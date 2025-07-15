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Новая жертва Запада: Молдавию затягивают в войну. Николай Сорокин

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Переслано от: День ТВ

В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео


1. Обострение мировой конфронтации
- США усиливают давление на Китай, Индию и Бразилию, требуя прекратить торговлю с Россией под угрозой экономических последствий.
- Лидером этого давления в американском истеблишменте становится сенатор Линдси Грэм, который обладает значительным влиянием вне зависимости от партийной принадлежности.

2. Текущая роль Дональда Трампа
- Трамп оказывается под контролем части республиканцев—«ястребов» (неоконсерваторов), а его реальное влияние ограничено внутрипартийными конфликциями.
- Предполагается возможность расширения президентских полномочий для введения санкций против стран, торгующих с Россией, однако реальность внедрения этого маловероятна из-за экономической взаимозависимости США и Китая.

3. Поставки вооружения Украине и их ограничения
- Западные ресурсы истощаются, у Пентагона — дефицит вооружения. Задержки или прекращения поставок объясняются не переменой в политике, а банальным отсутствием запасов.
- США планируют заставить европейские страны передавать Украине все оставшиеся комплексы ПВО, а взамен сулят более современные вооружения после.

4. Виртуальность и пропагандистский характер западной риторики
- Планы Франции и Великобритании о создании 50-тысячного экспедиционного корпуса рассматриваются как символические, не имеющие под собой военной реальности. Сравнение с Крымской войной подчеркивает историческую иллюзорность подобных инициатив.
- Опасения европейских стран преувеличиваются для выбивания бюджетов и усиления пропаганды, но реальной угрозы вторжения они не представляют.

5. Оперативная ситуация на фронтах и расширение конфликта
- В ряде украинских регионов российские силы, по заявлению спикера, достигают успеха; украинская армия бросает новые силы на защиту, что, по мнению ведущих, истощает её потенциал.
- Обсуждается вероятность втягивания Молдавии в конфликт — Запад якобы намерен использовать республику как «новый антироссийский таран».

6. Внутриполитические процессы в Армении
- Сопротивление прозападной политике Пашиняна набирает обороты. Арестованный предприниматель Самвел Керопян намерен создать оппозиционное движение.
- Перспектива возвращения российского влияния в регионе ставится в зависимость от исхода конфликта на Украине.

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Выводы и философский ракурс


В данном видео затрагивается множество тем, но сквозной мотив — это конфликт между реальностью и мифологией, объективным положением вещей и образами, сконструированными как на коллективном, так и на индивидуальном уровне. Разговор носит ярко выраженный междисциплинарный и аналитический характер, пересекает политику, историю, экономику, психологию массового восприятия.

С одной стороны, видна склонность западной политики использовать риторику страха и демонстративных решений — как инструмент консолидации и оправдания собственных действий. Аналогии с прошлыми войнами подчеркивают: люди часто строят ожидания, исходя из старых, но уже неработающих моделей. Прагматизм теряется за иллюзиями, а идеализация превращается в ловушку как для политиков, так и для целых обществ.

С другой стороны, демонстрируется, что каждая сторона склонна судить о происходящем исходя из своей субъективной картины мира, своих страхов, обид, исторической памяти. Субъективность здесь не только источник ран, но и иногда — единственный ориентир: иначе, в мире хаоса, непредсказуемости и дефицита доверия действовать невозможно.

Призывы к осознанности (Молдавии стоит держаться нейтралитета; не надо «дразнить лося») звучат как попытка уйти от автоматизма и шаблонных решений, задуматься о долгосрочных последствиях. Иногда простое отстранение от истерики оказывается куда более мудрой тактикой, чем попытка всеми силами вписаться в чужой сценарий.

Но есть и важное напоминание: истина складывается не из громких заявлений, а из реальных возможностей, логистических ограничений, глубинных интересов стран. Ограниченность ресурсов, взаимозависимость экономик, усталость обществ к тотальной конфронтации — эти факторы зачастую сильнее любого политического пафоса.

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Открытый вопрос


Если каждый игрок на мировой арене действует, отталкиваясь от собственных проекций, страхов и исторических обид, возможно ли вообще достижение подлинной объективности в международных отношениях? Или судьба мира — в постоянном поиске баланса между прожитыми травмами и необходимостью двигаться вперёд, учась осознанности, эмпатии и принятию изменчивой природы истины? Как мы, как отдельные люди и как общество, можем различать мифы и реальные угрозы — и не становиться заложниками чужих иллюзий?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/ca0000823e1315d8a4aa32313149a2bf/
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 33929 28959
    марина три часа назад

      а что их затянуть ,если везде убогие Светки,Санду ,Пошики,Алиевы и т.д.-вопрос цены и приезда ,согласно амбиций ,посетителя из США ..

    • 33929 28959
      марина три часа назад

        Андрей Пинчук (ДНР)о понедельнике и Трампе: “милосердия в словах и решениях Трампа не заметно. Президент США действует последовательно, несмотря на кажущуюся импульсивность.

        С точки зрения практической реализации 100-процентные сборы намного легче и очевиднее реализуются на практике, чем декларативные 500. Вопрос в том, что вопреки ожиданиям, санкции не введены сегодня. Напоминаю вам, что в предыдущем интервью Трамп заявлял, что ему Путин сообщил о наступлении в течение 60 суток. Это было где-то порядка дней 10 назад. Соответственно, Трамп ведёт себя в данном вопросе довольно последовательно. В том смысле, что он фактически соглашается с планом президента Путина и говорит, если вам надо два месяца на то, чтобы дозабрать то, что вы хотите забрать, ну вот вам два месяца, 50 суток. После чего санкции будут введены,
        - отмечает Пинчук.

        За эти 50 дней он своё “мнение” может изменить несколько раз… И не случайно Московская биржа буквально в считанные минуты после этого заявления резко рванула вверх -2,3% рост
        п.с. на что это похоже ?-план или война ? Джонсон пляшет на стойке барной..https://vk.com/video-75679763_456322576…уже спокойнее

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