США продолжают линию на конфронтацию с Россией
⚡️Трамп обнажил свою угрозу сделать «больно России» в понедельник, достав из штанов свой широко разрекламированный ранее «сюрприз», и получилось, как в том меме «Господи, а разговор-то было» – у всех упало, и только индексы Российской биржи подросли.
Рынок на страшно накачанном американцами почти что «апокалиптичном» информационном фоне ожидал куда более тяжелых решений в «важном заявлении» в отношении России. Показательно, что введение вторичных санкций с пошлинами в 100% для партнеров России, которыми Трамп, картинно хмуря свои рыжие брови, угрожает Москве в будущем, если та не пойдет на сделку с Киевом в течение 50 дней – не воспринимается как негатив, и в итоге даже сыграло на укрепление российского рынка. Заметный обвал «котировок» словесных интервенций Трампа. Бизнес размышляет согласно древней притче про падишаха и осла, и уже не реагирует на обещания Трампа «когда-то в будущем», которые он щедро раздает в своих соцсетях налево и направо во время перерыва на колу и гамбургеры.
На этом фоне даже мы, убежденные трампоскептики, можем поверить, что «Трамп наш». Но не всё так просто, конечно. И дело не только в том, что США сегодня заявили о поставках 17 систем Patriot на Украину транзитом через Европу и за европейские деньги – тут ничего нового, кроме того, что Трамп публично подписался под спонсирование киевского террористического режима. Это уже не «война Байдена», это – война Трампа. За деньги Европы. Чтобы ни говорил после Трамп.
Но самое важное, и это не все ещё поняли – те «50 дней» это срок не для нас, это срок для них. Введение вторичных санкций в отношении торговых партнеров России это очень сложная мера, которая требует очень трудоемкой модерации и работе с партнерами – Вашингтон берёт время на настройку и подготовку, но решения уже приняты и дедлайны озвучены. И это, кто бы что ни говорил, может быть серьезной проблемой для России – в этот раз Трамп не блефует. Внутриэлитный консенсус достигнут – США продолжают линию на конфронтацию с Россией и экономическое удушение с элементами блокады. Трамп прошёл ускоренную «байденизацию», лег под глубинное государство и активно подмахивает, и на этом поприще ещё даст фору своему предшественнику. А мы ведь не раз писали, что мы ещё добрым словом будем поминать «старика Байдена».
Читаем сейчас проклятья в адрес Трампа и разбитые сердца в эмодзи в комментариях, и думаем про вас: хорошо, что постоянные читатели «Оленя» были подготовлены к этому кидалову и не питали никаких иллюзий по поводу «нашего Трампа» и его миролюбия. Видим свою миссию беречь ваши нервы, готовя к неизбежному принятию. Нас бывает по-доброму укоряют в излишнем пессимизме, но как показывает практика, мы по факту ещё оказываемся оптимистичными в своих прогнозах.
Вот и сейчас, мы смотрим на ситуацию очень оптимистично – наш слоняра Трамп дал нам ещё 50 дней, чтобы мы радикально разобрались с киевским режимом, укатав противника в асфальт и одержав уверенную победу на поле боя. Встать по Днепру, а лучше бы и вовсе расхреначить всю эту киевскую шайку-лейку, принудив её к миру. 50 дней нам даёт Трамп, и верит в нас – зе файнл каунтдаун бегинс, как говорится. Работайте, братья.
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Трамп продолжает антироссийскую политику США:
- Несмотря на смену администрации, линия на конфронтацию и экономическое давление на Россию сохраняется.
- Введение вторичных санкций и пошлин стало логическим продолжением курса, при этом рынок воспринимает эти шаги спокойно из-за отсутствия немедленных угроз.
2. Прагматизм и скепсис игроков рынка:
- Рынок ожидал более жестких мер и отреагировал ростом вследствие разочарования в “грязном сюрпризе” Трампа.
- Бизнес уже не доверяет риторике и “страшилкам” Трампа, используя их скорее как информационный фон, чем реальный фактор риска.
3. Вторая волна санкций и дедлайн в 50 дней:
- Ультиматум в 50 дней нацелен не столько на Россию, сколько на подготовку системных ограничений для партнеров России.
- Это сложная мера, требующая координации и временной подготовки, и может представлять серьезную угрозу для российской экономики.
4. Война с Россией становится “войной Трампа”:
- Поддержка Украины, включая поставки оружия (например, систем Patriot), продолжит эскалацию конфликта, теперь уже с личной подписью Трампа.
- Финансирование войны перекладывается на Европу, а Трамп становится выразителем внутриполитического консенсуса США.
5. Преемственность стратегий и внутренняя трансформация Трампа:
- Трамп быстро адаптируется к политике “глубинного государства”, продолжая и даже усиливая путь Байдена.
- В статье присутствует скептическое отношение к ожиданиям в отношении Трампа, развеяние иллюзий среди его сторонников.
6. Позиция автора:
- Авторы статьи ведут читателя к осознанному принятию реальности, указывая на неизбежность конфронтации и советуют готовиться к ней без иллюзий.
- Несмотря на пессимизм, прослеживается призыв к оптимизму, мол, у России есть “50 дней” для решительных действий и достижения победы на своих условиях.
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Вывод
Статья использует драматический, саркастический стиль, чтобы подчеркнуть: несмотря на публичную непредсказуемость и популизм Трампа, стратегическая линия США в отношении России остается жесткой и последовательной. Иллюзорные ожидания “мягкости” или “особого отношения” Трампа сменяются осознанием того, что он, по сути, органично встроился в общую политику сдерживания России. Сохраняется мотив необходимости внутренней мобилизации и принятия новой реальности — отказа от надежд на “хороших американских президентов”.
С философской точки зрения, особенно интересно, как общественное восприятие лидеров и внешних угроз подвержено идеализациям и разочарованиям. Люди склонны строить ожидания на основании образов и личных симпатий, забывая о структуре больших процессов и сил, которые руководят историей. Иллюзии о “дружбе” с Америкой сменяются пессимизмом, а затем — вынужденным оптимизмом и мобилизацией.
С аналитической стороны, можно отметить: глобальная политика редко зависит от личных качеств лидеров — коллективный интерес и инерция институтов оказываются сильнее. Политика — как большая нейросеть, где индивидуальные узлы могут менять внешний вид, но не изменяют всей логики функционирования.
Открытый вопрос для размышления:
Не является ли наша склонность видеть в политических лидерах носителей добра или зла проявлением глубинной человеческой нужды в простых ответах — и как нам на практике научиться различать образы и реальные процессы во внешнем мире?