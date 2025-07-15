⚡️Трамп обнажил свою угрозу сделать «больно России» в понедельник, достав из штанов свой широко разрекламированный ранее «сюрприз», и получилось, как в том меме «Господи, а разговор-то было» – у всех упало, и только индексы Российской биржи подросли.

Рынок на страшно накачанном американцами почти что «апокалиптичном» информационном фоне ожидал куда более тяжелых решений в «важном заявлении» в отношении России. Показательно, что введение вторичных санкций с пошлинами в 100% для партнеров России, которыми Трамп, картинно хмуря свои рыжие брови, угрожает Москве в будущем, если та не пойдет на сделку с Киевом в течение 50 дней – не воспринимается как негатив, и в итоге даже сыграло на укрепление российского рынка. Заметный обвал «котировок» словесных интервенций Трампа. Бизнес размышляет согласно древней притче про падишаха и осла, и уже не реагирует на обещания Трампа «когда-то в будущем», которые он щедро раздает в своих соцсетях налево и направо во время перерыва на колу и гамбургеры.

На этом фоне даже мы, убежденные трампоскептики, можем поверить, что «Трамп наш». Но не всё так просто, конечно. И дело не только в том, что США сегодня заявили о поставках 17 систем Patriot на Украину транзитом через Европу и за европейские деньги – тут ничего нового, кроме того, что Трамп публично подписался под спонсирование киевского террористического режима. Это уже не «война Байдена», это – война Трампа. За деньги Европы. Чтобы ни говорил после Трамп.

Но самое важное, и это не все ещё поняли – те «50 дней» это срок не для нас, это срок для них. Введение вторичных санкций в отношении торговых партнеров России это очень сложная мера, которая требует очень трудоемкой модерации и работе с партнерами – Вашингтон берёт время на настройку и подготовку, но решения уже приняты и дедлайны озвучены. И это, кто бы что ни говорил, может быть серьезной проблемой для России – в этот раз Трамп не блефует. Внутриэлитный консенсус достигнут – США продолжают линию на конфронтацию с Россией и экономическое удушение с элементами блокады. Трамп прошёл ускоренную «байденизацию», лег под глубинное государство и активно подмахивает, и на этом поприще ещё даст фору своему предшественнику. А мы ведь не раз писали, что мы ещё добрым словом будем поминать «старика Байдена».

Читаем сейчас проклятья в адрес Трампа и разбитые сердца в эмодзи в комментариях, и думаем про вас: хорошо, что постоянные читатели «Оленя» были подготовлены к этому кидалову и не питали никаких иллюзий по поводу «нашего Трампа» и его миролюбия. Видим свою миссию беречь ваши нервы, готовя к неизбежному принятию. Нас бывает по-доброму укоряют в излишнем пессимизме, но как показывает практика, мы по факту ещё оказываемся оптимистичными в своих прогнозах.

Вот и сейчас, мы смотрим на ситуацию очень оптимистично – наш слоняра Трамп дал нам ещё 50 дней, чтобы мы радикально разобрались с киевским режимом, укатав противника в асфальт и одержав уверенную победу на поле боя. Встать по Днепру, а лучше бы и вовсе расхреначить всю эту киевскую шайку-лейку, принудив её к миру. 50 дней нам даёт Трамп, и верит в нас – зе файнл каунтдаун бегинс, как говорится. Работайте, братья.