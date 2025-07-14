Динамика событий вокруг ядерной программы Ирана и МАГАТЭ порождает множество мифов. Борис Марцинкевич раскрывает реальные факты и развенчивает ложные утверждения. Узнайте, почему Тегеран не может создать ядерное оружие из плутония гражданских реакторов, таких как Бушерская АЭС? Почему энергетический плутоний непригоден для бомб и почему США и Израиль избегают ударов по Бушерской АЭС? Как ядерная физика влияет на геополитику и почему некоторые страны не подписывают договор о нераспространении? Подробнее в новом видео

0:00 Ядерная Программа Ирана: Разоблачение Мифов

0:55 Конституция Ирана и МАГАТЭ: Что Говорят Факты?

1:42 Ядерный Статус Государств: Индия, Пакистан, Израиль и Иран

2:54 Уран и Плутоний: Основы Создания Ядерных Боеголовок

3:59 Манхэттенский Проект: Страх, Спешка и Цена Прогресса

5:37 Глобальная Ядерная Политика: Современные Угрозы и Возможности

6:13 Северная Корея: Как Ядерное Оружие Гарантирует Суверенитет

6:56 Индийская Ядерная Доктрина: Двойные Стандарты Мира

8:02 Плутоний-239: Главный Компонент Ядерного Оружия

9:38 Плутоний-240: Скрытая Угроза Ядерных Боеголов

12:00 Северная Корея: Уроки Ядерных Испытаний и Качество Плутония

15:08 Мирный Атом: Почему АЭС Не Производят Оружейный Плутоний

16:37 Реакторы на Быстрых Нейтронах: Будущее Чистой Энергии

17:57 Наследие Холодной Войны: Опасность Реакторного Графита

21:32 Радиоактивные Риски: Измерение Опасности Ядерного Наследия

24:29 Демонтаж Ядерных Реакторов: Вызовы и Технологии Дезактивации

26:54 Углерод-14 и Хлор-36: Долгоживущие Радиоактивные Изотопы Графита

28:51 Глобальные Стратегии по Управлению Ядерными Отходами

31:38 Атом Во Имя Мира: Как Безопасные Технологии Изменяют Будущее

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic

► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru

► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#новости #израиль #иран #украина #россия #путин #сша #европа #экономика #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe ukraine