Новое видео из цикла о великих авантюристах, в котором Глеб Таргонский рассказывает об Александре Политковском — одном из самых дерзких казнокрадов эпохи Николая I, укравшем более миллиона рублей. Как ему это удалось и почему его похороны вызвали скандал?

В этом выпуске:

- Что характерно для чиновничьего аппарата Николая I и почему взятки стали нормой?

- Как Политковский годами воровал деньги, предназначенные для раненых солдат?

- Почему его похороны шокировали общественность?

- Куда исчезли украденные миллионы?

Аудиоверсия: https://disk.yandex.ru/d/yBjQBEtkOPXJUg

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#аферист #николайпервый #коррупция

00:00 — Коррупция при Николае I: система взяток

04:10 — Как чиновники обогащались на госслужбе

10:35 — Кто такой Александр Политковский?

16:20 — Карьера мошенника в военном ведомстве

24:30 — Как работал комитет о раненых

29:14 — Карточные игры и легализация ворованных денег

35:45 — Схема аферы с «мёртвыми душами»

39:49 — Почему ревизия раскрыла мошенничество

43:25 — Загадочная смерть и скандальные похороны

48:20 — Суд над сообщниками и последствия дела

53:43 — Куда пропали деньги Политковского?