Метастазы миропорядка, или Дональд Трамп в роли хирурга | Андрей Школьников
Полные версии всех программ: https://t.me/auropodcastbot
Геостратег Андрей Школьников анализирует события, происходящие в США, которые затрагивают весь мир.
Ведущий: Роман Шахов
Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке:
https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth
ОКНА ОКНОТИКА: https://oknotika.ru/?erid=2VtzqvTfKeV
Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology
#АндрейШкольников #РоманШахов #ТочкаСборки
Комментарий редакции
1. Миропорядок в терминальной стадии:
Андрей Школьников сравнивает нынешнее состояние глобального порядка с терминальной стадией болезни — моментом, когда внешне еще сохраняется видимость устойчивости, но внутренние процессы разрушения уже необратимы. Этот подход заимствован из медицины и онкологии: необратимые метастазы нельзя вырезать, систему уже не спасти.
2. Необратимый кризис институтов:
Важное место занимает мысль о том, что общественные и государственные системы внешне продолжают функционировать, но уже разлагаются изнутри (пример — поздний СССР). Перелом наступает резко, хотя предвестники были видны задолго до финального обрушения.
3. Исторические аналоги:
Для иллюстрации идеи приводятся примеры: концовка Первой и Второй мировых войн, внезапный крах Советского Союза, распад Римской империи. Процессы зачастую долго тянутся, пока не происходит критический переход, после которого уже невозможно вернуться к прежнему состоянию.
4. Крах однополярного мира ('Пакс Американа'):
Школьников утверждает, что нынешняя однополярная система во главе с США и долларом испытывает необратимый кризис. Подобно хирургу, Трамп пытается "затянуть дыры" и отсрочить обрушение, но возможности ограничены: инфраструктура размыта, системы расчётов альтернативы требуют времени и ресурсного переустройства.
5. Политика, экономика и технология как единое целое:
Автор подчеркивает неделимость политических, экономических, технологических и институциональных изменений. Рождение новых мировых институтов требуется не только технической перестройки, но и согласованной политической воли между крупными игроками (например, создание новой инфраструктуры для расчетов вне долларов).
6. Тупиковость европейских реформ и невозможность "перевоспитать" армию за пару лет:
Можно вложить средства и декларировать реформы, но без времени, институциональной традиции, кадров и мотивации чудо не произойдет — подобно тому, как нельзя качественно изменить армию или экономику за несколько лет простыми решениями.
7. Исторические и климатические изменения:
Распад цивилизаций часто объясняется не только политикой или войной, но и истощением ресурсов, изменением климата. Западная Римская империя погибла и потому, что у неё иссякли базовые материалы и условия для жизни.
8. Субъективное и объективное восприятие краха:
Массовое сознание цепляется за иллюзии стабильности даже на терминальных стадиях, часто невидимо для большинства признаки разложения, пока не случается критическая точка.
9. Крафтинг новостной повестки как нервная реакция системы:
Автор критикует пристальное внимание к "горячим" новостям и информационным всплескам, призывает абстрагироваться от попыток выдать желаемое за действительное, что по сути лишь добавляет нервозности, но не меняет сути процесса.
---
Выводы и философские размышления:
В этом видео проводится глубокая аналогия между индивидуальной, социумной и цивилизационной динамикой: и тело, и общество проходят стадии устойчивости, кризиса и завершающего разрушения. Когда внутренние резервы исчерпаны, ни косметические, ни резкие реформы уже не спасают — требуется либо радикальное переформатирование, либо наступает обрушение, с последующим длительным переходом к новому порядку.
Интересно, что такой взгляд объединяет знания медицины, истории, экономики и психологии. Всё взаимосвязано: как отдельный организм сталкивается с неотвратимостью конца, так и цивилизации проходят через свои терминальные стадии. Люди склонны игнорировать признаки необратимых перемен, держась за прежние иллюзии. Впрочем, даже умирание старого мира может рождать новые структуры, подобно тому, как Рим перенёсся в Константинополь, а западный мир учился из опыта краха СССР.
Спокойный, трезвый взгляд на грядущие перемены — не призыв к пессимизму, а напоминание о том, что и расставание с привычным может быть актом обновления. Попытка "заткнуть дыры" (как у Трампа) зачастую лишь отсрочивает неизбежное и увеличивает масштаб финального надлома.
Практический итог: Лучше заранее изучать законы деградации и рождения нового, чем питать иллюзии о вечности успешных систем. Логика кризиса применима не только к политике, но и к личным отношениям, бизнесу: иногда честное признание окончания цикла — мудрее, чем борьба за невозможное возрождение.
Открытый вопрос:
Как найти баланс между необходимым принятием конечности структур — в обществе, политике, собственной жизни — и способностью создавать новое, не впадая в отчуждённый фатализм? Всегда ли признак разложения означает конец, или в нём заложен потенциал для неведомого обновления? Реально ли научиться вовремя распознавать такие моменты перехода и использовать их во благо, а не в разрушение?