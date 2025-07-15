Этот ролик входит в марафон и 15.07.2025 его можно смотреть бесплатно, после регистрации

Двадцать девятого октября две тысячи двадцать второго года исполняется сто лет со дня рождения русского философа и писателя Александра Александровича Зиновьева. О своём личном отношении к наследию великого ученого, логика и методология социальных наук которого позволяет не только понять происходящее с обществом сегодня, но и прогнозировать его изменения в будущем, рассказывает Игорь Стечкин.

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Друзья, с 14 по 18 июля 2025 года видеожурнал «Картина мира» проводит видеомарафон посвящённый выпуску юбилейной, пятидесятой передаче Игоря Стечкина, во время проведения которого вы сможете посмотреть бесплатно пять лучших передач, отобранных им лично. Подробности на странице марафона: https://nday.club/marathon/stechkin?r=yt2