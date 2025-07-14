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Поглощение России идёт полным ходом | Владимир Боглаев

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Переслано от: Точка Сборки

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Генеральный директор Череповецкого литейно-механического Владимир Боглаев завода об экономической ситуации в России, о поглощении страны Западом и наивной вере в правительство.

Ведущий: Илья Бокатов

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#ВладимирБоглаев #ИльяБокатов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы о базисе и надстройке:


1. Базис и надстройка в марксистской теории:
- Базис — экономическая основа общества, включающая производительные силы (земля, сырье, орудия труда, рабочая сила) и производственные отношения (форма собственности на средства производства).
- Надстройка — совокупность неэкономических сфер (политическая система, идеология, культура, искусство, религия, наука, образование, мораль), которые обслуживают и укрепляют базис.
- Базис определяет надстройку, а надстройка поддерживает и идеологически обосновывает существующий базис.

2. Современная экономическая ситуация:
- Экономика России демонстрирует рост, о чем говорят официальные заявления руководства. Однако есть риски рецессии, но не явные проблемы.
- Богатые становятся богаче, бедные — беднее, что соответствует марксистскому описанию капитализма, переходящего к империализму.
- Значительные суммы денег находятся на руках населения (80 трлн рублей, из них 58 трлн на депозитах, 22 трлн в наличности), что указывает на концентрацию богатства у определенной части общества.

3. Отсутствие революционной ситуации:
- Нет массового недовольства, которое могло бы привести к революционным изменениям, как в 90-е годы или в период перестройки.
- Выборы показывают стабильную поддержку одной партии, что говорит об отсутствии критической массы недовольных.
- Даже при недовольстве отдельных групп, массы в целом не готовы к радикальным переменам.

4. Проблемы базиса:
- Производительные силы (земля, сырье, орудия труда, рабочая сила) в России не ухудшились, но есть зависимость от импорта (например, орудий труда из Китая) и нехватка рабочей силы.
- Производственные отношения основаны на частной собственности, что определяет капиталистический характер экономики.
- Изменение базиса возможно только через смену формы собственности (с частной на общественную), но это противоречит текущему курсу компрадорского капитализма.

5. Роль надстройки:
- Политическая система, идеология и культура формируют общественное сознание, поддерживая существующий базис.
- Современная надстройка (офисный планктон, мигранты, культура, мораль) укрепляет капиталистические отношения.
- Отмечается деградация в сферах культуры, науки, образования и морали по сравнению с советским периодом.

6. Вопрос о необходимости изменений:
- Ведущий и гость обсуждают, осознает ли власть необходимость изменений в экономике. Официально считается, что экономика развивается слишком быстро, и требуется ее «охлаждение» для сбалансированного роста.
- Нет признаков, что власть готова менять форму собственности или текущий экономический курс.

7. Социальные лифты и неравенство:
- Социальные лифты закрываются, что усиливает неравенство.
- Ведущий выражает обеспокоенность этим, но гость считает, что без массового недовольства изменений не будет.

Вывод:

Беседа показывает, что современная экономическая система России, основанная на частной собственности (базис), поддерживается надстройкой (политическая система, идеология, культура), которая укрепляет капиталистические отношения. Несмотря на рост неравенства и закрытие социальных лифтов, массового недовольства, способного привести к революционным изменениям, нет. Власть не видит необходимости радикальных реформ, так как экономика демонстрирует рост, а общество в целом пассивно принимает текущий курс. Для изменения ситуации требуется смена формы собственности, но это противоречит интересам правящего класса и текущей надстройки. Таким образом, без значительного общественного давления экономика продолжит развиваться в рамках компрадорского капитализма, усиливая неравенство.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/55f07ed61ffa11e399d049796982a93c/
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