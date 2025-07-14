Поглощение России идёт полным ходом | Владимир Боглаев
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Генеральный директор Череповецкого литейно-механического Владимир Боглаев завода об экономической ситуации в России, о поглощении страны Западом и наивной вере в правительство.
Ведущий: Илья Бокатов
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#ВладимирБоглаев #ИльяБокатов #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Тезисы беседы о базисе и надстройке:
1. Базис и надстройка в марксистской теории:
- Базис — экономическая основа общества, включающая производительные силы (земля, сырье, орудия труда, рабочая сила) и производственные отношения (форма собственности на средства производства).
- Надстройка — совокупность неэкономических сфер (политическая система, идеология, культура, искусство, религия, наука, образование, мораль), которые обслуживают и укрепляют базис.
- Базис определяет надстройку, а надстройка поддерживает и идеологически обосновывает существующий базис.
2. Современная экономическая ситуация:
- Экономика России демонстрирует рост, о чем говорят официальные заявления руководства. Однако есть риски рецессии, но не явные проблемы.
- Богатые становятся богаче, бедные — беднее, что соответствует марксистскому описанию капитализма, переходящего к империализму.
- Значительные суммы денег находятся на руках населения (80 трлн рублей, из них 58 трлн на депозитах, 22 трлн в наличности), что указывает на концентрацию богатства у определенной части общества.
3. Отсутствие революционной ситуации:
- Нет массового недовольства, которое могло бы привести к революционным изменениям, как в 90-е годы или в период перестройки.
- Выборы показывают стабильную поддержку одной партии, что говорит об отсутствии критической массы недовольных.
- Даже при недовольстве отдельных групп, массы в целом не готовы к радикальным переменам.
4. Проблемы базиса:
- Производительные силы (земля, сырье, орудия труда, рабочая сила) в России не ухудшились, но есть зависимость от импорта (например, орудий труда из Китая) и нехватка рабочей силы.
- Производственные отношения основаны на частной собственности, что определяет капиталистический характер экономики.
- Изменение базиса возможно только через смену формы собственности (с частной на общественную), но это противоречит текущему курсу компрадорского капитализма.
5. Роль надстройки:
- Политическая система, идеология и культура формируют общественное сознание, поддерживая существующий базис.
- Современная надстройка (офисный планктон, мигранты, культура, мораль) укрепляет капиталистические отношения.
- Отмечается деградация в сферах культуры, науки, образования и морали по сравнению с советским периодом.
6. Вопрос о необходимости изменений:
- Ведущий и гость обсуждают, осознает ли власть необходимость изменений в экономике. Официально считается, что экономика развивается слишком быстро, и требуется ее «охлаждение» для сбалансированного роста.
- Нет признаков, что власть готова менять форму собственности или текущий экономический курс.
7. Социальные лифты и неравенство:
- Социальные лифты закрываются, что усиливает неравенство.
- Ведущий выражает обеспокоенность этим, но гость считает, что без массового недовольства изменений не будет.
Не “настройка”, а “надстройка”!
Теоретики-малолетки…
Невозможность перемен – это иллюзия. Всё циклично.
П.С. “Поглощение” кем (или чем) ?