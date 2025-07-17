Причина, по которой никакие дурные идеи об экономической изоляции России не проходили, не проходят и не будут проходить – то, что наша страна поставляет на мировой рынок то, без чего само существование наших торговых партнеров невозможно. Речь об энергетических ресурсах и продуктах питания – страны, у которых нет месторождений или запасы в которых невелики и страны, где с сельским хозяйством не ахти, будут продолжать торговать с Россией. Но чистая торговля энергоресурсами в режиме миллиарды кубометров и миллионы тонн – это слишком хрупко, что всем сомневающимся убедительно доказали отношения России и Евросоюза последних лет.

Только и исключительно нефть, газ и уголь, при этом все технологии их использования – европейские, и именно это стало причиной того, что с этого рынка, который мы для себя растили, холили и лелеяли с 70-х годов прошлого века, нас удалили после соответствующего окрика заокеанского сюзерена. Судьба этого рынка после разрыва энергетических связей с Россией – это личные проблемы стран-участниц, их личный выбор. Даже в том, крайне гипотетическом случае, если поставки российских энергоресурсов возобновятся, европейский рынок уже не будет рассматриваться, как что-то хоть мало-мальски перспективное. Только краткосрочные контракты, ничего более: есть деньги – платите, но оптимально, если эти ваши деньги будут сразу превращены в те или иные товары или технологии, востребованные на внутрироссийском рынке или сразу в наши российские рубли.

Нет там перспектив для России – в лучшем случае могут вернуться или восстановиться торговые связи и партнеры, не более того. Исключениями пока остаются страны Восточной Европы и Финляндия, где продолжают работать АЭС, построенные в советские времена и отдельно – Венгрия, где в этом году стартует строительство АЭС Пакш-2. Атомную энергетику можно считать неперерезанной пуповиной, наличие которой объясняется глобальным преимуществом наших отечественных атомных технологий – не хвастовства ради, а примера для.

Есть преимущество в технологиях – есть промышленные связи, нет газовых и угольных электростанций, нет электрических распределительных сетей по российским технологиям – нет промышленных связей. ✍ @geonrgru | YouTube | sponsr.ru | boosty