Размах заблуждения поражает воображение. Орда и целые народы на Востоке и Юге объявлены тюркскими. Анекдот заключается в том, что как раз на этих территориях нет тюрок (см. состав населения, их 3, 6%), а живут одни русские и др. малые народы. «Борис Годунов посылал в Сибирь на разведку Федора Дьяка, который, вернувшись, доложил: "Там в незнаемых странах ВОСТОЧНЫХ полно РУССКИХ людей" (п.131). Разгадка простая- ПРОСТО В СОСТАВЕ ОРДЫ НЕ БЫЛО ТЮРОК. Это признают и арабы, когда пишут, что в Золотой Орде Берке было большинство русских людей (п.131).

У Орды и тюрок абсолютно РАЗНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ и разные исходные МЕСТА проживания. С востока пришли на Русь афетские славяне-Орда в кафтанах (с Тихого океана) и в маньчжурских балахонах (с Амура) в 12-13 веке. А с юга (по версии автора) из Киргизии пришли тюрки «киргизы» (башкиры, татары современные, удмурты и чуваши южные в халатах и тюбетейках, в монисто с чак-чаком, кумысом, тюльпаном) приблизительно в 16 веке. В ряды последних записали Кучума и Едигера.

1.Портрет Кучума

Кучуму, как и Едигеру, крупно не повезло, они пали жертвой историков. Был Кучум «Царём» южных славян и европеоидом, а стал «татарином» тюркского происхождения по воле современных историков. Ему национальность сменили. Его согласия на это превращение даже не потребовалось. Он давно в гробу и уже возразить ничего не может. Он пришёл с юга завоёвывать Сибирь из Арала (река Сыр-Дарья) и дошёл до области «Сибир» (г. Ивдель, см. карту Келлера 1590 г. по моей версии). Вот этот «Сибир» на карте Келлера и современной карте. Это граница с «Великой Росией» (Марко Поло). Там севернее села Полуночное (рядом Ивдель) жили северяне-«Варяжская Русь».

Но историки почему-то не наградили Кучума титулом «оккупанта» Сибири, а наоборот, назвали коренным. Он просуществовал там 20 лет, платил дань русскому царю, но потом перестал. Его выгнал Ермак, а народ Кучума был выселен за пределы города Тобол. Там от него осталась фамилия Кучумов и это совсем не тюркская фамилия.

Тобольский кремль

Кучума записали в ряды тюрок. Но вы посмотрите на его портрет в Ремезовской и Кунгурской летописях. У него славянский типаж с бородой. На голове ВЕНЕЦ. Его титул «царь» в летописях, а не «хан».

Посмотрите на знамя Ермака, на нём Дмитрий поражает Злую Силу. Типаж Злой силы славянский-европейский. Заметьте, он платиновый блондин. Вот с этой силой боролся Ермак.Кучумовской.

Злая Сила крупным планом

Происхождение Кучума.

Кучум не может иметь тюркское происхождение, если он от рода Джучи. Джучи не был Чингисидом, Чингис его отчим. Джучи от рода Попа Ивана и словено-русов (п. 156.ч.2. Портрет Чингисхана и Джучи). Таковым и должен быть Кучум, но породнённый с европейскими элитами Арала («ханаанами» «Мидии», п.155).

«..У Чингиз-хана сын Джучи-хан; у него сын Шибан-хан, его сын Багадур-хан, его сын Джучи-буга, его сын Бадакул, его сын Мунга-Тимур, его сын Бик-кунди-оглан, его сын Алий-углан, его сын Хаджи Мохаммед-хан, его сын Махмудек-хан, его сын Абак-хан, его сын Тулук-хан, его сын Шамай-султан, его сын Узар-султан, его сын Багадур-султан. У помянутого выше Махмудек-хана был сын Муртаза-хан, у этого сын был Кучум-хан..»— [2] АБУЛ-ГАЗИ «РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО ТЮРКОВ». Окончание «хан» всего лишь указывает на происхождение от Афетских славян от праматери Анны-Ханны.

