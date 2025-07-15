В этом выпуске Скотт Риттер анализирует текущую политическую ситуацию, включая отношения Илона Маска и Дональда Трампа, геополитические конфликты, а также роль США в войне на Украине. Обсуждается влияние Трампа на мировую политику, ложь, которую он распространяет, и возможные сценарии завершения конфликта. Скотт также затрагивает коррупцию в Украине, международные коалиции, ситуацию в Сирии и перспективы помощи Украине от Великобритании.

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00:00 Илон Маск и команда Трампа

01:34 Конфликт между Маском и Трампом

02:03 Позиция Трампа по отношению к Путину

05:05 Война и бизнес Трампа

07:28 Ложь Трампа

09:45 Встреча Трампа с Кремлём

10:50 Визит Клока в Украину

12:06 Будущее конфликта

13:58 Конфликт в Украине

15:31 Коалиция злодеев

17:52 Конфликт между Ираном и Израилем

19:27 Ситуация в Сирии

21:55 Влияние Запада на Турцию, Саудовскую Аравию и Египет

22:58 Помощь Украине от Великобритании

25:17 Заключение

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