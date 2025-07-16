*— лгбт запрещенная организация на территории РФ

Ольга Петерсен, экс-депутат федерального парламента от «Альтернативы для Германии», обсуждает политическую ситуацию в Германии, её роль в Европе и внутренние проблемы, связанные с потерей суверенитета, экономическими трудностями и ростом влияния западных сил. Разбираются вопросы идентичности, влияния пропаганды, а также критика политиков, таких как Фридрих Мерц и Анналена Бербок. Обсуждается также роль ЛГБТ-идеологии, закрытие атомных электростанций и экономические проблемы, угрожающие стабильности страны.

Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. Раззаков Федор Ибатович":

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00:00 Введение

00:42 Субъектность Германии

01:32 Политическая ситуация в Германии

04:07 Суверенность Германии

05:15 Фридрих Мерц

07:19 Анналена Бербок

08:30 Роль политиков

10:58 Самоидентификация немецкого общества

12:48 Цивилизационный разлом

13:33 ЛГБТ-идеология на Западе

15:46 Влияние денацификации на немецкую идентичность

17:04 Партия «Альтернатива для Германии»

20:11 Экономические связи Германии и России

25:09 Экономические последствия для Германии

26:07 Закрытие атомных электростанций и зелёная повестка

27:05 Виктор Орбан и его позиция

28:12 Конспирологические теории о Германии

29:34 День немецкого налогоплательщика

30:54 Пропаганда и безопасность в Германии

32:29 Насилие и общественное восприятие

34:27 Скандальный случай с изнасилованием

37:19 Политическая травля в Германии

38:52 Манипуляции и угрозы

39:27 Исполнители и националисты

40:56 Преследование за диалог с Россией

42:04 Позиция Германии и США

44:08 Сравнение с гитлеровским режимом

46:22 Терминология и общественное мнение

50:46 Идентификация и отношения с Россией

52:54 Роль философов и суверенитет

54:50 Экономический кризис в Германии

55:39 Влияние пропаганды на общество

56:39 Давление на критиков в Германии

57:15 Пример Бориса Райтшустера

59:48 Заключение

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