда им выгоднее откупиться копеечными штрафами, чем выполнять предписание по борьбе с преступниками.

▪️Наконец, VPN никто не запрещает, но вот в случае использования его для совершения преступления оно будет считаться отягчающим обстоятельством. Точно так же с умышленным поиском уже заблокированных заведомо экстремистских материалов.

Резюмируя: за простое использование VPN штрафовать не будут, мониторить все поисковые запросы граждан тоже. А сам закон, в основном, направлен на устранение пробелов в актах против мошенников, когда запрет есть, а наказания — нет.

Внятное разъяснение инициативы избавило бы общественность неверных выводов. Все-таки таким, в первую очередь, должно заниматься государство, дабы не было волн слухов и спекуляций.

❗️Обоснованность мер на фоне масштабов финансовых потерь от украинских колл-центров вопросов не вызывает. Главное, чтобы на практике они работало должным образом, а не использовались как база для популистских и вредительских инициатив.

Вообще, нынешние меры — во многом попытка заставить функционировать ранее принятые акты такого же характера, иногда — почти 10-летней давности. Это к слову об опасениях «закрытия Интернета».

медиатехнологии #Россия

⭐️ @rybar

Поддержать нас

Комментарий редакции

Тезисы статьи:


1. Законопроект об ужесточении контроля в сфере информации:
- Обсуждается общественностью из-за размытых формулировок, вызвавших опасения о блокировке Интернета по «китайскому образцу».
- На деле закон направлен на борьбу с мошенничеством, а не на ограничение доступа к Интернету.

2. Меры против мошенничества:
- Наказание за передачу номеров и SIM-карт третьим лицам касается продажи их мошенникам, но не личной безвозмездной передачи.
- Запрет на использование SIM-боксов и виртуальных телефонных станций направлен против украинских колл-центров. Запрет действует с апреля, но ранее не было ответственности.
- Наказание за передачу данных для регистрации в соцсетях или на «Госуслугах» касается предоставления аккаунтов мошенникам, но не правомерного использования.

3. Усиление ответственности для интернет-сервисов:
- Вводятся меры для принуждения к выполнению оперативно-розыскных мероприятий, чтобы устранить практику уклонения через минимальные штрафы.

4. VPN и экстремистские материалы:
- VPN не запрещается, но его использование при совершении преступления считается отягчающим обстоятельством.
- Умышленный поиск заблокированных экстремистских материалов также влечет ответственность.

5. Цель закона:
- Устранение пробелов в законодательстве, где запреты существуют, но наказания отсутствуют.
- Закон не предусматривает штрафы за использование VPN или мониторинг поисковых запросов граждан.

6. Проблема коммуникации:
- Отсутствие четких разъяснений от государства привело к слухам и неверным трактовкам.
- Необходимость внятного информирования для предотвращения паники.

7. Обоснованность мер:
- Меры оправданы масштабами финансовых потерь от мошенничества, особенно от украинских колл-центров.
- Важно, чтобы меры применялись корректно, без использования для популизма или вредительства.

8. Контекст:
- Законопроект во многом направлен на обеспечение выполнения ранее принятых законов, некоторые из которых действуют уже почти 10 лет.
- Опасения о «закрытии Интернета» преувеличены.

Вывод:

Законопроект направлен на борьбу с мошенничеством и устранение законодательных пробелов, а не на ограничение свободы в Интернете. Основной акцент — на предотвращении незаконного использования SIM-карт, аккаунтов и уклонения интернет-сервисов от сотрудничества с правоохранительными органами. Использование VPN и поиск в Интернете не станут основанием для наказания, если они не связаны с преступлениями. Однако недостаточная разъяснительная работа со стороны государства привела к общественным страхам и спекуляциям. Для успешной реализации мер важно обеспечить их прозрачное и корректное применение, избегая злоупотреблений.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/rybar/72225
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
В Госдуму внесен законопроект о запрете анонимайзеров
Интернет-Ополчение поддержит патриотические инициативы на портале «Народная Инициатива»
МВД Украины пытается заблокировать доступ к интернет-информации из России с помощью США
На крючке Интернета: зависимость или эволюция?
ФСБ запретит разговоры и мысли
Пусть чиновники развивают Россию, а не вкладывают деньги в заграницу
На Украине запретят «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Живой журнал», многие сайты об искусстве, фотоленты мировых информагентств и новостные сайты.
Свободная энергия или почему рабам она не доступна

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru