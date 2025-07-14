В этом выпуске обсуждаются ряд ключевых событий, касающихся политической ситуации в США, Швейцарии и других странах. Анатолий Ливри анализирует влияние закрытых обществ на политику, образование и международные отношения, уделяя особое внимание роли Трампа и его взаимодействию с Израилем. Также обсуждается процесс формирования элит через образование, влияние фондов Сороса, а также реформы, происходящие в университетах. В заключение рассматриваются перспективы взаимодействия с ЕС и влияние на Китай, а также тайные войны спецслужб.

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00:00 Введение

00:26 Тема обсуждения

01:02 Прошлая передача

03:54 Политические прогнозы

05:03 Влияние на Израиль

07:55 Геополитические интересы

09:27 Реформы образования

12:15 Селекция кадров

14:33 Роль Соросов

17:43 Реформы университетов

18:39 Реакция ЕС

19:36 Законопроект о научном убежище

20:30 Финансирование псевдоисследователей

21:28 Следование за деньгами и политиками

22:41 Деструктивные псевдоэлиты

23:31 Центры современной силы

24:46 Селекция будущих кадров

27:42 Идея Ницше о рабочих движениях

28:34 Опыт борьбы с «селекторами»

29:03 Интерес к русскому языку в Китае

29:49 Перспективы взаимодействия с ЕС

30:48 Тайные войны спецслужб

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