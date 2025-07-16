Главная » Видео, Невероятное в мире, Творчество, Экономика

!А! 1 Прорыв в мировой атомной энергетике

22 0
Переслано от: Геоэнергетика инфо

Сенсация в мире атомной энергетики! Американские ядерщики объявили создании о плавучих АЭС, способных бросить вызов России. Но что, если за этой громкой новостью скрываются серьезные пробелы и нестыковки в технологии реакторов Westinghouse eVinci? Мы расскажем, почему заявленное использование жидкого натрия в качестве теплоносителя для тепловых реакторов и что не так с высокообогащенным топливом. Возможно, это не столько энергетический прорыв, сколько попытка оправдать многомиллионные инвестиции и прикрыть старые военные разработки США. Подробнее про "атомный прорыв" США расскажет Борис Марцинкевич в новом видео

0:00 Атомный прорыв: Плавучие АЭС США
0:39 Реактор eVinci: Технические Характеристики и Срок Службы
2:38 Происхождение Проекта eVinci: Военные Корни?
4:11 Диапазон Мощности eVinci: Сравнение с Дизель-Генераторами
4:30 Финансирование Проекта: Государство или Частные Инвесторы?
6:12 Westinghouse и Патентное Право США: Стратегия Компании
7:30 Проект Westinghouse eVinci Microreactori: Фантом или Прорыв?
8:58 Ядерная Генерация: Громкие Заявления и Реальные Результаты
9:40 Средиземное море: Решено ли Проблема Энергетики с eVinci?
10:02 Обогащение Урана: Что Скрывает Процент 19.75?
11:38 США: Добровольное Разубоживание Урана и Запасы
12:11 Натриевый Теплоноситель: Опасности и Прошлый Опыт
12:57 Westinghouse eVinci: Проект без Доказательств?

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic
► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru
► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#новости #сша #россия #украина #путин #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe #ukraine #nuclear

Комментарий редакции

Ключевые тезисы


1. Американский проект плавучих атомных мини-станций
- Компания Core Power совместно с Westinghouse представила проект маломощных плавучих реакторов («А Vinci»), которые планируется использовать в Средиземном море.
- Проект подается в СМИ как прорыв в атомной энергетике, акцентируя внимание на инновационности и экологической чистоте (отсутствие выбросов CO₂).

2. Технические детали и сомнения экспертов
- Реактор весом 40 тонн, диаметром 3 метра, мощностью 200 кВт – 5 МВт, срок службы 40 лет, перезарядка топливом раз в 10 лет.
- Заявляется применение жидкого натрия в качестве теплоносителя, но у экспертов вызывает вопросы выбор теплоносителя для работы на «тепловых» нейтронах, так как натрий нейтроны не замедляет.
- Нет ясности по поводу топлива — речь идет о наличии топлива высокой степени обогащения (19,75% по урану-235), но какова доступность и достаточность такого топлива — остается открытым вопросом.
- Технические решения (система охлаждения, работа в аварийных ситуациях, утилизация топлива) не раскрыты, информации крайне мало; презентация носит скорее рекламный характер.

3. Источники финансирования и происхождение проекта
- Проект получил порядка 30 млн долларов, преимущественно из Министерства энергетики США, а также от частных инвесторов.
- Вероятное происхождение — изначально военная разработка для обеспечения энергетикой баз в отдалённых районах.

4. Скрытый маркетинг и медийный фон
- Много красивых презентаций, но нет реальных опытных образцов и детализированных технических описаний.
- Волну новостей возможно можно рассматривать как способ оправдания вложенных средств или попытку повысить капитализацию компании, принадлежащей канадским инвестфондам, сохраняя американскую юрисдикцию ради патентных преимуществ.

5. Скептицизм по поводу «прорыва»
- В действительности, достижения преувеличены, большинство заявлений носят либо рекламный, либо маркетинговый характер и лишены конкретики.
- Является ли технология “зелёной” — поставлено под сомнение, но политические решения расширяют определение “экологической генерации” и на атомную энергетику.

6. Обращение к зрителям
- Авторы подчеркивают независимость канала и призывают подписываться на альтернативные платформы и поддерживать проект.

---

Аналитический вывод


В этом видео обсуждается проект плавучих малых атомных реакторов, который в западных медиа преподносится как грандиозный прорыв, однако по сути выглядит скорее как маркетинговый манёвр с весьма мутным техническим и научным обоснованием. Сам подход напоминает некое «информационное шоу»: красивые рендеры, громкие заявления без подтверждающих фактов и реальных образцов.

Подобное явление имеет место не только в энергетике: вспомним, как стартапы в IT или нейросетевые проекты получают впечатляющее финансирование на стадии красивых презентаций, но далеко не всегда доводят проекты до практической реализации. Это отражает более широкую тенденцию современной культуры — идеализацию и фетишизацию образа прогресса, иногда в ущерб содержанию и реальной пользе. Даже истории о “зелёной энергетике” становятся частью политических и маркетинговых стратегий, где реальная наука часто уступает место PR-ходам.

В контексте атомной энергетики вопрос особенно остро стоит вокруг безопасности (“что делать с отработанным топливом?”, “как решить сценарии аварий?”), инженерной реализуемости (“каковы реальные технические параметры?”, “существует ли работающий прототип?”) и долгосрочной экономической эффективности. Но в изложении авторов видео мы видим, что на эти вопросы пока отсутствуют ответы — и ставка делается преимущественно на создание привлекательного имиджа.

С философской позиции, здесь проявляется столкновение двух реальностей: мир презентаций, идеализированных концептов — и неизбежная материальность технической реализации, с её ограничениями, рисками и «неромантичными» деталями. Это напоминает о том, как человечество нередко живёт мифами, мечтами и ожиданиями, прикрывая реальные проблемы слоем оптимистичной риторики.

Любопытно, что из всего обсуждения возникает вопрос: почему мы так склонны верить в красивые технократические обещания и почему критический взгляд так редко влияет на коллективное воодушевление? Возможно, дело не только в незнании, но и в базовой человеческой тяге к идеалу, мечте о простом решении сложных проблем.

---

Открытый вопрос:
Если истинное новаторство и прогресс проверяются практикой, реальной жизнью и временем, не в силу ли страха перед сложностью и неустойчивостью мы так часто принимаем образ возможного решения за само его воплощение? Где тот баланс между мечтой и необходимой трезвостью, который позволяет человеку двигаться вперёд, не уходя в самообман?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/f40d82543bbecf949715709c5cdb35c8/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
В погоне за Россией США пытаются удержаться на рынке атомной энергетики
АЭС „Аккую” – сенсационный проект атомной энергетики
Россия будет управлять атомной энергетикой США?
Атомная энергетика СССР. О действующих и строящихся атомных станциях в Советском Союзе (1984)
Россия совершила прорыв в ядерной энергетике
Великая Октябрьская социалистическая революция – прорыв в новую эпоху
Новички идут в атомный проект по российским технологиям
Атомная «Гармония» поможет Парижскому соглашению по климату

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru