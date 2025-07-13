Фёдор Лисицын разбирает книгу Кэтрин Вудс «Тайны английской монархии. История, которую мы не знали» и показывает, как за блеском эпохи Тюдоров скрывались гражданские войны, придворные интриги и агрессивная пропаганда. От мифа об Алой и Белой розе до политических пьес Шекспира, от женских амбиций Маргарет Бофорт до шестёрки Генриха VIII — выясняем, почему династия с сомнительным происхождением сумела переформатировать Англию, передать власть парламенту и даже изменить меню британского завтрака.

Книга "Тайны английской монархии. История, которую мы не знали.":

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/447792565/detail.aspx

Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. Раззаков Федор Ибатович":

OZON: https://www.ozon.ru/product/ot-glubinnoy-ohranki-k-glubinnomu-kgb-kniga-1-razzakov-fedor-ibatovich-2324292225/?at=36tWj2KE1T9OyB5qh9B0yL6FljGVMnuzZ6wEkIjkXpvL&tab=reviews#section-description–offset-140–offset-80

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/447792351/detail.aspx

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00:00 Вступление и книга Кэтрин Вудс

00:49 Четыре знаковых монарха династии

03:48 Правление Тюдоров и 86-летняя смута

04:37 Историческая пропаганда о «розах»

05:58 Контрлитература 1980-х–1990-х

06:50 Что нового открывает автор

07:30 Сериалы BBC: «Тюдоры» и «Белые королевы»

09:07 Генрих VII и выдуманный символ войны

10:04 «Макбет» как реклама династии Стюартов

12:26 Эдуард III, Столетняя война и провал наследников

14:08 Генрих IV и звёздный принц Хелл

16:09 Тайные войны спецслужб — параллельный штрих

17:02 Смерть Генриха V и рассыпавшаяся униония

17:58 Итог Столетней: Франция против Англии

18:55 Почему англичане теряли континент

19:51 Битва при Кастильоне и уход с материка

20:26 Начало новой гражданской войны

22:20 Женский фактор: «бабий век» Англии

24:12 Маргарет Бофорт выводит на сцену Тюдоров

24:56 Генрих VIII и шесть жён

25:55 Женское влияние на короля-турнирщика

27:23 Правление Марии и Елизаветы — британский «бабий век»

28:47 Путаница наследования и девять претенденток

29:58 Женщины-арбитры, мужчины-исполнители

31:38 Монархия теряет власть, парламент крепнет

33:11 Три закона престолонаследия Генриха VIII

35:50 XVII век: парламент важнее короля

36:47 Как реформа питания родила английский завтрак

38:30 Итоги: почему Тюдоры до сих пор интригуют

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