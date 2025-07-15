“Почему я решил написать книгу о Горбачёве?” Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе “Аврора на линии
Эфир на Радио АВРОРА от 8 июля 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Регистрация на презентацию новой книги Евгения Спицына: https://conference.aurora.network/spicyn
Ведущий эфира: Фёдор Бирюков, политический обозреватель
Секретарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71
Telegram Радио Аврора: https://t.me/aurora_network
Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/26909
#Спицын #Аврора #РадиоАврора #Прямойэфир
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. История написания книги
- Евгений Спицын не планировал писать книгу о Горбачёве — идея возникла по просьбе коллег, в частности Андрея Фурсова и других историков, которые убеждали, что необходимо осветить "последние шесть лет существования Советского Союза".
- Предшествующие монографии Спицына охватывали сорокалетие истории СССР (1945–1985), и логика развития его труда толкнула его к анализу горбачёвского периода.
2. Особенности и уникальность книги
- Книга базируется не только на доступных архивных документах, но и на многочисленных мемуарах участников событий, а также на интервью с сохранившимися свидетелями эпохи и работниками партии, министерств, КГБ.
- Автор отмечает, что архивы по эпохе Горбачёва (особенно Особая папка Политбюро 1982–1991 годов) до сих пор недоступны для широкой публики, что делает работу над книгой неполной, однако значительное количество материалов опубликовано и собрано за прошедшие десятилетия.
3. Структура и планы
- Задуманный объём материала оказался значительным: цикл о Горбачёве планируется сделать трёхтомным (первый посвящён началу карьеры и первым годам "ускорения", второй — 1988–1991 годам, третий — внешней политике).
- Автор продолжает собирать данные, открыт к дополнительной информации от коллег и читателей, не стесняется вносить корректировки в последующие издания.
4. Место личной и профессиональной мотивации
- Для Спицына работа над книгой — не только научный труд, но и способ восстановления после болезни, средство дисциплины и возвращения к активной жизни.
- В процессе автор осмысляет собственный путь историка: его подход строится на работе с источниками, документах, допущении к архивам и живом общении с носителями информации.
5. Проблема истины и исторической памяти
- Спицын подчёркивает сложность достижения "истины" в исторических исследованиях, указывает на манипуляции фактами в советских и постсоветских публикациях, в том числе осознанные искажения некоторых приближённых к власти историков.
- В работе показывается, насколько память и оценка эпохи Горбачёва (и в целом советского периода) разнятся между участниками, свидетелями и исследователями; огромное количество мемуаров эпохи перестройки — как благословение, так и сложная почва для анализа.
6. Отношение к мифам и исторической ответственности
- Автор критикует миф о "кровавых сталинских репрессиях", осуждает решения Хрущёва, которые, по мнению Спицына, нанесли непоправимый урон авторитету страны и партии.
- Историк подчеркивает, что последствия Хрущева стали одним из корней еврокоммунизма и внутренней партийной оппозиции, приведшей к распаду СССР.
7. Практические аспекты издания
- Книга будет представлена на открытой встрече, каждый читатель сможет лично пообщаться с автором, поделиться своими сведениями или воспоминаниями — это делает проект "живым", открытым для диалога и сотрудничества.
- Все средства от встречи идут в фонд поддержки свободы слова, что подчеркивает ценность просветительской деятельности.
---
Вывод
В данном видео Евгений Спицын с поразительной осознанностью раскрывает не только детали подготовки своей новой книги о Горбачёве, но и методологические, человеческие, эмоциональные аспекты исторического труда. Через призму личных мотивов, ограничений доступа к историческим данным и множества противоречивых свидетельств автор воссоздаёт образ эпохи, в которой "истина" не раз и не два становилась заложницей политической конъюнктуры. Особое внимание уделено тому, как мифы и идеологические оценки, подчас не подкреплённые реальными источниками, становятся частью общественного сознания.
Показательно, что даже спустя десятилетия историки не могут претендовать на полное знание, — архивы по-прежнему частично закрыты, свидетельства оказываются субъективными, а каждая крупная историческая фигура (Горбачёв, Сталин, Хрущёв) окружена разнонаправленными интерпретациями и полярными оценками. В этом контексте труд Спицына — попытка минимизировать идеологические искажения, максимально опираясь на источники и диалог с живыми свидетелями.
Интересно, что автор не только рассуждает о прошлом, но и создаёт условия для живого интеллектуального обмена в настоящем, приглашая читателей не быть пассивными потребителями истории, а становиться её соавторами.
---
Открытый вопрос
Если даже серьёзный, принципиальный историк, обладая доступом к документам, не может дать окончательного, "чистого" ответа на вопросы своей эпохи, — возможна ли вообще полная и бесспорная истина в истории? Или любой исторический труд — это всегда диалог между истиной факта и правдой субъективного взгляда, который мы по-прежнему ведём с прошлым и с самими собой?