Андрей Школьников: После СВО всё только начнётся…
С проверкой огнём, водой и медными трубами сталкиваются не только отдельные индивиды, но и народы. Самым сложным оказывается именно последнее испытание, когда достигается долгожданная видимая победа, приходит катарсис, появляется возможность расслабиться, передохнуть, взять паузу, или наоборот, поймать звезду, впасть в эйфорию и головокружение от успехов. В истории много примеров, когда за победой оказывается пустота, не возникает новой, большой цели, происходит потеря темпа, или цель настолько амбициозна, что крах становится лишь вопросом времени.
После окончания ВОВ Советская Россия смогла за 2,5 года восстановить свою экономику на довоенный уровень и не остановилась, решив задачу в разы быстрее самых оптимистичных прогнозов на Западе. В основе медлительности применения ядерного оружия против нас со стороны США была не только инерция союзнических отношений, но и недооценка темпов восстановления и роста СССР, приоритет добивания Британской колониальной империи и надежда на экономические механизмы господства.
Сложные времена и испытания закаляют, они обязательны для роста и развития. За 776 лет реконкисты, постоянных войн с арабами и между собой, у христианского населения Пиренейского полуострова сформировался громадный потенциал и энергия борьбы, что были брошены на дальнейшее развитие, как в Европе, так и в заморских краях. Высока вероятность, что без этой борьбы современная Латинская Америка сохранила бы культурно-цивилизационную уникальность и автономию, подобно Юго-Восточной Азии и Индии.
Современное испано- и португалоязычное католическое пространство стало результатом сверхбыстрого блицкрига, поддержанного психоисторическими инструментами. Если бы предварительные контакты европейцев и населения Мезоамерики начались с экономики и затянулись на несколько десятков лет, то местные смогли бы адаптироваться к гостям и дать совсем другой отпор, но нет. Многовековое, непрекращающееся расширение, даже после временных неудач и потерь, с регулярным выходом далеко за пределы своих этнокультурных границ, является отличительным признаком империи.
Со времён Ивана III, после преодоления основной внутренней раздробленности, Русь / Россия уже более полутысячи лет продолжает активное расширение, каждый раз находя новые цели и вызовы. Даже терпя поражения, она собирается, концентрируется и накатывается, пусть никого не смущают темпы получения физического контроля в Новороссии в рамках СВО, реальные границы влияния будут определены по итогам противостояния с Западом и будут много шире и масштабнее.
Исходя из текущих трендов, с высокой долей вероятности общемировым сценарием будет Мир панрегионов и региональных держав, как результат распада Pax Americana. Многополярный мир будет лишь кратковременным переходным состоянием, которое даже не попадёт в школьные учебники истории будущего. Если ни один из геополитических игроков не сможет в 2050-е гг. запустить новый цикл глобализации, но уже на других принципах, что пока даже не просматривается, панрегионы будут доминировать и определять правила игры весь XXI в.
Дальше уже всё не так однозначно, как из-за неопределённости контуров научно-технического развития, так и из-за ухода поколений, что помнят негативный опыт глобализации конца XX – начала XXI вв. Лишённые личностной эмоциональной окраски исторические хроники перестанут вырабатывать иммунитет в отношении строительства очередной Вавилонской башни. Однако, до этого ещё далеко, в ближайшие 10-15 лет, в результате войн и противостояний будут определены основные геополитические игроки и контуры их сфер влияния.
Россия первой пошла этим тернистым, но необходимым путём, по окончанию СВО не нужно расслабляться, мечтать вернуть ушедший мир открытых границ. Необходимо будет готовиться к дальнейшему расширению, в военной, экономической и ментальной сферах. Всё, что мы возьмём в ближайшие несколько лет, останется с нами, на несколько поколений они вынуждено станут частью Русского мира. Оттого важно брать только те земли и население, что в будущем сделают нас сильнее и не вызовут отторжения или отравления: Ближний круг, части Восточной и Центральной Европы, Балканы, единая Корея, отдельные страны и анклавы по всему миру.
