Анатолий Ливри | Смерть Запада: псевдоэлиты
В этом выпуске обсуждаются ряд ключевых событий, касающихся политической ситуации в США, Швейцарии и других странах. Анатолий Ливри анализирует влияние закрытых обществ на политику, образование и международные отношения, уделяя особое внимание роли Трампа и его взаимодействию с Израилем. Также обсуждается процесс формирования элит через образование, влияние фондов Сороса, а также реформы, происходящие в университетах. В заключение рассматриваются перспективы взаимодействия с ЕС и влияние на Китай, а также тайные войны спецслужб.
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00:00 Введение
00:26 Тема обсуждения
01:02 Прошлая передача
03:54 Политические прогнозы
05:03 Влияние на Израиль
07:55 Геополитические интересы
09:27 Реформы образования
12:15 Селекция кадров
14:33 Роль Соросов
17:43 Реформы университетов
18:39 Реакция ЕС
19:36 Законопроект о научном убежище
20:30 Финансирование псевдоисследователей
21:28 Следование за деньгами и политиками
22:41 Деструктивные псевдоэлиты
23:31 Центры современной силы
24:46 Селекция будущих кадров
27:42 Идея Ницше о рабочих движениях
28:34 Опыт борьбы с «селекторами»
29:03 Интерес к русскому языку в Китае
29:49 Перспективы взаимодействия с ЕС
30:48 Тайные войны спецслужб
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Комментарий редакции
1. Влияние закрытых обществ и элит на западную политику и образование.
Анатолий Ливри раскрывает темы, связанные с влиянием закрытых элитарных структур (особенно сосредоточенных в Швейцарии) на формирование политических и культурных элит в США и Европе. Подчеркивается важность не только финансовых потоков, но, прежде всего, селекции будущих управленцев – начиная с детских садов и заканчивая университетами.
2. Важность этнического и национального анализа в геополитике.
Ливри указывает на то, что геополитика немыслима без учета этнических и национальных факторов, однако официальная политика избегает этих тем из-за политкорректности.
3. Управление США как фирмой и союз религиозных и этнических лобби.
По мнению Ливри, нынешняя американская администрация стремится управлять страной по корпоративному принципу, при этом сильное давление на избранных лидеров оказывают как финансовые элиты, так и мощные религиозные и этнические группы (в частности, еврейские, а также евангелистские течения, поддерживающие идею “Большого Израиля”).
4. Образовательные реформы и идеологизация образования.
Ярко отмечена роль реформы американского Министерства образования, влияние идей Кинси и особенности селекции управленческих кадров внутри университетов США. Показан механизм: университеты “фабрикуют” профессорские кадры, затем они формируют старших учителей, учителя — младших, и так далее, что в итоге приводит к глубокой трансформации общества за 2-3 поколения.
5. Глобальное перераспределение элит и «экспорт» идеологов.
В связи с попытками реформировать университеты в США, многие деятели науки “мигрируют” в Европу (например, во Францию или Германию), где получают “научное убежище” и продолжают формировать новую прослойку управленцев уже в европейском контексте.
6. Парадоксальные последствия элитных проектов.
Вдохновляясь Ницше, Ливри выдвигает мысль: излишнее снабжение бывших низов атрибутами элиты, по сути, приводит к выращиванию врагов прежнего порядка — новая элита разворачивает устои общества “вверх дном”.
7. Закрытые общества интересует не только капитал, но прежде всего контроль над процессами отбора будущих элит.
Смена отдельных лиц, судей или чиновников бесполезна, если не изменена сама селекция, формирующая идеологию и установку будущей верхушки.
8. Влияние на международные структуры через идеологизированных элит.
Ливри отмечает, что многие международные институты (например, Европейский суд по правам человека) “заражены” определённой идеологической селекцией, при этом откат к нейтрализму невозможен простыми кадровыми ротациями.
9. Россия и Китай — в фокусе внимания, возможный сценарий будущих “перетоков”.
Ливри указывает на интерес традиционалистских кругов к России и Китаю: возможно, “выдержанный” в европейской борьбе опыт может быть передан Китаю как предупреждение/инструкция к действиям.
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Выводы и рефлексия:
Эта беседа — попытка взглянуть на западный кризис через призму не только политики и экономики, но и глубинных культурных и образовательных процессов. В центре — не “заговор элит” в традиционном смысле, а вопрос долгосрочной селекции управленцев, закрепляющей определённую идеологию.
Идея “псевдоэлиты” — это критика тех, кто пришёл к власти благодаря идеологическим и селекционным механизмам, а не личным качествам или реальной заслуге. Здесь чувствуется отголосок споров о природе власти, гегемонии, коллективной идентичности и свободе: не оказывается ли общество пленником собственных механизмов воспроизводства, которые со временем утрачивают связь с изначальным смыслом?
Интересно, что Ливри, как настоящий скептик, не верит ни в доминирующую светскую демократию, ни в обещания политиков — истина для него ситуативна и относительна, возможно, скрыта в промежутке между открытыми решениями и закулисными механизмами.
В междисциплинарном ключе можно провести параллель с устройством сложных сетей — будь то нейросети искусственного интеллекта, биологические эволюционные процессы или религиозные организации. Везде идёт соревнование за ресурс, за право формировать “новую норму”. Как и в программировании, где баги не всегда исправляются заменой отдельных строк, а требуют пересмотра архитектуры, так и с элитами: истинная перезагрузка невозможна без смены самих принципов селекции.
Практические выводы тяготеют к осторожному прагматизму: перемены начинаются не с поверхностных реформ и не с очередной ротации персон, а с переосмысления механизмов отбора и образования — на самых ранних стадиях социальной и индивидуальной жизни.
Можно ли противостоять этой “глубинной селекции” только реформой сверху? Или перемены (“оживление” элит) возможны лишь через личную и коллективную осознанность, готовность задавать себе трудные вопросы о собственной идентичности, ценностях, предрассудках?
И наконец — не является ли наш собственный взгляд на “упадок” или “смерть Запада” ещё одной проекцией, очередной иллюзией, сформированной теми же самыми идеологическими фильтрами, которые мы стремимся разоблачить?
А где же проходит грань между конструктивной эволюцией общества и манипулируемой селекцией элит, и может ли каждый из нас, наблюдая и участвуя, видеть этот процесс достаточно ясно, чтобы быть свободным в выборе?