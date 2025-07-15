Нарастающий энергетический кризис в России: почему угольная энергетика, фундамент индустриализации, оказалась в тупике? Вы узнаете, как глобальная декарбонизация и зеленая повестка бросают вызов этой ключевой отрасли. Почему потеря компетенций и отсутствие единой энергетической стратегии усугубляют ситуацию? Почему уникальные технологии, разработанные ещё советскими учёными, остаются забытыми и невостребованными? В чем российская энергетика уступает Китаю и почему настала острая необходимость в кардинальных стратегических решениях

0:00 УГОЛЬ в России: От расцвета до ЗАБВЕНИЯ?

1:15 Закат Угольной Генерации в России: Почему Мы Перестали Любить Уголь?

4:10 Преимущества Угольной Генерации: Чистота и Низкие Тарифы

6:21 Эра Большого Газа и Ее Последствия для Угольной Отрасли

7:29 Китайские Технологии Угольной Генерации: Сверхкритические Параметры

8:07 Утрата Компетенций в Российской Энергетике: Упадок Научных Центров

9:53 Как Спасти Энергетику: Проблемы Машиностроения и Отсутствие Стратегии

14:23 Особенности Энергетики России: Невозможность Рынка и Пиковые Нагрузки

16:02 Нужна ли России Сложная Структура Управления Энергетикой?

18:09 Необходимость Срочных Действий: Риск Неверных Стратегических Решений

21:27 Новая Модель в Энергетике: Переупаковка Старых Идей

22:34 Заключение: Важность Стратегии и Комплексного Подхода

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic

► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru

► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#новости #россия #путин #украина #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe #ukraine