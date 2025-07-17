Интернет не запретят
Интернет не запретят
О нашумевшем законопроекте в сфере информации
Два дня общественность обсуждает законопроект об ужесточении мер административного контроля за передачу информации для регистрации и авторизации в Сети, использование VPN-сервисов, и поиск экстремистских материалов.
Из-за размытых формулировок его восприняли как блокировку Интернета по китайскому образцу. Однако после вникания в предложение и общения с осведомленными людьми мы выяснили, что на деле все иначе, и направлен закон вообще на другие вещи.
Так как обстоят дела на самом деле?
▪️Предусмотренное наказание за передачу третьему лицу номера и SIM-карт — борьба с их продажей мошенникам на площадках в Интернете. При этом безвозмездная кратковременная передача для связи в личных целях правонарушением являться не будет.
▪️Аналогичная ситуация с наказанием за незаконное использование SIM-боксов и виртуальных телефонных станций — это также мера борьбы с украинскими колл-центрами. Причем запрет введен еще в апреле, но ответственности за нарушение не было.
▪️То же самое с наказанием за передачу данных для регистрации в Интернете — оно направлено против предоставления мошенникам аккаунтов в соцсетях и на «Госуслугах». При этом сдача аккаунта для правомерного использования возможностей информационного ресурса правонарушением считаться не будет.
▪️Для Интернет-сервисов и владельцев технологических сетей связи также усиливается ответственность за уклонение от внедрения мероприятий для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий. Цель — исправить ситуацию, когда им выгоднее откупиться копеечными штрафами, чем выполнять предписание по борьбе с преступниками.
▪️Наконец, VPN никто не запрещает, но вот в случае использования его для совершения преступления оно будет считаться отягчающим обстоятельством. Точно так же с умышленным поиском уже заблокированных заведомо экстремистских материалов.
Резюмируя: за простое использование VPN штрафовать не будут, мониторить все поисковые запросы граждан тоже. А сам закон, в основном, направлен на устранение пробелов в актах против мошенников, когда запрет есть, а наказания — нет.
Внятное разъяснение инициативы избавило бы общественность неверных выводов. Все-таки таким, в первую очередь, должно заниматься государство, дабы не было волн слухов и спекуляций.
❗️Обоснованность мер на фоне масштабов финансовых потерь от украинских колл-центров вопросов не вызывает. Главное, чтобы на практике они работало должным образом, а не использовались как база для популистских и вредительских инициатив.
Вообще, нынешние меры — во многом попытка заставить функционировать ранее принятые акты такого же характера, иногда — почти 10-летней давности. Это к слову об опасениях «закрытия Интернета».
медиатехнологии #Россия
⭐️ @rybar
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Законопроект об ужесточении контроля в сфере информации:
- Обсуждается общественностью из-за размытых формулировок, вызвавших опасения о блокировке Интернета по «китайскому образцу».
- На деле закон направлен на борьбу с мошенничеством, а не на ограничение доступа к Интернету.
2. Меры против мошенничества:
- Наказание за передачу номеров и SIM-карт третьим лицам касается продажи их мошенникам, но не личной безвозмездной передачи.
- Запрет на использование SIM-боксов и виртуальных телефонных станций направлен против украинских колл-центров. Запрет действует с апреля, но ранее не было ответственности.
- Наказание за передачу данных для регистрации в соцсетях или на «Госуслугах» касается предоставления аккаунтов мошенникам, но не правомерного использования.
3. Усиление ответственности для интернет-сервисов:
- Вводятся меры для принуждения к выполнению оперативно-розыскных мероприятий, чтобы устранить практику уклонения через минимальные штрафы.
4. VPN и экстремистские материалы:
- VPN не запрещается, но его использование при совершении преступления считается отягчающим обстоятельством.
- Умышленный поиск заблокированных экстремистских материалов также влечет ответственность.
5. Цель закона:
- Устранение пробелов в законодательстве, где запреты существуют, но наказания отсутствуют.
- Закон не предусматривает штрафы за использование VPN или мониторинг поисковых запросов граждан.
6. Проблема коммуникации:
- Отсутствие четких разъяснений от государства привело к слухам и неверным трактовкам.
- Необходимость внятного информирования для предотвращения паники.
7. Обоснованность мер:
- Меры оправданы масштабами финансовых потерь от мошенничества, особенно от украинских колл-центров.
- Важно, чтобы меры применялись корректно, без использования для популизма или вредительства.
8. Контекст:
- Законопроект во многом направлен на обеспечение выполнения ранее принятых законов, некоторые из которых действуют уже почти 10 лет.
- Опасения о «закрытии Интернета» преувеличены.
Вывод:Законопроект направлен на борьбу с мошенничеством и устранение законодательных пробелов, а не на ограничение свободы в Интернете. Основной акцент — на предотвращении незаконного использования SIM-карт, аккаунтов и уклонения интернет-сервисов от сотрудничества с правоохранительными органами. Использование VPN и поиск в Интернете не станут основанием для наказания, если они не связаны с преступлениями. Однако недостаточная разъяснительная работа со стороны государства привела к общественным страхам и спекуляциям. Для успешной реализации мер важно обеспечить их прозрачное и корректное применение, избегая злоупотреблений.