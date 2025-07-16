Фёдор Лисицын представляет книгу Ричарда Фримана «Капкан бедных. Корпоративные стратегии против трудящихся». Обсуждается проблемы, связанные с бедностью трудящихся и корпоративной эксплуатацией в США, которые актуальны и для России. Книга раскрывает причины падения уровня жизни, роль нелегальной миграции и влияние корпоративного социализма. Рассматриваются различия в трудовых рынках США и России, а также влияние политкорректности на образование и экономику.

Книга "Капкан бедных. Корпоративные стратегии против трудящихся.":

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Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. Раззаков Федор Ибатович":

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00:00 Введение и обзор книги

00:56 Проблемы трудящихся

01:54 Уровень жизни и его иллюзии

04:36 Снижение уровня жизни

06:16 Пример американской семьи

08:41 Корпоративные стратегии

09:40 Корпоративный социализм

12:18 Капкан бедных

14:56 Различия в трудовых рынках

15:29 Советские профсоюзы и их роль

16:29 Роль профсоюзов в США и России

17:23 Нелегальная миграция и её последствия

18:13 Изменение характера труда

20:10 Роль мигрантов в разрушении профсоюзов

23:34 Политкорректность и образование

25:08 Влияние политкорректности на образование

27:32 Последствия нелегальной миграции для общественного питания

29:29 Нелегальная миграция в сельском хозяйстве

30:08 Проблемы американской экономики и роль профсоюзов

30:54 Состояние профсоюзного движения в России

30:54 Рекомендация книги Ричарда Фримана

31:53 Анонс книги Фёдора Розакова

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