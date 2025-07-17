Интернет не запретят

О нашумевшем законопроекте в сфере информации

Два дня общественность обсуждает законопроект об ужесточении мер административного контроля за передачу информации для регистрации и авторизации в Сети, использование VPN-сервисов, и поиск экстремистских материалов.

Из-за размытых формулировок его восприняли как блокировку Интернета по китайскому образцу. Однако после вникания в предложение и общения с осведомленными людьми мы выяснили, что на деле все иначе, и направлен закон вообще на другие вещи.

Так как обстоят дела на самом деле?

▪️Предусмотренное наказание за передачу третьему лицу номера и SIM-карт — борьба с их продажей мошенникам на площадках в Интернете. При этом безвозмездная кратковременная передача для связи в личных целях правонарушением являться не будет.

▪️Аналогичная ситуация с наказанием за незаконное использование SIM-боксов и виртуальных телефонных станций — это также мера борьбы с украинскими колл-центрами. Причем запрет введен еще в апреле, но ответственности за нарушение не было.

▪️То же самое с наказанием за передачу данных для регистрации в Интернете — оно направлено против предоставления мошенникам аккаунтов в соцсетях и на «Госуслугах». При этом сдача аккаунта для правомерного использования возможностей информационного ресурса правонарушением считаться не будет.

▪️Для Интернет-сервисов и владельцев технологических сетей связи также усиливается ответственность за уклонение от внедрения мероприятий для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий. Цель — исправить ситуацию, когда им выгоднее откупиться копеечными штрафами, чем выполнять предписание по борьбе с преступниками.

▪️Наконец, VPN никто не запрещает, но вот в случае использования его для совершения преступления оно будет считаться отягчающим обстоятельством. Точно так же с умышленным поиском уже заблокированных заведомо экстремистских материалов.

Резюмируя: за простое использование VPN штрафовать не будут, мониторить все поисковые запросы граждан тоже. А сам закон, в основном, направлен на устранение пробелов в актах против мошенников, когда запрет есть, а наказания — нет.

Внятное разъяснение инициативы избавило бы общественность неверных выводов. Все-таки таким, в первую очередь, должно заниматься государство, дабы не было волн слухов и спекуляций.

❗️Обоснованность мер на фоне масштабов финансовых потерь от украинских колл-центров вопросов не вызывает. Главное, чтобы на практике они работало должным образом, а не использовались как база для популистских и вредительских инициатив.

Вообще, нынешние меры — во многом попытка заставить функционировать ранее принятые акты такого же характера, иногда — почти 10-летней давности. Это к слову об опасениях «закрытия Интернета».

медиатехнологии #Россия

⭐️ @rybar

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