«Савва Есипов так пишет об этих событиях: «Сын Муртазы Кучум из Казачьей Орды с очень многими своими воинами подступив к городу Сибири (Ивдель?) и взяв его, убил Ядкара (Едигера) и Бикбулата, а сам сделался царём всея земли сибирской. Он подчинил себе многие народы. Прежде чем бог разгромил его царство и отдал его в руки православных христиан, царь Кучум многие годы свободно и спокойно правил в Сибири, собирая ясак». «В 1563 году, в отмщение за смерть деда, Кучум убил Едигера и его брата Бекбулата, и занял город Кашлык (Искер, Сибир), став владетельным ханом над всеми землями по Иртышу и Тоболу, а равно и над барабинцами, чатами и иртышскими остяками».

Кучум убивает Едигера

Эта «Казачья Орда» на карте Ремезова 1700 г. раполагалась на реке Сыр-Дарья. Келлер Орду прямо назвал КАЗАКАМИ, а не тюрками. Русский посол С. Мальцев в ноябре 1569 года сообщал: «А Казатцкие Орды Акназара царя и Шигая-царевич и Челыма царевича, а с ними дватцать царевиче приход их был на Нагаи и бой…».

Дочь Шигая Сузге была женой Кучума. Вот одна из 6 его жён на картинке в летописи «носатая» на картинке «Женитьба Кучума».

Шигай тоже оказался из «Казацкой Орды» («А Казатцкие Орды Акназара царя и Шигая-царевич»), то есть был казаком и дочь его Сузге тоже из казачек, а не тюрок.

ИТАК. 20 лет Кучумского правления с 1563-1582 года хотят приподнести, как древний «Тюркский каганат» аж с 6 века, потому что Кучум проповедовал ислам. Но и он после себя тюрок не оставил. «Тюркский каганат» в Сибири быстро «сдулся» без следа-просто тюрки в его Орде отсутствовали. Сибирь царство русов, а не «сибирских татар», тюрок и монгол- так считали Арабы. Арабские историки писали, что им известны ТРИ ЦАРСТВА РУСИЧЕЙ — Славия, Куявия и Артания. Последнее со столицей Грустиной (или Грасионой) находилось в (Западной) СИБИРИ». Это видно на карте Келлера (п.131, там за рекой Обь показаны эти города). Они торговали чёрными соболями и железными изделиями». Современные тюркские татары из Казани «приватизировали» Кучума, думая, что он тюрок, основываясь на его вере в ислам, а он оказался от рода Джучи-Иванов и «европейской» элиты Мидии «Ханаанов» (с Арала, п. 155) («Кучум сын сул­та­на Мур­та­зы, вла­дев­ше­го ко­чевь­я­ми в Сев. При­ара­лье»).

Козацким царём назван Кучум!

«Одному из русских послов хан (Едигер) говорил такие слова: «Теперь собираю дань, к господарю вашему послов отправлю; теперь у меня война с козацким царем (Кучумом); одолеет меня царь козацкий, сядет на Сибири, но и он господарю дань станет же давать» (Википедия. Едигер). А ведь термины Казак и Козак известны из карты Келлера (см. выше). Они в перечислении пяти самых главных и древних ордынцев- «Езахадары, Козаны, Перекопы, Нагаи и Казаки». Они все «бородачи». А у тюрок этих терминов (казак и козан и т. д.) нет.

Потомки Кучума.

«В ка­че­ст­ве ха­на Си­бир­ско­го хан­ст­ва на­сле­до­вал его стар­ший сын Али [ок. 1560 – 27.10(6.11).1647], ко­то­рый, про­дол­жая борь­бу с рус­ски­ми, был вы­ну­ж­ден ко­че­вать по не­за­се­лён­ным тер­ри­то­ри­ям Западной Си­би­ри. В 1601 Али про­воз­гла­сил се­бя ха­ном; в 1608 за­хва­чен в плен, жил под над­зо­ром в Яро­слав­ле и Во­ло­где, с 1641/42 в Ка­си­мо­ве» (Большая Российская электронная энциклопедия).

