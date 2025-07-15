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Коалиция Злодеев: Кто наживается на войне на Украине? | Скотт Риттер

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Переслано от: Книжный День

В этом выпуске Скотт Риттер анализирует текущую политическую ситуацию, включая отношения Илона Маска и Дональда Трампа, геополитические конфликты, а также роль США в войне на Украине. Обсуждается влияние Трампа на мировую политику, ложь, которую он распространяет, и возможные сценарии завершения конфликта. Скотт также затрагивает коррупцию в Украине, международные коалиции, ситуацию в Сирии и перспективы помощи Украине от Великобритании.

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00:00 Илон Маск и команда Трампа
01:34 Конфликт между Маском и Трампом
02:03 Позиция Трампа по отношению к Путину
05:05 Война и бизнес Трампа
07:28 Ложь Трампа
09:45 Встреча Трампа с Кремлём
10:50 Визит Клока в Украину
12:06 Будущее конфликта
13:58 Конфликт в Украине
15:31 Коалиция злодеев
17:52 Конфликт между Ираном и Израилем
19:27 Ситуация в Сирии
21:55 Влияние Запада на Турцию, Саудовскую Аравию и Египет
22:58 Помощь Украине от Великобритании
25:17 Заключение

#Трамп #Маск #Конфликты #Украина #Иран #Израиль #Скандалы #Коррупция #Геополитика #ПомощьУкраине #Великобритания #КнижныйДень #НашеЗавтра

Комментарий редакции

Ключевые идеи и тезисы видео:

1. Политические интриги в США и персоналии:
- Дональд Трамп и Илон Маск, несмотря на ранее возможное сотрудничество, сегодня разделены; Маск формирует свою политическую команду, не связанную с Трампом.
- Маск пока не представляет прямой угрозы Трампу, однако между ними назревает серьёзный конфликт, основанный на обвинениях Маска в предательстве принципов, декларируемых Трампом.

2. Характеристика Трампа:
- Скотт Риттер высказывает крайне критичную оценку личности и стратегических решений Трампа — обвиняя его в непоследовательности, беспринципности, отсутствии честности и склонности к манипуляции фактами в личных целях.
- Поведение Трампа, по мнению спикера, обусловлено исключительно личной выгодой и интересами политического имиджа, а не заботой о национальных интересах США или союзников.

3. Внешняя политика и война на Украине:
- Сложности в политической линии США относительно Украины трактуются не как результат внешних обстоятельств, а как следствие меркантильной политики, коррупции, бизнес-интересов и имитации действий без реального эффекта.
- Различные военные и финансовые инициативы (поставки оружия, создание "коалиций добровольцев" на Западе) рассматриваются как механизмы отмывания денег и политической коррупции, а не подлинной военной поддержки.

4. Украинская политика и коррупция:
- Внутриполитическая борьба на Украине объясняется финансовой корыстью и конфликтом элит за контроль над западной помощью: борьба не ведётся ради идеалов демократии, а ради личной выгоды и доступа к ресурсам.

5. Международные конфликты:
- Конфликт Ирана и Израиля, а также выживание государственности Сирии трактуются как затяжные, структурно нерешаемые без устранения первопричин, по сути без компромиссов между противодействующими сторонами.
- Указывается на множество слоёв интересов и вмешательства внешних субъектов в судьбы ближневосточных стран.

6. Скепсис по поводу эффективности западной помощи:
- Подчёркивается ограниченность реальной военной и политической помощи Запада Украине; новые инициативы выглядят как PR-жесты, не способные изменить стратегическую ситуацию на поле боя.

Основные выводы:

- Видео демонстрирует глубокий пессимизм в оценке искренности и результативности современной международной политики, делая акцент на отсутствии подлинных идеалов, преобладании цинизма и коррупции в отношениях как внутри государств, так и между ними.
- Американская политика в лице Трампа воспринимается как модель "мистификации", где имидж и интересы конкретного человека доминируют над государственными и гуманистическими ценностями.
- Конфликты на Украине и Ближнем Востоке иллюстрируют, насколько далеко реальность уходит от декларируемых целей: на смену идеологии пришла сеть интересов, где идеалы лишь маскируют борьбу за ресурсы и власть.
- Украинская политическая динамика разоблачается как дериват западных финансов и коррупционной конкуренции, а не борьбы за национальное благо.
- Международные организации и "коалиции" подаются как инструменты медийной игры и коррупционного перераспределения денег, а не реальные силы перемен.

Философский комментарий:

Беседа раскрывает печальную истину о хрупкости идеалов, когда они подменяются выгодой и имитацией активности. Иллюзорность образов лидеров, коалиций и политических посылов становится угрозой не только этической честности, но и самой способности общества консолидироваться ради созидания.

Интересно проследить, как в современных политических играх повторяются классические сценарии: внутренние кланы, закулисные интриги, показывают себя столь же влиятельными, как и открытые идеологические конфликты древности — КГБ, спецслужбы, империи, маскирующие настоящий характер борьбы за власть.

Вопрос истины здесь особенно рельефен: насколько вообще возможно различить подлинное и поддельное в мире, где даже публичные заявления делаются скорее для телевизионной картинки или для внутренней игры с электоратом и элитами?

В практическом плане, критический подход требует уметь отличать реальные перемены от медийного шума и не быть жертвой идеализированных образов — будь то образ "непогрешимого лидера", "гуманитарной коалиции" или "борьбы за демократию". Важно помнить, что истории пишутся не только победителями, но и теми, кто остался в тени.

Открытый вопрос для размышления:
В мире, где истина часто затмевается корыстью и манипуляцией, как нам различать подлинные ценности и честные намерения — существует ли вообще способ распознать в политике нечто настоящее, или всякая наша попытка обречена сталкиваться с очередной проекцией чьих-то интересов?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/2dcc63a9fbc238fedb09114ca58668de/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 31078 28898
    Svoy только что

      Скотт и Риттер – кретины. Украина – оккупированная страна с 1991 г. Со всеми втекающими и вытекающими последствиями.

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