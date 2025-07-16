Сенсация в мире атомной энергетики! Американские ядерщики объявили создании о плавучих АЭС, способных бросить вызов России. Но что, если за этой громкой новостью скрываются серьезные пробелы и нестыковки в технологии реакторов Westinghouse eVinci? Мы расскажем, почему заявленное использование жидкого натрия в качестве теплоносителя для тепловых реакторов и что не так с высокообогащенным топливом. Возможно, это не столько энергетический прорыв, сколько попытка оправдать многомиллионные инвестиции и прикрыть старые военные разработки США. Подробнее про "атомный прорыв" США расскажет Борис Марцинкевич в новом видео

0:00 Атомный прорыв: Плавучие АЭС США

0:39 Реактор eVinci: Технические Характеристики и Срок Службы

2:38 Происхождение Проекта eVinci: Военные Корни?

4:11 Диапазон Мощности eVinci: Сравнение с Дизель-Генераторами

4:30 Финансирование Проекта: Государство или Частные Инвесторы?

6:12 Westinghouse и Патентное Право США: Стратегия Компании

7:30 Проект Westinghouse eVinci Microreactori: Фантом или Прорыв?

8:58 Ядерная Генерация: Громкие Заявления и Реальные Результаты

9:40 Средиземное море: Решено ли Проблема Энергетики с eVinci?

10:02 Обогащение Урана: Что Скрывает Процент 19.75?

11:38 США: Добровольное Разубоживание Урана и Запасы

12:11 Натриевый Теплоноситель: Опасности и Прошлый Опыт

12:57 Westinghouse eVinci: Проект без Доказательств?

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic

► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru

► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#новости #сша #россия #украина #путин #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe #ukraine #nuclear