О «геноциде» русскими Кучума.п.131

Вот какой «геноцид» устроили русские над семьёй Кучума. Сам Кучум ушёл из Тобольска и пропал. Вряд ли он был убит, ведь он «царь», он, вероятно, ушёл к своим покровителям на юг или на Украину к куманам (там фамилия Кучма, Кучинские, и имя у него КучУм от уманов-куманов в Умань Черкасскую, наверное, подался, версия автора). Такими кадрами не разбрасываются. Пишут, что он якобы ушёл к калмыкам и те его убили, но это маловероятно. Калмыки не его союзник. Те, кто его послал в Сибирь, должны вернуть его обратно.

Вьезд пленённого семейства Кучума в Москву. Каразин

Его семью привезли в Москву на резных санях в сопровождении знатных бояр в соболях. «Царь Годунов пожаловал царевичам Асманаку, Шаиму и Бипатше богатые шубы, меховые шапки, кафтаны, сафьяновые сапоги. Салтаным, жене Кучума — шубу из куницы покрытую серебром, сапфирами, изумрудами. Царице Сюйдим, второй жене, - соболью шубу, покрытую золотом, с серебряными пуговицами. Остальным тоже были богатые подарки, царский двор взял семью Кучума на содержание. Они стали служить России. Кто-то принял православие, кто-то остался в мусульманской вере. Сыновья и внуки стали именоваться «царевичами Сибирскими», пока Петр I не повелел перевести их в князья» (Лукинский. Дзен. Завоевание Сибири: как сложилась судьба детей хана Кучума).

Кучум с жёнами

ИТАК. Вся семья Кучума усилиями Годунова перешла на сторону России и семья эта непростая, а царских кровей Орды. Все жёны знатные. Царская кровь береглась, а не тюркская, по крупицам собиралась и концентрировалась в Москве. Цари с царями роднились. Фамилия Кучумов распространена в России, особенно в Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях (туда с Арала пришёл народ Кучума). Носители фамилии также есть на Украине (Кучма), в Казахстане и других странах СНГ. Только это не тюркская и не татарская фамилия, а ордынская. Орда не относилась к тюркам, она пришла с Тихого океана и сама себя называла только Ордой, и никак по-другому (так написано на карте Келлера, п.157, это историки в 17-19 веке их переименовали в «тартар»). А тюрки пришли из Киргизии, перешли на «казацкий» язык и стали претендовать на историю афетов и Орды. Если у вас фамилия «ордынская» на казацком языке, то это значит, что предок был не тюркский татарин, а славянин афетский, говоривший на втором казацком языке, или южный яицкий казак с реки Урал как Степан Разин или Пугачёв. Есть приток реки Томь с названием Кучум. Может это Сабакины от рода Фоминских (Томы). Кучумами часто называют собак, что косвенно указывает на род Собакиных-их ветку.

2. Портрет Едигера

Едигер посылает послов к Ивану Грозному

Послы пришли к Ивану Грозному от Едигера

Едигера якобы убил Кучум. Но в летописи он погиб в Ливонской войне, находясь на службе у Ивана Грозного. Едигера Иван Грозный перекрещивает в Симеона Касаевича и даёт город Звенигород. «… в 1553г. Едигера крестили на Москве-реке 26 февраля. Нарекли бывшего хана именем Симеон Касаевич. Царь и невесту подобрал ему - Марию Андреевну Клеопину-Кутузову. На широкой свадьбе присутствовал сам Иван Грозный».

Вот он голенький в купели крестится митрополитом Макарием. Он без бороды, выше он изображён ещё в одежде и короне. «О крещении Казанского царя. Той же зимой 26 февраля (1553 г.), во второе воскресенье Поста, крещен был Казанский царь Едигер-Магмет на реке у тайника, а наречен был в святом крещении Симеон. А на крещении был благоверный царь и великий князь всея Руси Иван Васильевич и митрополит Макарий, и брат царя и великого князя князь Юрий Васильевич, и князь Владимир Андреевич и владыка Крутицкий, и весь собор, архимандриты и игумены, и протопопы, и множество бояр. А принял его от купели Макарий, митрополит всея Руси, а священствовал отец его духовный Амос, протопоп (церви) Николы Гостунского, и владыка Савва Крутицкий» (Летописный свод).

Крещение Едигера

«Не имея возможности получить помощь из Казани и Крыма, Едигер решил пойти на соглашение с Русским царством, согласно которому хан признавал свою зависимость от русского царя и обещал исправно платить дань».

