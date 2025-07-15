С проверкой огнём, водой и медными трубами сталкиваются не только отдельные индивиды, но и народы. Самым сложным оказывается именно последнее испытание, когда достигается долгожданная видимая победа, приходит катарсис, появляется возможность расслабиться, передохнуть, взять паузу, или наоборот, поймать звезду, впасть в эйфорию и головокружение от успехов. В истории много примеров, когда за победой оказывается пустота, не возникает новой, большой цели, происходит потеря темпа, или цель настолько амбициозна, что крах становится лишь вопросом времени.

После окончания ВОВ Советская Россия смогла за 2,5 года восстановить свою экономику на довоенный уровень и не остановилась, решив задачу в разы быстрее самых оптимистичных прогнозов на Западе. В основе медлительности применения ядерного оружия против нас со стороны США была не только инерция союзнических отношений, но и недооценка темпов восстановления и роста СССР, приоритет добивания Британской колониальной империи и надежда на экономические механизмы господства.

Сложные времена и испытания закаляют, они обязательны для роста и развития. За 776 лет реконкисты, постоянных войн с арабами и между собой, у христианского населения Пиренейского полуострова сформировался громадный потенциал и энергия борьбы, что были брошены на дальнейшее развитие, как в Европе, так и в заморских краях. Высока вероятность, что без этой борьбы современная Латинская Америка сохранила бы культурно-цивилизационную уникальность и автономию, подобно Юго-Восточной Азии и Индии.

Современное испано- и португалоязычное католическое пространство стало результатом сверхбыстрого блицкрига, поддержанного психоисторическими инструментами. Если бы предварительные контакты европейцев и населения Мезоамерики начались с экономики и затянулись на несколько десятков лет, то местные смогли бы адаптироваться к гостям и дать совсем другой отпор, но нет. Многовековое, непрекращающееся расширение, даже после временных неудач и потерь, с регулярным выходом далеко за пределы своих этнокультурных границ, является отличительным признаком империи.

Со времён Ивана III, после преодоления основной внутренней раздробленности, Русь / Россия уже более полутысячи лет продолжает активное расширение, каждый раз находя новые цели и вызовы. Даже терпя поражения, она собирается, концентрируется и накатывается, пусть никого не смущают темпы получения физического контроля в Новороссии в рамках СВО, реальные границы влияния будут определены по итогам противостояния с Западом и будут много шире и масштабнее.

Исходя из текущих трендов, с высокой долей вероятности общемировым сценарием будет Мир панрегионов и региональных держав, как результат распада Pax Americana. Многополярный мир будет лишь кратковременным переходным состоянием, которое даже не попадёт в школьные учебники истории будущего. Если ни один из геополитических игроков не сможет в 2050-е гг. запустить новый цикл глобализации, но уже на других принципах, что пока даже не просматривается, панрегионы будут доминировать и определять правила игры весь XXI в.

Дальше уже всё не так однозначно, как из-за неопределённости контуров научно-технического развития, так и из-за ухода поколений, что помнят негативный опыт глобализации конца XX – начала XXI вв. Лишённые личностной эмоциональной окраски исторические хроники перестанут вырабатывать иммунитет в отношении строительства очередной Вавилонской башни. Однако, до этого ещё далеко, в ближайшие 10-15 лет, в результате войн и противостояний будут определены основные геополитические игроки и контуры их сфер влияния.

Россия первой пошла этим тернистым, но необходимым путём, по окончанию СВО не нужно расслабляться, мечтать вернуть ушедший мир открытых границ. Необходимо будет готовиться к дальнейшему расширению, в военной, экономической и ментальной сферах. Всё, что мы возьмём в ближайшие несколько лет, останется с нами, на несколько поколений они вынуждено станут частью Русского мира. Оттого важно брать только те земли и население, что в будущем сделают нас сильнее и не вызовут отторжения или отравления: Ближний круг, части Восточной и Центральной Европы, Балканы, единая Корея, отдельные страны и анклавы по всему миру.

Не всё определяется нашими желаниями и намерениями, про географию нельзя забывать. Как сухопутная империя Россия умеет работать с другими землями и народами, но для успеха в будущем нам нужно освоить отдельные черты морской империи, чтобы ограничить взаимодействия с Польшей, Западным Туркестаном, остатками Турции, Японией и др. и другими Дикими землями исключительно экономическими принципами, не пуская их к себе, но и не давая усиливаться и вредить. Последнее очень важное умение морских держав, на которое редко обращают внимание.

И, да, сейчас у России / Руси идёт излечение и формирование иммунитета против этнокультурных ментальных болезней: «киевской неруси» и «либеральной выруси»…

Источник

Андрей Школьников