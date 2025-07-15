Нобелевская премия мира – премия войны
В программе "Постскриптум" Алексея Пушкова, сюжет Александра Маркова, о том, что Нобелевская премия мира в первую очередь дается а) лидерам Запада, которые вносят наибольший вклад в установление западной гегемонии над миром с помощью войн, переворотов или экономического давления; б) тем людям из незападных стран, кто наиболее активно занимается подрывной работой в своих государствах в интересах Запада.
Комментарий редакции
1. Политизация Нобелевской премии мира:
– Премия часто становится инструментом политических лобби, особенно в отношении американских президентов и западных лидеров.
– Примеры нобелевских лауреатов (Обама, Киссинджер, Горбачёв и др.) показывают, что их заслуги в установлении мира часто весьма спорны или даже противоречат действиям, совершенным во время их правления (например, начало/развязывание войн, бомбардировки и пр.).
2. Двойные стандарты и западная гегемония:
– Выделяется явное предпочтение в присуждении премии политикам, поддерживающим интересы Запада и способствующим его экспансии (через войны, перевороты, «цветные революции» и т. д.).
– Обращается внимание на то, что награды часто дают не столько за реальные заслуги, сколько за соответствие политическим целям (например, «за вклад в дело мира», который по сути – усиление позиций Запада).
3. Механика и история премии:
– Премию вручает Норвежский комитет, исторически сложившийся отделённо от других нобелевских премий, что делает механизм её присуждения ещё менее прозрачным.
– Примеры из истории (Рузвельт, Вильсон, Картер, Горбачёв, Сахаров и др.) демонстрируют, как решения комитета часто служили интересам текущих политических сил.
4. Взгляды современников и критика:
– Высказывается скептицизм по поводу актуальной ценности премии: она все чаще воспринимается не как признание реального вклада в мир, а как способ легитимизации нужных фигур.
– Цитируются ироничные или критические высказывания (например, Дениса Лири о «войне ради премии мира», позиция Елены Боннэр о необходимости «эмбарго» на премию после сомнительных награждений).
– Даже Путин приводит примеры по-настоящему достойных лауреатов (Швейцер, Мартин Лютер Кинг), но признаёт, что они служат скорее маскировкой для основной задачи — продвижения западной гегемонии.
5. Амбивалентность и инструментальность премии:
– Повторяется мысль: премия используется, чтобы оказывать давление на другие страны, отмечая диссидентов и сторонников западной политики, тем самым формируя символические рычаги влияния.
– Как следствие — она частично обесценилась, превратившись для многих в «антипремию».
Вывод с философской рефлексией:
В этом аналитическом видео Нобелевская премия мира рассматривается как отражение несовершенства человеческих институтов и политических стратегий. Когда-то задуманная как символ общего блага и гуманизма, в условиях современной мировой политики она утратила прежнюю универсальность и чистоту критериев, превратившись в инструмент геополитической игры.
Можно провести аналогию с идеалами многих религиозных или научных систем: они начинались как искренний импульс поиска истины, но постепенно оказывались в плену догматизма или инструментализации. Политика, подменяя суть формой, привносит в любое дело элемент манипуляции — и феномен Нобелевской премии лишь подтверждает, что даже самая светлая идея может быть использована вне исходного замысла.
Однако феномен премии напоминает нам о важности различения идеала и его воплощения, о разрыве между словом и делом. Это — вызов к нашей осознанности: не принимать статусные ярлыки за абсолютную истину, не идеализировать лауреатов и не обесценивать человеческий поиск мира только потому, что его часто используют в чуждых целях. Ведь за громкими именами и формулировками всегда стоит человек и личный выбор — остаться верным своему совести или уступить системе.
Парадоксально, но даже ироническое осмысление института премии может стать стимулом искать настоящие пути к миру — не только в политике, но и в личной жизни, не полагаясь на внешнюю валидацию, а исходя из внутреннего выбора.
Открытый вопрос для размышления:
Если даже лучшие человеческие институты рано или поздно становятся инструментами влияния или искажаются под действием обстоятельств, где тогда стоит искать подлинные критерии мира и справедливости — во внешних наградах и институтах или в индивидуальном стремлении к осознанности и честности перед собой?