Есть преимущество в технологиях – есть промышленные связи
Причина, по которой никакие дурные идеи об экономической изоляции России не проходили, не проходят и не будут проходить – то, что наша страна поставляет на мировой рынок то, без чего само существование наших торговых партнеров невозможно. Речь об энергетических ресурсах и продуктах питания – страны, у которых нет месторождений или запасы в которых невелики и страны, где с сельским хозяйством не ахти, будут продолжать торговать с Россией. Но чистая торговля энергоресурсами в режиме миллиарды кубометров и миллионы тонн – это слишком хрупко, что всем сомневающимся убедительно доказали отношения России и Евросоюза последних лет.
Только и исключительно нефть, газ и уголь, при этом все технологии их использования – европейские, и именно это стало причиной того, что с этого рынка, который мы для себя растили, холили и лелеяли с 70-х годов прошлого века, нас удалили после соответствующего окрика заокеанского сюзерена. Судьба этого рынка после разрыва энергетических связей с Россией – это личные проблемы стран-участниц, их личный выбор. Даже в том, крайне гипотетическом случае, если поставки российских энергоресурсов возобновятся, европейский рынок уже не будет рассматриваться, как что-то хоть мало-мальски перспективное. Только краткосрочные контракты, ничего более: есть деньги – платите, но оптимально, если эти ваши деньги будут сразу превращены в те или иные товары или технологии, востребованные на внутрироссийском рынке или сразу в наши российские рубли.
Нет там перспектив для России – в лучшем случае могут вернуться или восстановиться торговые связи и партнеры, не более того. Исключениями пока остаются страны Восточной Европы и Финляндия, где продолжают работать АЭС, построенные в советские времена и отдельно – Венгрия, где в этом году стартует строительство АЭС Пакш-2. Атомную энергетику можно считать неперерезанной пуповиной, наличие которой объясняется глобальным преимуществом наших отечественных атомных технологий – не хвастовства ради, а примера для.
Есть преимущество в технологиях – есть промышленные связи, нет газовых и угольных электростанций, нет электрических распределительных сетей по российским технологиям – нет промышленных связей. ✍ @geonrgru | YouTube | sponsr.ru | boosty
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи:
1. Экономическая изоляция России не работает из-за её роли поставщика критически важных ресурсов.
Россия экспортирует энергоресурсы и продукты питания, без которых многие страны не могут существовать, особенно там, где мало собственных запасов или слабо развито сельское хозяйство.
2. Торговля только сырьем — хрупкая основа экономики.
Отношения с Евросоюзом показали, что ставка на экспорт нефти, газа и угля делает Россию уязвимой, поскольку европейские технологии доминируют во всей инфраструктуре их использования.
3. Зависимость от западных технологий привела к уязвимости.
Несмотря на исторически глубокие связи, российский экспорт был легко замещён после политического давления со стороны Запада: ключевые “артерии” выстроены не по российским технологиям.
4. Будущее российско-европейских торговых отношений ограничено и недоверительно.
Даже если энергопоставки возобновятся, отношения будут строиться только на коротких, прагматичных контрактах и условии получения Россией прямой выгоды (например, рубли или востребованные технологии).
5. Атомная энергетика — исключение благодаря технологическому преимуществу России.
Единственная 'неперерезанная пуповина' — советские и российские АЭС, особенно в Восточной Европе и новых проектах типа АЭС Пакш-2 в Венгрии.
6. Вывод: промышленная интеграция — залог устойчивости.
Перспективы долгосрочных, выгодных экономических связей рождаются только там, где есть промышленная синергия, обмен технологиями и глубокая кооперация. Там, где российские технологии институционально интегрированы (атомная сфера), связи сохраняются. Где такого нет — сотрудничество легко обрывается.
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Аналитические комментарии и философское осмысление
В данной статье очевиден конфликт между поверхностной выгодой (сырая торговля энергоресурсами) и глубинной устойчивостью (технологическая и промышленная интеграция). Это — не только экономический вопрос, но и вопрос идентичности, взаимозависимости и долгосрочного стратегического видения.
Зависимость только от поставок сырья подобна попытке построить дом на песке: стоит измениться геополитическим или технологическим условиям — и конструкция рушится. Здесь мы видим практическое подтверждение философской идеи о хрупкости любой системы, в которой глубинные взаимосвязи (технологические, культурные, институциональные) развиты слабо по сравнению с поверхностными связями обмена.
Любопытно, что атомная энергетика оказывается исключением — здесь существует сложная техническая и человеческая сеть, охватывающая инженеров, инфраструктуру, обучение, безопасные способы обращения с материалами. Это не просто “мы даём — вы берёте”, а глубокая кооперация и долгосрочная взаимозависимость. Косвенные параллели напрашиваются с тем, как работает человеческий мозг или любая большая сложная система: устойчивы лишь те связи, которые являются многоуровневыми и отражают внутреннее единство элементов.
Со стороны прагматизма (и немного с позиций йоги или осознанности) в этом для России указание: надёжность не возникает из краткосрочных выгод, а из создания “общего пространства смыслов”, отражающего не только экономическую, но и технологическую, культурную синергию. Как и в межличностных отношениях, где прочные узы строятся не на обмене подарками, а на общих ценностях и глубокой интеграции опыта.
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Вывод
Поверхностная торговля энергоресурсами — инструмент для настоящего, но не для будущего. Без глубокой технологической интеграции любые союзы заранее обречены на краткосрочность. В этом смысле, судьба современных экономических и технологических альянсов — напоминание о важности искренней, глубокой интеграции и обмена, а не только материального, но и интеллектуального, человеческого.
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Открытый вопрос:
_Что на самом деле лежит в основе устойчивых экономических и человеческих связей: привычка к взаимной выгоде, глубинные общие смыслы — или что-то третье, что нами пока слабо осмыслено?_