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0:00:00 Freedom!

0:00:24 Юбилей "Храброго сердца"

0:03:20 Австралийский период Мела Гибсона

0:04:04 Гибсон покоряет Голливуд

0:07:28 Создание сценария и поэма XV века

0:11:45 Braveheart от… Терри Гиллиама

0:12:05 Почему Мэл Гибсон не хотел играть Уоллеса

0:13:50 Храброе сердце и христианство

0:15:05 Храброе сердце и англичане

0:15:42 Размах бюджета и Брэд Питт в роли Уоллеса

0:20:45 Начало съемок и вторжение ирландцев

0:22:52 Подбор актеров

0:26:02 Начало съемок

0:27:55 Шотландия и Англия XIII в. – реальная и выдуманная

0:36:30 Кризис власти: 14 претендентов на престол Шотландии

0:39:55 Конфликт с Францией, налоги и шерстяные санкции

0:44:39 Война шотландцев: Джон Баллиол против Роберта Брюса

0:46:37 Кем в реальности был Уильям Уоллес

0:50:50 Шотландская элита и ее отношения с элитой английской

0:57:14 Могла ли принцесса оказаться в заложниках?

0:58:44 Возвращение Уоллеса

0:59:15 Материальная культура и бескультурие

1:04:20 Англичане и потайные свадьбы шотландцев

1:07:07 Запрещенная музыка запрещенных волынок

1:08:00 Запутанные семейные отношения

1:12:50 Битва за Стерлингский мост

1:19:40 Английские лучники – системы залпового огня средневековья

1:24:46 Пехота против конницы

1:32:06 Гибсон и нетленная песня про труселя

1:33:35 Двуручные мечи в бою

1:35:30 Штурм Йорка

1:41:30 Могли ли принцессу отправить на переговоры

1:43:19 Ирландские наемники

1:46:12 Шотландские предательства

1:48:50 Битва при Фолкерке

1:50:37 Доспехи XIII в.

1:57:15 Запускайте ирландцев!

1:57:52 Применение огня в боевых действиях

2:00:57 Могли ли лучники стрелять по своим 2:01:37 Проблемы с мобилизацией и ее последствия

2:08:09 Уоллес против Брюса

2:10:02 В защиту Эндрю Морея

2:11:52 Как свадьба Эдуарда II и Изабеллы заложила бомбу под Францией

2:13:39 Как предали Уоллеса

2:15:12 Народное самосознание в XIII в.

2:26:12 Казнь Уоллеса

2:32:12 Битва при Бэннокберне

2:37:21 Жестокая история Эдуарда II

2:37:54 Учет и документация королевских утех

2:42:55 Так родилась Столетняя война

2:44:12 Страшновековье в кино

2:47:42 Чем обернулся успех картины

2:51:07 Жизнь после титров

2:51:17 Неизвестный сиквел (!) "Храброго сердца"

2:54:21 Мел Гибсон пускается во все тяжкие

2:57:42 Сиквел "Последнего искушения" и "Смертельное оружие 5"

2:59:47 Художественная ценность произведения

3:02:30 Историческая ценность произведения

3:10:50 Freedom!

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