В этой программе ведущий Максим Невенчанный беседует с политологом и экспертом Финансового университета при правительстве РФ Русланом Сафаровым. Они обсуждают ключевые аспекты ситуации на Ближнем Востоке. Сафаров анализирует значение региона для мировых держав. Он рассматривает энергетическое и экономическое значение Ближнего Востока, а также влияние США, Великобритании и других крупных игроков на события в этом стратегически важном регионе. Обсуждаются исторические контексты, роль нефти и доллара, а также современные вызовы, такие как геоэкономика и создание новых торговых коридоров. Гость также затрагивает вопросы внутренней политики арабских стран, отношения их правящих элит с Израилем и влияние внешних сил, таких как Россия и Китай.

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00:00 Введение

00:37 Значение Ближнего Востока

01:36 Историческое значение

02:16 Влияние великих держав

02:51 Роль доллара

04:13 Кризис Бреттон-Вудской системы

05:13 Изменение ситуации

06:50 Экономические и политические рычаги США

07:34 История Израиля

10:51 Изменение подходов великих держав

11:45 Израиль как центр региональной политики

12:44 Политические режимы в регионе

13:13 Роль Израиля в региональной политике

15:04 Экономические и военные рычаги Израиля

16:06 Антисемитизм и антисионизм

18:26 Влияние США на международные отношения

19:26 Торговые соглашения и конфликты

21:00 Внутренние противоречия арабских режимов

22:09 Финансовые и военные аспекты влияния США

23:42 Американская военная база на Ближнем Востоке

24:29 Современная политическая ситуация в регионе

25:58 Союзы и противоречия между арабскими странами

27:54 Роль ИГИЛ и международные отношения

30:11 Последствия расширения Израиля

31:19 Критика Израиля и антисемитизм

33:01 Новый мировой порядок и его акторы

35:32 Роль СССР и современные реалии

36:24 Недовольство в Азербайджане

37:23 Реакция населения Ирана

38:15 Экономическое сотрудничество Израиля и Азербайджана

39:11 Напряженность в российско-азербайджанских отношениях

41:23 Влияние внешних сил на Азербайджан

42:39 Роль Британии и США в регионе

45:06 Стратегия Британии и коридор «Север — Юг»

45:51 Визит Алиева и Рухани

47:44 Геоэкономические интересы

48:15 Борьба за контроль над Ближним Востоком

49:14 Геополитические приоритеты Запада

50:30 Возможный мирный договор между Арменией и Азербайджаном

51:53 Стратегическое значение Азербайджана

53:10 Последствия конфликта в Карабахе

54:10 Ситуацию в Грузии

55:41 Взаимоотношения Запада с Арменией и Азербайджаном

56:53 Перспективы развития региона

#БлижнийВосток #геополитика #экономика #США #Израиль #Турция #Иран #Азербайджан #СССР #экономическоевлияние #Палестина #РоссийскаяПолитика #ТорговыеКоридоры #МеждународныеОтношения