Александр Проханов: Богоподобные и ракообразные
Я видел, как ловец, намотав на кулак мокрую скользкую вервь, тянет из реки брошенный туда накануне кусок несвежего мяса. Кусок появляется из воды, и на нём тяжко, чёрными гроздьями висят раки. Вцепились своими клешнями, прижали хвосты, шевелят усами, пожирают несвежую плоть. Тут же на костре кипит вода в жестяном ведре. Ловец отрывает раков от мяса, те шевелятся, гребут клешнями. Он скидывает их в кипяток, и они из чёрных превращаются в красных, варятся в пузырях.
Так иные чиновники впились своими клешнями в казну, рвут, воруют, грабят ненасытно, алчно. Губернаторы, мэры, генералы, министры — всем ненасытным скопищем. Их хватают за руки, отлавливают, дают сроки, конфискуют поместья, замораживают счета, отправляют на зоны, но воровство продолжается — свирепое, безумное, вопреки здравому смыслу, обречённое. Число арестов и самоубийств, случившихся в последнее время, позволяет надеяться, что государство всерьёз замахнулось на коррупцию, строит фабрику по переработке социальных отходов.
Народ живёт трудно, сводит концы с концами, бьётся за копейку, воюет насмерть в траншеях, работает до обмороков на оборонных заводах, отрывает от семейных бюджетов по рублю — скидывается на помощь фронту. Закупает на свои кровные для воюющих сыновей каски, бронежилеты. А воры сжирают народное добро — сжирают Россию. И по-прежнему нет в России скоростной дороги Москва — Казань, нет в России станкостроения, нет медицины в районных городках и в сельских здравпунктах.
Сегодняшняя элита родилась из рынка, из чудовищного Черкизона, который возник после крушения Советского Союза, и на вселенском торжище разворовывались несметные богатства, накопленные народом за семьдесят лет великих несметных трудов. Эта элита не добывала власть в сражениях. Её не вскормили революционные баррикады. Она не трудилась в поте лица, как трудились русские купцы-старообрядцы. Она хапала, рассовывала по карманам, сбывала за бесценок за границу, отдавала даром за власть, которую получила. На этой элите — первородный грех предательства. Её позднее наступившее сегодня раскаяние не смывает родовых пороков. Обновление элит — неотложная задача государства, которое справедливо возлагает надежды на поколение новых фронтовиков, отдающих за страну самое дорогое — жизнь.
Великолепны молодые генералы, дырявящие украинскую оборону умелым победным натиском. Бесподобны директора и конструкторы оборонных заводов, сумевшие возродить порушенное производство, создающие несравненные русские танки, самолёты и подводные лодки. Великолепны дипломаты, рвущие удушающие обручи экономических блокад, находящие друзей России на всех континентах. Прекрасны русские художники, артисты, писатели, создающие новое патриотическое искусство, в котором красота и любовь к Родине есть синонимы. Благословенны владыки и батюшки, создающие в своих епархиях и приходах райские сады, не дающие пасть духом утомлённым неурядицами прихожанам.
Государство — это высшая ценность народа, познавшего горькие слёзные времена, когда государство распадалось, и народ становился добычей безжалостных чужаков и туземных предателей.
Монархисты, вам не надоело год от года, как заведённым, выносить Ленина из Мавзолея? Либералы, вы не устали мазать дёгтем имя Сталина? Ведь скоро кончится дёготь, а имя всё сияет. Пусть мёртвые погребают мёртвых, пусть те, кто смотрит назад, превратятся в соляные столбы. У России сегодня огромные военные, экономические, мировоззренческие задачи.