Едигер (Ядигер) «царь» и «князь» в русских летописях, а не хан. Судя по новому имени Симеон, имеет происхождение от Сима. Судя по имени ЕдиГер, он имеет происхождение из Эды (Эдом-центр Руси). У него интересный облик. Он светловолосый безбородый, как «шляхтич» и с венцом на голове.

«А закончил свою жизнь Симеон Касаевич (Едигер) на Ливонской войне. Известно, что возглавляемый им отряд взял одну из ключевых литовских крепостей - Озерище. Случилось это в ноябре 1564 года. Спустя несколько месяцев Симеон-Едигер скончался и был похоронен в Москве - в Чудовом монастыре». Тюрок мусульман в русских монастырях не хоронили. Фамилия Егер, имя Эдгар имеют связь с ЕдиГером (от Эды) по версии автора.

В других источниках в википедии смерть его описана по другому: «Тем временем войска Кучума вторглись в ханство, дань царю поступать перестала. В 1563 году Кучум захватил власть в ханстве. Едигер и его брат Бикбулат были казнены. С гибелью Едигера закончилось правление тайбугинской династии в Сибирском ханстве» (Википедия). Вот картинка из Кунгурской (или Ремезовской летописи), где в битве Кучум убивает Едигера.

Смерть Едигера от Кучума

Целью Кучума было свержение власти русского Ивана («Белого Царя», так его в письме называет Кучум) в Сибири и присоединившегося к нему Едигера. За спиной Кучума должны стоять соперники «Иванов» «промидийские» силы юга и их союзники- силы Русской Литвы и Польши. Тогда и был послан на Кучума Ермак. Русы отстаивали свои земли и свои интересы по праву своего древнего владения этими землями. Итак, в «Сибири» правил Едигер, но пришёл Кучум и сверг Едигера.

Происхождение Едигера

«Известно, что родился он в 1522г., его род вёлся от Чингизидов, до 1553 г. исповедовал ислам. Отцом его был Касим II, Астраханский хан. Имя: Едигер-Магомет (Ядигар–Мухамед)» ( из Википедии). В википедии «Едигер (Ядкар, Жадигер) (ум. 1563, Кашлык) — тайбугинский мурза Сибири, правитель Сибирского ханства в 1530—1563 гг.».

Почитаешь такой текст и, кажется, вот он истинный тюрок, но Касым его отец был из Золотой Орды Джучи. Русской Орды. Об этом говорят сами арабы, отмечачая, что Орда Берке (Золотая) состояла в основном из русских (п.131). И название у неё русское Золотая. Тут два имени одно европейское ЭдиГер, а второе исламское МАГМЕТ.

Татары (тюркские) хотят доказать своё присутствие в Сибири, зачислив Едигера в свои ряды, и ссылаются на текст летописи. «По сообщению послов сибирского хана ЕДИГЕРА, прибывших в Москву в 1555 году, количество «чёрных людей» без знати в ханстве составляло 30 700 человек. В грамоте Ивана Грозного об обложении их данью приводится цифра 40 000 человек». Тут приводится численность не «татар», а «чёрных людей». Татары считают, что они якобы и есть «чёрные люди». Вот как они изображены в летописном своде. Они пришли к Ивану Грозному. У них славянский типаж (справа).

«Чёрные люди» всплывают на карте ВальдзеМюллера 1505 г. Там прямо на территории Западной Сибири сидит на троне некто бородатый «НЕГРоР КИТАО» (из Катая-Охотского моря и Кифаиски с реки Амур, п.151).

Он известен в истории Валахии, как Чёрный Воевода Раду Негру. У него тотем Чёрный Ворон на гербе и Месяц со Звездой. «Предание называет основателем Валашского (Молдавии) княжества Раду Негру, жившего якобы на исходе XIII века. Более вероятно, что княжество было создано Басарабом I в 1310 году» (интернет. Валахия). Вот, кто должен быть этими «чёрными» людьми-правенгры, прамолдаване-влахи (п.131). Их происхождение от Черноморских славян (сарматов), а не от тюрок.

