Опять в связи с датой некоторые высокопоставленные граждане в который раз вспомнили расстрелянного Николая II с прочим царским семейством. Правда, отчего-то обычно не вспоминают двоюродного брата Ленина и племянника Ленина — расстрелянных тем же УралОблСоветом немного раньше семьи последнего царя. Видимо, кто-то считает, что расстрел монархов вспомнить куда полезнее, чем каких-то более простонародных индивидуумов…

Но давайте в связи с датой, 17 июля 1918 года, представим, что слабо контролируемые Москвой бравые матросы в итоге не расстреляли царя с семейством. Просто построим логическую цепочку — что стало бы с Николаем II и его семейством в этом случае, с учётом исторического контекста.

А в этом случае Николай Романов с домочадцами к исходу 1918 года, вероятнее всего, оказался бы на территории занятой сторонниками белых. Белые там и тогда наступали быстро, а развал красной логистики был еще быстрее. Так что Николай Романов в руках белых — это максимальная вероятность из возможных. И в итоге нерасстрелянный Николай II становится трофеем Колчака или «белочехов», чехословацкого корпуса.

Те его, конечно бы, не расстреляли, но… Но уж кто-кто, а бравый адмирал Колчак после февраля 1917-го точно не был монархистом. Чехословаки тоже к Николаю пиетета не испытывали. С наиболее высокой долей вероятности царское семейство так же сидело бы под арестом, как и при Временном правительстве и при первой итерации советской власти на Урале. Держали бы Романовых под стражей просто на всякий случай.

Британцы ещё в 1917-ом отказались забирать бывшего монарха, родича своего короля. Французской республике Николай II после февраля 1917-го так же был абсолютно неинтересен. Для США той эпохи интереса тоже не представлял.

И в итоге к 1920 году Николай II с семейством поехал бы под стражей на Восток вместе со всей отступающей колчаковской армией. И вот тут у нас развилка. Либо тот же Иркутский военно-революционный комитет, что быстренько расстрелял Колчака, точно так же расстрелял бы вместе с незадачливым адмиралом и незадачливого бывшего царя. И нынешние царебожники оплакивали бы Николая Романова не в июле, а в феврале… Либо Николаю Романову повезло бы уехать под стражей белочехов дальше на Восток, за Байкал. А там… А там уже страна Восходящего Солнца оккупировала Владивосток, Приморье и Приамурье.

Словом, не расстреляй уральские большевики Николая II в июле 1918 года и был бы очень высокий шанс увидеть бывшего царя с семейством и наследником в руках японцев. И вот тут самое время вспомнить, что именно в руках японцев примерно в то же время оказались представители еще одной свергнутой императорской династии… Маньчжуро-китайской династии Цин.

Как известно, именно благодаря наличию легитимного предлога — «императора» Пу И — японцы чуть более 90 лет назад всё же решились оккупировать Маньчжурию и официально отделить её от Китая. Так что возникает резонный вопрос — ушли бы японцы без боя из Приморья и Приамурья, имей они на руках такой козырь, как русский аналог Пу И?.. Ведь бывший царь с легитимным наследником — это именно такой аналог, готовый и удобный для императорской Японии предлог не отдавать русское Приморье и Приамурье.

В наличной исторической реальности большевики сумели убрать японских оккупантов без войны, используя противоречия Токио и Вашингтона. Но с «легитимным» козырем на руках Япония была бы куда менее уступчива, а военных сил выдавить японцев с российского Дальнего Востока тогда ни у кого не было… И скорее всего, по аналогии с «Маньчжоу-Го», поимели бы мы тогда вместо Владивостока и Хабаровска какое-то «Русское царство» с «императором» Алексеем Николаевичем на бутафорском троне под протекторатом императора Тайсё. И стал бы Владивосток, перефразируя Ленина, «городом ненашенским». И, возможно, стал бы очень надолго…

Короче, большая история и большая политика вещи очень жестокие — иногда потенциально проблемную легитимность стоит убить. Как это в своё время, кстати, сделали первые Романовы, казнив «ворёнка», 3-летнего сына Лжедмитрия II и Марины Мнишек.

Алексей Волынец

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