Русская история состоит из ослепительных взлётов и ужасных падений, из божественных порывов к величию и обрушения в адские бездны великих потрясений. Русская история — это череда смертей и воскрешений, за которыми снова смерть и снова пасхальное воскрешение. Смысл русской истории, смысл великих русских трудов и радений — чтобы воскрешение больше никогда не сменилось смертью, чтобы это воскрешение стало бессмертием. Чтобы русские победы, связанные с русскими одолениями смерти, сложились в одну ослепительную победу — победу побед. И эта ослепительная победа, это грядущее неизбежное русское бессмертие откроется народу как высший смысл, объясняющий появление его в истории.
Теги события:
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Комментарий редакции
1. Метафора раков и ловца.
- Проханов сравнивает жадных чиновников-коррупционеров с раками, вцепившимися в кусок мяса: они, алчно и бесстыдно, пожирают народное богатство, не отпуская, несмотря на опасность и неизбежную расплату.
2. Коррупция среди российских элит.
- Желание обогатиться пронизывает высшие слои: губернаторы, министры, генералы действуют безнаказанно, несмотря на аресты и показные кампании против коррупции. Проблема носит системный, почти фатальный характер.
3. Трудности и жертвы народа.
- На фоне воровства народ дышит на ладан, трудится на войне и в тылу, сам помогает армии. При этом элементарные инфраструктурные нужды остаются неудовлетворёнными — дефицит дорог, медицины, современных производств.
4. Порочная природа нынешних элит.
- Современная элита выросла из 1990-х, из торгово-бандитского мира катастрофы 90-х, а не из революционной или трудовой борьбы. Историческое предательство и первородный грех этих групп не смывается показным раскаянием.
5. Похвала новому поколению «фронтовиков».
- Надежда — на новую элиту, формирующуюся в современных испытаниях: военные, инженеры, дипломаты, творцы, священнослужители. Проханов возвеличивает их вклад и связывает с духовным возрождением нации.
6. Государство как высшая ценность.
- Образ государства противопоставлен хаосу и распаду: оно, по мнению автора, должно быть защищаемым и очищаемым институтом, воплощающим вкусы и страдания народа.
7. Историческая миссия России.
- В статье центральная идея — Русская история есть череда смертей и воскресений, а высший смысл состоит в достижении коллективного бессмертия, «победы побед».
8. Прошлое и идеологические споры — мёртвы.
- Бесполезно спорить о Ленине и Сталине; надо смотреть не назад, а вперёд и решать новые задачи.
Вывод:
Статья Проханова объединяет метафорический и публицистический стиль, чтобы нарисовать драматичный контраст между алчными «ракообразными» — коррумпированной бюрократией, и новым поколением героев, творцов и воинов, на которых, по его мнению, и должна в будущем опереться Россия. Автор помещает корни российских бед не только в нечистоплотности отдельных лиц, но и в деградации элит, восходящей ко времени безвременья 90-х. При этом русская история мыслится как цикл падений и возрождений с поиском высшего, сакрального бессмертия нации.
Философский взгляд:
Проханов, прямо или косвенно, проводит параллель между социальными паразитами и естественными циклами разложения и обновления. Здесь тёмное — неотъемлемо от светлого: коррупция как проявление человеческой природы, эхо дарвиновского принципа выживания, сменяется надеждой на духовное, героическое возрождение. В истории — вечная борьба за форму и смысл, где падение неразрывно связано с возможностью воскресения.
Если оторваться от публицистической страсти, встает подспудный вопрос: возможно ли одолеть «ракообразное» в человеке или обществе в принципе, или же это вечный вызов, встроенный в саму ткань социальной и биологической эволюции? Не порождает ли сама система всегда новые формы «ракообразных», и не есть ли очищение — не конец, а, скорее, процесс, у которого нет финала, лишь новые итерации поиска истины и справедливости?
Открытый вопрос для размышления:
Возможна ли для целого народа или государства победа над внутренними тенями — алчностью, обособленностью, предательством – или же попытка окончательно их искоренить всегда порождает новые, еще более изощрённые формы зла? Может ли общество найти баланс между извлечением уроков истории и живым, творческим движением вперёд, избегая ловушек прошлого?