С другой стороны «Кифаиски» это словено-русские колонии в Китайской Маньчжурии (п.151. Китайская стена), там «китайская стена» возле Пекина. Вот из этих колоний и были «чёрные» люди». Интересно, что ниже (южнее) «Негрора» земли названы «НОРИМ» на Южном Урале, какой-то там находился «Рим Ноя» (автор).

Заключение

Произошло невероятное. Славянские афетские народы-скифы, населявшие издревле северные и восточные земли Тихого океана, описанные у Марко Поло и у Лызлова (скифы), объявляются «оккупантами» своих же собственных коренных территорий в Сибири (п. 154), а южные пришельцы -тюрки объвляются исконо коренными в России и участниками национально-освободительной войны с росскими и русскими «колонизаторами»-«угнетателями» (в учебниках советского периода). Хотя всё было наоборот. Из-за природной катастрофы с юга пришли тюрки («кыргызы») и заняли южные окраины России в 16 веке, им предоставили убежище (смотрите в википедии карту расселения башкир, татар, они идут из Киргизии). С помощью историков теперь подводится база под всю Россию. В ход идут фигуры Кучума и Едигера, хотя они в летописях и на иллюстрациях не тюрки. Историки легко всё переиначили; поменяли «царь» на «хан», «Казака» Едигера на татарина, «Козака» Кучума на тюрка. Русскую, славянскую Орду поменяли на тюркскую Орду, основываясь на азиатском сборнике Рашид-ад-Дина. Вместо летописного типажа Кучума и Едигера нарисовали выдуманные портреты раскосых монгол и поместили в официальных учебниках по истории и в интернете.

Хоть какая-то обьективность должна присутствовать в истории. Почему наряду с «тюркской» версией Орды не изложена славянская и русская версия Орды в учебнике параллельно. Ведь Лызлов утверждает, что древние исторические «татары» это «некрещённые славяне». Но, как оказалось, бесполезно искать логику у историков, такое впечатление, что они просто выполняют им поставленную задачу-заменить в истории русских на тюрок. Для этого выделен специальный канал в интернете. Славянские тома летописей не нужны, их не читают. Просто придумываются свои мифы о тюрках, благо своих летописей у них нет и не было, вот и приходится фантазировать, славян в тюрок превращать. О том, как Сузге (см. выше) заколола себя, чтобы не сдаться Ермаку, хотя у Лукинского (выше) все жёны Кучума, осыпанные соболями и изумрудами, едут в Москву живые и здоровые с детьми, а современные тюркские татары уже и памятник ей отлили, чтобы рыдать над жертвой русских «захватчиков» родной земли (в комментариях их так и называют «захватчиками», хотя сами были захватчиками русских земель, прийдя с юга).

А что сейчас происходит на историческом фронте. Города болгар «на бумаге» превращаются в «тюркские» (Булгар), вотчина Шигалея Мещерский городок в тюркское «Кассимовское ханство», Тобол в «Сибирское ханство» (там Кучум правил 20 лет), юг в «Астраханское ханство», Арал в «Казахское ханство» вместо «Казацкой Орды», «Киргизский каганат» вдруг всплывает на Юге Урала. Сейчас там оборудуются «сакральные» места тюрок. Но на этих землях тюрки не жили и в Орде вообще не участвовали. В этот момент они находились в Киргизии и на Южном Урале, спасаясь от катастрофы (кометы 1312 г.), по версии автора. Участвовали восточные афетские славяне и «сарацины». Вымысел выдаётся за действительность.

Тут одни казаки против других казаков воевали. Это клановая борьба «афетских» славян, маньчжурских славян-«амуров» (река Амур) и «ханаанских» славян Арала (Мидия, п.155). Их три группы. На Западе Литва («поганые»), на юге Яицкие Казацкие Орды (оттуда Пугачёв), на востоке славянская (словено-русская) Орда-«бородачи» и «сарацины». Они идут в центр Русской равнины в Русь боярскую (п. 153).

Источники

1.«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2.«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3.Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4.«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай».

6. «Казанская история» неизвестного автора. Автор жил 20 лет в Казани у Сафа Гирея и был очевидцем событий 1552 г.

7. «Повесть временных лет» Лаврентия 1377 г.

