Что происходит с Германией? Кризис суверенитета и идентичности | Ольга Петерсен
*— лгбт запрещенная организация на территории РФ
Ольга Петерсен, экс-депутат федерального парламента от «Альтернативы для Германии», обсуждает политическую ситуацию в Германии, её роль в Европе и внутренние проблемы, связанные с потерей суверенитета, экономическими трудностями и ростом влияния западных сил. Разбираются вопросы идентичности, влияния пропаганды, а также критика политиков, таких как Фридрих Мерц и Анналена Бербок. Обсуждается также роль ЛГБТ-идеологии, закрытие атомных электростанций и экономические проблемы, угрожающие стабильности страны.
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00:00 Введение
00:42 Субъектность Германии
01:32 Политическая ситуация в Германии
04:07 Суверенность Германии
05:15 Фридрих Мерц
07:19 Анналена Бербок
08:30 Роль политиков
10:58 Самоидентификация немецкого общества
12:48 Цивилизационный разлом
13:33 ЛГБТ-идеология на Западе
15:46 Влияние денацификации на немецкую идентичность
17:04 Партия «Альтернатива для Германии»
20:11 Экономические связи Германии и России
25:09 Экономические последствия для Германии
26:07 Закрытие атомных электростанций и зелёная повестка
27:05 Виктор Орбан и его позиция
28:12 Конспирологические теории о Германии
29:34 День немецкого налогоплательщика
30:54 Пропаганда и безопасность в Германии
32:29 Насилие и общественное восприятие
34:27 Скандальный случай с изнасилованием
37:19 Политическая травля в Германии
38:52 Манипуляции и угрозы
39:27 Исполнители и националисты
40:56 Преследование за диалог с Россией
42:04 Позиция Германии и США
44:08 Сравнение с гитлеровским режимом
46:22 Терминология и общественное мнение
50:46 Идентификация и отношения с Россией
52:54 Роль философов и суверенитет
54:50 Экономический кризис в Германии
55:39 Влияние пропаганды на общество
56:39 Давление на критиков в Германии
57:15 Пример Бориса Райтшустера
59:48 Заключение
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Комментарий редакции
1. Кризис суверенитета Германии:
Ольга Петерсен утверждает, что Германия на данный момент не является субъектной державой: политические решения принимаются не в интересах самой страны, а под влиянием и давлением внешних сил (прежде всего США, отчасти Евросоюза). Ключевые политические фигуры — проводники заранее заданных идей и установок, а не самостоятельные лидеры, как в былые времена.
2. Деградация политического лидерства:
В современную элиту все чаще попадают политики, лишённые самостоятельности, готовые исполнять внешние директивы и не задаваться вопросами личной ответственности перед нацией (например, позиция по "отсутствию понятия родины"). Подчеркивается, что харизматику в политике предпочитают заменять более управляемым и "безопасным" функционером.
3. Разделённость и кризис идентичности:
Немецкое общество всё более поляризовано — на западные и восточные земли, а также на власть, "следующую установкам друзей из США", и народ, который в значительной степени лишён точки опоры, внутренней идентичности и единого видения будущего. На западе Германии преобладает самоуничтожительная повестка вины и отказа от культурных корней, восток сохраняет более независимое и прагматичное сознание.
4. Манипуляция меньшинствами и смена норм:
Через возведение в "идеал" новых социальных групп (например, ЛГБТ), часть общества противопоставляется большинству, а политика нормотворчества становится инструментом размывания традиционной идентичности.
5. Отказ от прагматизма ради идейных "повесток":
Экономические решения (отказ от дешёвых энергоресурсов, разрушение энергонезависимости, форсированный “зелёный” курс) принимаются не в интересах Германии как производственной державы, а под давлением идеологии и внешних игроков.
6. Проблема с общественным осознанием:
Обыватели заняты выживанием и не склонны к глубокому анализу политических процессов. Критики и носители альтернативных идей подвергаются маргинализации, социальной изоляции и даже физическим угрозам.
7. Информационная обработка и стирание исторической памяти:
Пропаганда медленно и систематично меняет отношение к событиям прошлого, обрабатывает вину и переключает акценты (например, нацистская повестка становится более аморфной, национализм приравнивается к фашизму), вытесняются из дискурса альтернативные точки зрения.
8. Кризис демократических институтов:
Недопуск и изгнание инакомыслящих (“русофилов”, сторонников диалога с Россией) из медиа, политики, даже через аресты счетов, угрозы, травлю; цензура и контрпропаганда становятся нормой.
9. Экономический спад и его политический контекст:
Германия, потеряв внешнеэкономические преимущества (дешёвая энергия, статус производственного центра), входит в период стагнации и рецессии; это, по мнению Петерсен, может ускорить распад Евросоюза.
10. Параллели с историей и манипуляция страхом:
Страх и чувство вины формируют новый стиль общественного управления. В обществе проводят аналогии между текущей политикой и историческими катастрофами, но вся критика "несвоевременных" вещей подавляется.
Аналитические выводы:
В этом разговоре ярко раскрывается острая, даже болезненная проблема современной Германии: разрыв между формальной демократической риторикой и реальным отсутствием политической автономии, а также глубинный кризис коллективной идентичности. Страна, некогда бывшая промышленным и интеллектуальным мотором Европы, позволила внешним силам и модным идеологическим течениям диктовать приоритеты вопреки собственным объективным интересам.
Из любопытных междисциплинарных аналогий стоит отметить сравнение массовых политических процессов с манипуляциями в психологии: нацию учат “не иметь корней”, как если бы отказ от собственной идентичности уберёг от вины. Такой подход похож на работу радикальных психотерапий, когда вместо интеграции травмы достигается вытеснение или отрицание себя.
С другой стороны, тревожно наблюдать, как в технологии управления страной явно прослеживаются принципы манипуляции массами, описанные в науке о медиа и социологии пропаганды — “мягкое” принуждение через новые нормы, навязывание вины и постоянная смена социальных приоритетов.
Петерсен выступает за возвращение к прагматичному, взаимовыгодному курсу, в первую очередь с Россией и вообще к восстановлению здоровой национальной идентичности, не скатываясь при этом в национализм. Запад Германии — пример утраты субъектности, Восток — островки здравого экономического и социального подхода, сохранившиеся от ГДР. Парадоксально, но именно “оккупированный” Восток после 1945-го, по мнению Петерсен, более целостен.
Здесь мы видим, как исторические травмы, культурная политика и экономические реалии оказываются переплетены настолько тесно, что однозначного выхода нет. Суверенитет уходит не в результате завоевания, а через серию уступок и отказов от собственной субъектной воли — своего рода “мягкая капитуляция”.
Практический вывод:
Современная Германия оказалась в положении страны с богатым культурным и интеллектуальным багажом, но утратившей внутренний компас. Пока общество не перестанет бояться собственного прошлого, не осознает пользу от открытого диалога с иными точками зрения, страна рискует утвердиться в роли “управляемого объекта”, лишённого подлинной свободы выбора и живого национального чувства.
Открытый вопрос:
Может ли общество, прошедшее столь глубокую обработку (будь то в рамках чувства вины или чрезмерной политической корректности), вновь обрести способность к самостоятельному мышлению, социальному созиданию и созданию устойчивой идентичности — или исторические процессы, однажды запущенные, становятся необратимыми на уровне культуры и нации? Каков минимально необходимый масштаб изменений для такой “перегрузки” — и возможно ли это без внешнего потрясения или катастрофы?
Дама о том, про что я тут иногда пишу.
А ответа на главный вопрос – “Почему ? “, естественно, нет.
П.С. Дама, конечно, приколола про “суверенитет” Германии.