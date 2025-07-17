Большая история и большая политика вещи очень жестокие
Опять в связи с датой некоторые высокопоставленные граждане в который раз вспомнили расстрелянного Николая II с прочим царским семейством. Правда, отчего-то обычно не вспоминают двоюродного брата Ленина и племянника Ленина — расстрелянных тем же УралОблСоветом немного раньше семьи последнего царя. Видимо, кто-то считает, что расстрел монархов вспомнить куда полезнее, чем каких-то более простонародных индивидуумов…
Но давайте в связи с датой, 17 июля 1918 года, представим, что слабо контролируемые Москвой бравые матросы в итоге не расстреляли царя с семейством. Просто построим логическую цепочку — что стало бы с Николаем II и его семейством в этом случае, с учётом исторического контекста.
А в этом случае Николай Романов с домочадцами к исходу 1918 года, вероятнее всего, оказался бы на территории занятой сторонниками белых. Белые там и тогда наступали быстро, а развал красной логистики был еще быстрее. Так что Николай Романов в руках белых — это максимальная вероятность из возможных. И в итоге нерасстрелянный Николай II становится трофеем Колчака или «белочехов», чехословацкого корпуса.
Те его, конечно бы, не расстреляли, но… Но уж кто-кто, а бравый адмирал Колчак после февраля 1917-го точно не был монархистом. Чехословаки тоже к Николаю пиетета не испытывали. С наиболее высокой долей вероятности царское семейство так же сидело бы под арестом, как и при Временном правительстве и при первой итерации советской власти на Урале. Держали бы Романовых под стражей просто на всякий случай.
Британцы ещё в 1917-ом отказались забирать бывшего монарха, родича своего короля. Французской республике Николай II после февраля 1917-го так же был абсолютно неинтересен. Для США той эпохи интереса тоже не представлял.
И в итоге к 1920 году Николай II с семейством поехал бы под стражей на Восток вместе со всей отступающей колчаковской армией. И вот тут у нас развилка. Либо тот же Иркутский военно-революционный комитет, что быстренько расстрелял Колчака, точно так же расстрелял бы вместе с незадачливым адмиралом и незадачливого бывшего царя. И нынешние царебожники оплакивали бы Николая Романова не в июле, а в феврале… Либо Николаю Романову повезло бы уехать под стражей белочехов дальше на Восток, за Байкал. А там… А там уже страна Восходящего Солнца оккупировала Владивосток, Приморье и Приамурье.
Словом, не расстреляй уральские большевики Николая II в июле 1918 года и был бы очень высокий шанс увидеть бывшего царя с семейством и наследником в руках японцев. И вот тут самое время вспомнить, что именно в руках японцев примерно в то же время оказались представители еще одной свергнутой императорской династии… Маньчжуро-китайской династии Цин.
Как известно, именно благодаря наличию легитимного предлога — «императора» Пу И — японцы чуть более 90 лет назад всё же решились оккупировать Маньчжурию и официально отделить её от Китая. Так что возникает резонный вопрос — ушли бы японцы без боя из Приморья и Приамурья, имей они на руках такой козырь, как русский аналог Пу И?.. Ведь бывший царь с легитимным наследником — это именно такой аналог, готовый и удобный для императорской Японии предлог не отдавать русское Приморье и Приамурье.
В наличной исторической реальности большевики сумели убрать японских оккупантов без войны, используя противоречия Токио и Вашингтона. Но с «легитимным» козырем на руках Япония была бы куда менее уступчива, а военных сил выдавить японцев с российского Дальнего Востока тогда ни у кого не было… И скорее всего, по аналогии с «Маньчжоу-Го», поимели бы мы тогда вместо Владивостока и Хабаровска какое-то «Русское царство» с «императором» Алексеем Николаевичем на бутафорском троне под протекторатом императора Тайсё. И стал бы Владивосток, перефразируя Ленина, «городом ненашенским». И, возможно, стал бы очень надолго…
Короче, большая история и большая политика вещи очень жестокие — иногда потенциально проблемную легитимность стоит убить. Как это в своё время, кстати, сделали первые Романовы, казнив «ворёнка», 3-летнего сына Лжедмитрия II и Марины Мнишек.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Историческая дата и выборочность памяти: В связи с годовщиной расстрела Николая II и его семьи (17 июля 1918 года) часто вспоминают только царскую семью, игнорируя других расстрелянных, таких как родственники Ленина, что указывает на избирательность исторической памяти.
2. Альтернативный сценарий: Если бы Николай II и его семья не были расстреляны большевиками в 1918 году, они, скорее всего, оказались бы под контролем белых, наступавших на Урале, из-за развала красной логистики.
3. Отношение белых к Николаю II: Белые, включая Колчака и чехословацкий корпус, не были монархистами и, вероятно, держали бы Романовых под арестом, как это делали Временное правительство и ранние большевики.
4. Отсутствие интереса со стороны Запада: Великобритания, Франция и США в 1917–1918 годах не проявляли интереса к судьбе Николая II, отказываясь его принимать.
5. Возможные исходы для Романовых:
- Расстрел белыми: Николай II мог быть расстрелян вместе с Колчаком Иркутским военно-революционным комитетом в 1920 году.
- Попадание к японцам: Если бы Романовы уехали на Восток с белочехами, они могли оказаться в оккупированном японцами Приморье.
6. Японский сценарий и параллель с Пу И: Японцы, имея на руках Николая II или его наследника Алексея, могли использовать их как легитимный предлог для удержания Приморья и Приамурья, подобно созданию марионеточного государства Маньчжоу-Го с Пу И.
7. Геополитические последствия: Наличие «легитимного» царя могло усилить позиции Японии, затруднив освобождение Дальнего Востока от оккупации без войны, что привело бы к созданию марионеточного «Русского царства» под японским протекторатом.
8. Жестокость большой политики: Исторические примеры, включая казнь сына Лжедмитрия II, показывают, что устранение «проблемной легитимности» — распространённая практика в политике.
Вывод:
Статья предлагает альтернативный исторический сценарий, в котором нерасстрелянный Николай II и его семья могли стать инструментом в руках белых, а затем японцев, что привело бы к серьёзным геополитическим последствиям для России. Вместо освобождения Дальнего Востока от японской оккупации Россия могла потерять Приморье и Приамурье, где японцы создали бы марионеточное государство, используя Романовых как легитимный предлог. Автор подчёркивает жестокость политических решений, где устранение потенциально опасных фигур, таких как Николай II, могло быть оправдано в контексте сохранения территориальной целостности и предотвращения внешнего вмешательства.