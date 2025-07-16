Капкан бедных. Корпоративные стратегии против трудящихся. | Фёдор Лисицын
Фёдор Лисицын представляет книгу Ричарда Фримана «Капкан бедных. Корпоративные стратегии против трудящихся». Обсуждается проблемы, связанные с бедностью трудящихся и корпоративной эксплуатацией в США, которые актуальны и для России. Книга раскрывает причины падения уровня жизни, роль нелегальной миграции и влияние корпоративного социализма. Рассматриваются различия в трудовых рынках США и России, а также влияние политкорректности на образование и экономику.
Книга "Капкан бедных. Корпоративные стратегии против трудящихся.":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/kapkan-bednyh-korporativnye-strategii-protiv-trudyashchihsya-richard-friman-fridman-richard-e-1768508969/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/283898511/detail.aspx
Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. Раззаков Федор Ибатович":
OZON: https://www.ozon.ru/product/ot-glubinnoy-ohranki-k-glubinnomu-kgb-kniga-1-razzakov-fedor-ibatovich-2324292225/?at=36tWj2KE1T9OyB5qh9B0yL6FljGVMnuzZ6wEkIjkXpvL&tab=reviews#section-description–offset-140–offset-80
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/447792351/detail.aspx
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Введение и обзор книги
00:56 Проблемы трудящихся
01:54 Уровень жизни и его иллюзии
04:36 Снижение уровня жизни
06:16 Пример американской семьи
08:41 Корпоративные стратегии
09:40 Корпоративный социализм
12:18 Капкан бедных
14:56 Различия в трудовых рынках
15:29 Советские профсоюзы и их роль
16:29 Роль профсоюзов в США и России
17:23 Нелегальная миграция и её последствия
18:13 Изменение характера труда
20:10 Роль мигрантов в разрушении профсоюзов
23:34 Политкорректность и образование
25:08 Влияние политкорректности на образование
27:32 Последствия нелегальной миграции для общественного питания
29:29 Нелегальная миграция в сельском хозяйстве
30:08 Проблемы американской экономики и роль профсоюзов
30:54 Состояние профсоюзного движения в России
30:54 Рекомендация книги Ричарда Фримана
31:53 Анонс книги Фёдора Розакова
#ФёдорЛисицын #КапканБедных #РичардФриман #КорпоративныеСтратегии #Трудящиеся #Миграция #Профсоюзы #Политкорректность #НелегальнаяМиграция #Образование #СоциальныеПроблемы #КнижныйДень #НашеЗавтра
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Глобальность описываемых проблем:
Хотя книга посвящена американскому опыту, ее выводы и механизмы вполне приложимы к российской и более широкой международной действительности (с оговоркой на свои локальные особенности переноса производства или финансовых потоков).
2. Падение реального уровня жизни:
При видимом технологическом и материальном прогрессе (дешёвая одежда, бытовая техника, автомобили)–качество жизни трудящихся неуклонно ухудшается с конца 1960-х–начала 1970-х годов. Требуется всё больше труда, чтобы поддерживать даже базовый уровень жизни, и всё больше людей втягиваются в долговую кабалу через кредиты. «Капкан» заключается не только в этом постоянном обнищании, но и в отсутствии прежней надежды на будущее.
3. Корпоративная стратегия как системный феномен:
Лисицын объясняет, что «корпоративная стратегия» здесь – не об HR-бонусах или дизайне, а о системных, глубоко продуманных шагах: концентрация экономики в нескольких олигополиях, подчинение государства, разрушение иерархий и горизонтальных связей среди трудящихся, чтобы затруднить их организацию и сопротивление.
4. Роль миграции и размывание рабочих прав:
Незаконная (или полулегальная) трудовая миграция сознательно используется для снижения заработных плат, разрушения горизонтальных связей между работниками, подрыва профсоюзного движения. Для корпораций и заинтересованной бюрократии это выгодный инструмент; для государства в целом – разрушительный.
5. Извращение системы образования и рынок бесполезного труда:
В книге ярко показано, как образовательные реформы и «политкорректность» в США создали громадный рынок синекур и ритуального, но на деле малоэффективного труда (например, многочисленные администраторы по «гендерному разнообразию»). Эта система напоминает худшие черты позднесоветских бюрократий, где форма подменяет содержание.
6. Уровень потребления и "успешности":
Фетиш «яркой жизни» – постоянное обновление гаджетов, машин, косметический ремонт жилья – навязывается как норма, поддерживая спрос и кредитную спираль, но на деле не ведёт к ощущению благополучия или росту жизненного уровня.
7. Проблемы профсоюзов:
В США профсоюзы традиционно сильнее, чем в России, однако и там они постепенно дискредитируются и разрушаются через манипуляции с миграцией и реформы. В России профсоюзы и вовсе практически не играют независимой или активной роли.
8. Порочный круг обнищания и государственные расходы:
Государство вынуждено все больше компенсировать обнищание через помощь детям мигрантов, субсидии и проч., при этом сам этот процесс выгоден чиновничеству и поддерживает жизнеспособность системы эксплуатации.
Выводы и размышления:
Беседа возвращает к тревожному, но необходимому выводу: несмотря на рост материального комфорта и внешней кажущейся модернизации, реальная свобода и защищенность труда снижается. Лисицын подчеркивает, что за благополучием всегда стоит неравенство и латентная эксплуатация; либеральные и корпоративные институты научились замаскировать эти процессы, используя бюрократические инновации, реформы и рыночные механизмы.
Особенно важным видится сравнение разных традиций (американская, российская, европейская), где иные исторические формы организации труда и профсоюзного движения попали в схожую ловушку: слабые горизонтальные связи, размытая солидарность, рост индивидуальной уязвимости и зависимость от "капкана" системы.
Интересным философским аспектом здесь выступает двойственность: технологическое и формальное развитие не предохраняют от деградации социальной ткани, а иллюзия успешности (достаток, гаджеты, внешний комфорт) не означает подлинного благополучия.
Практический вывод – важно критически относиться к навязываемым моделям «нормальной жизни», видеть сложность социальных механизмов эксплуатации, и искать возможности для восстановления подлинных горизонтальных связей, будь то через новые формы солидарности, образования или даже рефлексию об устройстве общества.
Открытый вопрос:
Если даже самые развитые общества не смогли избежать "капкана бедных", и если субъективное ощущение качества жизни всё больше расходится с формальными показателями успеха, можно ли говорить о возможности иного социального устройства, где труд будет не обманом и убогой нуждой, а способом раскрытия человеческого потенциала? Или же экономическая система всегда найдет, как встроить новые формы эксплуатации в любые внешне-благополучные декорации?