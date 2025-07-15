Гонений на РПЦ при СССР не было! Ложь историков, попов и монархистов!
Комментарий редакции
1. Отсутствие гонений на РПЦ как системного явления:
Автор видео утверждает, что широко распространённая версия о массовых гонениях большевиков на Русскую православную церковь (РПЦ) после революции — миф, подпитываемый историками, церковниками и монархистами. По мнению автора, настоящая Русская православная церковь в привычном сейчас виде возникла только в 1943 году по инициативе Сталина; до этого официального института с таким статусом не существовало.
2. Распад и раскол внутри самой церкви:
В 1917–1920-х гг. православное сообщество переживало внутренний раскол — появились различные конкурирующие течения (Московский патриархат, обновленцы, грегориане, зарубежная церковь и др.). Значительная часть противников советской власти либо ушла в эмиграцию, либо оказалась втянута в прямой конфликт с государством.
3. Причина конфликта — не вера, а имущество:
Гонения, по мнению автора, начались не из-за религиозных притеснений, а из-за экспроприации (отъёма) церковного богатства — земли, предприятий, недвижимости, ценностей. Советская власть изъяла церковное имущество, мотивируя это необходимостью помощи голодающим и финансирования общественных нужд. Церковное руководство выступило против, обвиняя власть в посягательстве на "народное достояние", хотя, как подчеркивается, реальные мотивы были связаны с экономическими интересами.
4. Ответственность за репрессии — не религия, а политика:
Осужденные и репрессированные священнослужители, по утверждению автора, карались не "за веру", а за участие в контрреволюционной деятельности, поддержку белого движения, распространение антисоветской пропаганды, финансирование иностранных армий и т.д. В то же время значительная часть клира сотрудничала с советской властью и не подвергалась гонениям.
5. Мифологизация и двойные стандарты в церковной истории:
Акцентируется лицемерие современной церковной традиции: например, канонизация некоторых церковных деятелей XX века как святых-мучеников и, напротив, игнорирование массовых репрессий против старообрядцев XVII века. Рассмотрение аналогичных процессов (расколов и борьбы с ними) в разные исторические эпохи через разные идеологические призмы.
6. Разрушение храмов — практическая необходимость, а не идеологическое богоборство:
Разрушение церквей в большинстве случаев объясняется не системной борьбой с религией, а утратой их социальной функции, ветшанием, перестройкой городских пространств под новые нужды (например, строительство школ, больниц, жилья). Храмы, представлявшие историческую или культурную ценность, зачастую сохранялись и даже реставрировались.
7. Свобода вероисповедания не отрицалась — жизнь церкви продолжалась:
Приводятся примеры, когда несмотря на революционные потрясения, в СССР продолжались богослужения, открывались храмы, праздновались Пасха, Рождество, в Кремле служили молебны, выпускались духовные издания и т. д. Особенно подчёркивается поведение Ленина, который был против оскорбления чувств верующих и настаивал на агитации и просвещении, а не на запретах.
8. Критика манипуляций и идеологической пропаганды:
Автор рассматривает, как мифы об "особых гонениях" используются для формирования негативного, однобокого отношения к советской истории, призывает разбирать контекст, отделять реальную историю от мифов и пропаганды, как с одной стороны, так и с другой.
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Вывод и философское размышление:
В этом видео представлен нетривиальный взгляд на, казалось бы, очевидный исторический сюжет: отношение советской власти к Русской православной церкви. Автор последовательно противопоставляет устоявшийся стереотип о тотальном богоборчестве и гонениях на церковь реальным историческим фактам и их прагматической интерпретации, утверждая, что борьба велась прежде всего не с верой как таковой, а с институтом церкви как самостоятельной экономической и политической силой, часто выступающей против нового строя.
Здесь прослеживается важный философский мотив — отличие внешних проявлений (разрушение храмов, репрессии) от их подлинных причин и измерений. Автор критикует идеализацию прошлого (и церковью, и идеологическими противниками) и настоятельно советует внимательнее вглядываться в реальные процессы, не смешивая политическую борьбу с личной верой и религиозными переживаниями.
Любопытно, что исторические прецеденты подобных расколов и репрессий встречаются на разных этапах русской истории, но их оценка зависит от доминирующих представлений общества: в одном случае преследования по религиозному мотиву кажутся нормой, а в другом объявляются трагедией — здесь проявляется ситуативность и относительность исторической истины.
Этот анализ напоминает нам о необходимости критического подхода к любой идеологии — как религиозного, так и антирелигиозного толка; и о том, как важно видеть за культурными конфликтами реальные материальные, политические и человеческие интересы. В то же время, не стоит забывать об осторожности: в стремлении "развенчать мифы" легко впасть в другую крайность, упрощая истину до очередной удобной схемы.
Открытый вопрос для размышления:
Принимая во внимание богатый и противоречивый опыт взаимоотношений государства, общества и религиозных институтов в истории, можно ли вообще вычленить однозначную истину о масштабе и природе "гонений на церковь"? Или любые наши интерпретации останутся заложниками той системы ценностей, которой мы придерживаемся в данный исторический момент? Как нам сохранить баланс между уважением к личной вере, исторической правде и критической дистанцией к идеологическим ярлыкам?
,,,PriveTT…
Ай-да АРАКУЛ…ай-да Молодец-хлопец!
КАКУЮ Тему ПОДНЯЛ…
* ЧЕМ,нет-сомнений – многИХ взБУНТовал…
Как “ТАКОЕ” – Можно ОГЛАШАТЬ – НЕдовольна “ТА-рать”…
* Ведь ПОСЛЕ “ТАКОГО” Утверждения – РАЗНЫЕ будут Мнения…
* Утверждение – ОЧЕНЬ Весомое!
:–)Думать Начнёт – “СТАДО” пасомое(ТЕ,кого “пасут”)…
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Получается,что ЭТОТ “Аракул” – абсолютно Прав!
* и НЕ надо на-него – ОТ “окормлённых” – ИХних “гав-ГАВ-гав”!
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-> Гонений на РПЦ при СССР – не было!<- Придётся Согласиться!
(но набор ГОНЕНИЙ,на Ленина и Сталина – НЕ прекратится…)
…слишком МНОГО БЫЛО "всего"…ОТ-ЧЕГО…НЕ уклониться…
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! ПРИЗЫВ:
Давайте ССЫЛКИ на Эту Статью – ТАКОЕ должно идти в Массы…
(хотя могут быть ПРОТИВ "Этого" – РПЦешники и ПРАВЯЩИЕ классы…)
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"паранжи"==НИКi снимайте И дискутируйте…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 15-7-25