8. «Скифийская история» Лызлова 1692 г.

9. Гумилёв Л. Н.. Поиски вымышленного царства. Легенда о «Государстве пресвитера Иоанна». — М.: Наука. 1970. — 431 с. — 9500 экз.

10. Ремезовская и Кунгурская летописи.

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto.

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

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14. Город Самара и Древний Вавилон.

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20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы столпы

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

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117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024

120. Крылатый Барс 23.03.2024

121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024

122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 30.04.2024. (nekto).

127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024, автор Тонких Галина.Л. (nekto).

128. Как запутать историю (на примере истории башкир). 14.06.2024 (nekto).

129. Исход «Змея-Дракона» и «Мировых уток» из Чувашии. Черемиса и Булгары. 25.06.2024.

130. Бог Яма и гора Ямантау в Башкирии. Мировая Утка. Вотяки и Удмурты. 04.07.2024, (nekto).

131. Сибирь. Чья? 29.07.2024 (nekto).

132. Что не так с летописью Рашид-ад –Дина. 14.08.2024, (nekto).

133. Русь Древнейшая и Золотой Век. 04.09.2024 (nekto).

134. Как Гумилёв русских дворян в татар и монгол превращал. 19. 09.2024, (nekto).

135. Казаки самое древнее население Восточной Сибири. 05. 10.2024 (nekto).

136. Разбор картины Блумарта «Золотой век». 10. 10.2024, автор (nekto).

137. Эдом. Русская равнина в допотопной и послепотопной истории. 27. 10.2024, (nekto).

138. В Казани в 1552 году живут «сарацины» и там нет татар. «Казанская история» 19. 11.2024, (nekto).

139. Главные игроки Мировой Истории в игральных картах. Бубе, Крести, Червы, Пики. 27. 11.2024.

140. Ответ муфтию 2024 г. 15. 12.2024, (nekto).

141. Древнейшее название Руси в «Лаврентьевской летописи» 1377 г. 04. 01.2025, (nekto).

142. Собор Нотр Дам в Париже и его 28 «иудейских» царей. 14. 01.2025, (nekto).

143. Древняя Греция и Лаврентьевская Летопись. 28. 01.2025, автор Тонких Галина (nekto).

144. В «Скифской истории» Лызлова 1692 г. Ноев Ковчег находился в России. Ч.1 09. 02.2025..

145. В «Скифской истории» Лызлова Комета 1212 стала причиной Исхода Орды. Ч.2. 12. 02.2025.

146. «Скифская история» Лызлова. Невероятная миссия Батыя и Джучи. Ч.3. 20. 02.2025 (nekto).

147. «Скифская история» Лызлова о древности Украины. Ч.4. 09. 03.2025 (nekto).

148. Родина Скифов и Амазонок в Красноярском крае и реке Лена в «Скифской истории» Лызлова. Часть 5. 22. 03.2025 (nekto).

149. Древнейшие цари Руси в «Скифской истории» Лызлова. Царь Вокса и река Ока. Часть 6. 03. 04.2025, автор (nekto).

150. Портреты Великих. Ч.1. Великий Хан Хубилай. Портрет Тохтамыша. Версии. 09. 04.2025.

151. «Великая Китайская стена» защищала колонистов от китайцев на карте Ремезова 15. 04.2025, (nekto).

152. Поп Иван. Биография. 25. 04.2025, (nekto).

153. Древность Руси до 862 г. - «тяжёлый клинический случай». Ч.1. «Симовская Русь» 23. 05.2025, (nekto).

154. Древность Руси до 862 г. Ч.2 «Афетская Русь» 05. 06.2025г. (nekto).

155. Древность Руси до 862 г. и её «Злые Силы» Ч.3 «Ханаанская земля». «ЭтРуски» 27. 06.2025, (nekto).

156. Портреты Великих. Ч.2. Чингисхан, его мать ОэЛун, сын Джучи. 03. 07.2025, (nekto).

157. Портреты Великих. Ч.3. Мамай, Узбек. 10. 07.2025 (nekto).

158. Портреты истории. Ч4. Кучум, Едигер. 16. 07.2025, автор Тонких Галина (nekto).