Не всё определяется нашими желаниями и намерениями, про географию нельзя забывать. Как сухопутная империя Россия умеет работать с другими землями и народами, но для успеха в будущем нам нужно освоить отдельные черты морской империи, чтобы ограничить взаимодействия с Польшей, Западным Туркестаном, остатками Турции, Японией и др. и другими Дикими землями исключительно экономическими принципами, не пуская их к себе, но и не давая усиливаться и вредить. Последнее очень важное умение морских держав, на которое редко обращают внимание.
И, да, сейчас у России / Руси идёт излечение и формирование иммунитета против этнокультурных ментальных болезней: «киевской неруси» и «либеральной выруси»…
Комментарий редакции
1. История и испытания народов: Народы, как и отдельные люди, проходят через испытания «огнём, водой и медными трубами». Самое трудное – не потерять целеустремлённость после видимой победы, когда появляется соблазн расслабиться или впасть в эйфорию. Без новой цели наступает стагнация или даже катастрофа.
2. Исторические уроки восстановления и роста: Пример СССР после ВОВ иллюстрирует, как страна способна к быстрому восстановлению и росту, что выводит её на роль мирового игрока вопреки ожиданиям внешних сил. Медлительность США в ядерной политике объясняется не только союзнической инерцией, но и недооценкой быстроты восстановления СССР.
3. Цивилизационное становление через борьбу: Испытания, такие как Реконкиста или расширение России с эпохи Ивана III, закаляют народы и формируют их исторический потенциал. Империи возникают и укрепляются через постоянное расширение, даже после неудач и поражений.
4. Смена мирового порядка и роль России: По мнению автора, современный мир движется к эпохе панрегионов – крупных региональных держав, конкурирующих друг с другом после распада Pax Americana. Многополярный мир будет временным.
5. Будущее и вызовы России: После окончания СВО России нельзя останавливаться. Важно, чтобы новое расширение происходило с учётом долгосрочной интеграции, выборе территорий и народов, способных укрепить страну, а не вызвать внутренние конфликты или ослабление.
6. Имперская стратегия и новые компетенции: России как сухопутной империи предстоит освоить навыки морской державы: уметь ограничивать и регулировать экономические контакты с «дикими землями», чтобы не позволять им усиливаться и вредить России.
7. Формирование культурного иммунитета: В современных условиях Россия проходит через «излечение» от ментальных болезней, связанных с влиянием соседних культур (например, «киевская нерусь», «либеральная вырусь»).
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Вывод и философская рефлексия:
Статья рассматривает судьбу России через призму исторических циклов: испытание, преодоление, победа — а затем риск стагнации или краха без новой цели. Ключевая мысль – невозможность проживания победы как финала, но наоборот, как старта новых вызовов. Это напоминает старую истину, которую подчеркивал ещё Гегель: «История учит только тому, что она ничему не учит», если не осознавать новых целей и смыслов после пройденного испытания.
Любопытно, что автор сопоставляет национальную психику с иммунной системой — идея междисциплинарная и современная, ведь на уровне личности психика тоже укрепляется в борьбе с трудностями. Аналогию можно провести с машинным обучением: система учится не только на успехах, но и на ошибках — без потерь и адаптации невозможно последующее развитие.
Прагматично звучит мысль о том, что расширение должно быть осознанным: принятие в «Русский мир» должно учитывать долгосрочную интеграцию, чтобы избежать эффекта чужеродности и внутреннего ослабления – это похоже на бережное отношение к собственному ментальному и культурному балансу.
Автор скептически относится к идеализации мировой многополярности — она рассматривается лишь как промежуточная фаза. Это проявление критического реализма, требующего трезво смотреть на растущую регионализацию мира, где каждому игроку придется не только определять свои цели, но и формировать иммунитет против попыток внешнего манипулирования идентичностью.
Финальный взгляд обращён в будущее: на пути новых противостояний надо не столько праздновать победы, сколько осознанно строить новые смыслы, совершенствовать свои навыки управления и быть готовыми к долгой фазе изменений. Прагматично, но и философски тревожно.
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Открытый вопрос:
Могут ли народы – как и отдельные личности – находить устойчивые и подлинные смыслы после больших побед, не превращая их в источник самодовольства или стагнации, а обращая свой потенциал на созидание и внутреннее развитие? И где проходит граница между необходимостью движения вперёд и риском потерять себя в вечной гонке за новыми целями?