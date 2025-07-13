Кто раскачивает Ближний Восток? Тайные планы Британии и США | Руслан Сафаров
В этой программе ведущий Максим Невенчанный беседует с политологом и экспертом Финансового университета при правительстве РФ Русланом Сафаровым. Они обсуждают ключевые аспекты ситуации на Ближнем Востоке. Сафаров анализирует значение региона для мировых держав. Он рассматривает энергетическое и экономическое значение Ближнего Востока, а также влияние США, Великобритании и других крупных игроков на события в этом стратегически важном регионе. Обсуждаются исторические контексты, роль нефти и доллара, а также современные вызовы, такие как геоэкономика и создание новых торговых коридоров. Гость также затрагивает вопросы внутренней политики арабских стран, отношения их правящих элит с Израилем и влияние внешних сил, таких как Россия и Китай.
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00:00 Введение
00:37 Значение Ближнего Востока
01:36 Историческое значение
02:16 Влияние великих держав
02:51 Роль доллара
04:13 Кризис Бреттон-Вудской системы
05:13 Изменение ситуации
06:50 Экономические и политические рычаги США
07:34 История Израиля
10:51 Изменение подходов великих держав
11:45 Израиль как центр региональной политики
12:44 Политические режимы в регионе
13:13 Роль Израиля в региональной политике
15:04 Экономические и военные рычаги Израиля
16:06 Антисемитизм и антисионизм
18:26 Влияние США на международные отношения
19:26 Торговые соглашения и конфликты
21:00 Внутренние противоречия арабских режимов
22:09 Финансовые и военные аспекты влияния США
23:42 Американская военная база на Ближнем Востоке
24:29 Современная политическая ситуация в регионе
25:58 Союзы и противоречия между арабскими странами
27:54 Роль ИГИЛ и международные отношения
30:11 Последствия расширения Израиля
31:19 Критика Израиля и антисемитизм
33:01 Новый мировой порядок и его акторы
35:32 Роль СССР и современные реалии
36:24 Недовольство в Азербайджане
37:23 Реакция населения Ирана
38:15 Экономическое сотрудничество Израиля и Азербайджана
39:11 Напряженность в российско-азербайджанских отношениях
41:23 Влияние внешних сил на Азербайджан
42:39 Роль Британии и США в регионе
45:06 Стратегия Британии и коридор «Север — Юг»
45:51 Визит Алиева и Рухани
47:44 Геоэкономические интересы
48:15 Борьба за контроль над Ближним Востоком
49:14 Геополитические приоритеты Запада
50:30 Возможный мирный договор между Арменией и Азербайджаном
51:53 Стратегическое значение Азербайджана
53:10 Последствия конфликта в Карабахе
54:10 Ситуацию в Грузии
55:41 Взаимоотношения Запада с Арменией и Азербайджаном
56:53 Перспективы развития региона
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Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Геополитическая значимость Ближнего Востока
- Регион — энергетическая кладовая: около 20% мировых энергоресурсов ежедневно уходит с Ближнего Востока на мировой рынок.
- Важность транспортных и торговых путей (исторический «шелковый путь», современные логистические проекты).
- Большой рынок сбыта и стратегическое расположение между Европой, Азией и Африкой.
2. Внешнее управление и влияние
- США, Британия и другие ведущие державы стремятся сохранять присутствие и контроль в регионе. После Второй мировой войны и особенно после 1991 года США доминировали благодаря соглашению о нефтедолларах (торговля нефтью преимущественно в долларах укрепляет гегемонию США).
- Сейчас формируется тенденция ухода части нефтяных контрактов из долларовой зоны (торговля нефтью за юани), что подрывает американскую доминацию, хотя пока это лишь тенденция, а не массовое явление.
3. Механизмы контроля: «кнут и пряник»
- «Пряник»: арабские монархии получают блага и безопасность — прибыль от торговли нефтью (в долларах), инвестиции, вооружение и роскошь.
- «Кнут»: постоянное наличие Израиля как военного и политического форпоста Запада, а также как сдерживающего фактора против консолидации арабских государств. Поддержание постоянной напряжённости («разделяй и властвуй»), чтобы не допустить объединения региона.
4. Историческое конструирование конфликтов
- Границы большинства ближневосточных государств искусственные, проведены колониальными державами по линейке.
- Создание государства Израиль имело геополитическую подоплёку: не дать сформироваться единому арабскому государству (панарабизм).
- Советский Союз первоначально был заинтересован в поддержке Израиля, но далее стал делать ставку на арабские страны.
5. Роль экономических и силовых рычагов
- Американские военные базы присутствуют почти во всех арабских монархиях, что ограничивает их самостоятельность.
- Финансовые резервы элит этих стран находятся в западных банках, что делает их уязвимыми для внешних санкционных рычагов.
6. Перемены в региональном раскладе и новые игроки
- Усиление влияния Китая и России, появление новых логистических инициатив (например, коридор Север-Юг).
- Внутрирегиональные противоречия (персы, турки, арабы), разветвлённые альянсы и отсутствие единства среди арабских стран.
7. Миф об исчерпывающей самостоятельности
- Реальная политика часто противоречит интересам местного населения; поддержка Палестины последствиями не выражается.
- Проблема искусственного разжигания ненависти и ксенофобии для сплочения элит вокруг власти (например, использование антисионизма и темы безопасности Израиля).
8. Постоянное наращивание нестабильности
- Использование конфликтов (Сирия, ИГИЛ, Палестина, Иран-Израиль) иразных форм гибридной войны для удержания контроля.
- Попытки не допустить реализации крупных инфраструктурных и торговых проектов, которые могут вывести страны региона из-под западного влияния.
9. Современные процессы: Азербайджан, Армения, Россия, Британия
- Акцент на современных механизмах давления на страны Южного Кавказа и Средней Азии (газовые переговоры, торговые коридоры, западные давления).
10. Системность и цикличность кризисов
- Каждая геополитическая волна (создание конфликтов, эскалация, периоды ослабления и резкие всплески риска) — элемент удержания региона под внешним контролем.
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Выводы
Беседа показывает, что Ближний Восток — это не просто территория «вечных конфликтов», а сложная система, которую постоянно «настраивают» сильные мира сего, используя экономические, идеологические и военные рычаги. Механизмы управления напряжённостью отточены веками: искусственное поддержание конфликтов не позволяет региону объединиться и приобрести самостоятельность. Контроль за энергоресурсами и торговыми маршрутами остаётся источником непрекращающейся борьбы, где каждый новый геоэкономический проект превращается в арену противоборства между старыми и новыми мировыми центрами силы. Британия и США используют ресурсы, институты и даже исторические мифы (например, роль Израиля и антисионизм) для долгосрочного разделения региона и удержания контроля над ним — иногда прямолинейно, а иногда весьма изощрённо.
Но ситуация постепенно меняется: Китай и Россия усиливают свои позиции. Старые схемы начинают давать сбои, хотя Запад по-прежнему способен навязывать правила игры через финансовые и информационные рычаги, а также благодаря уязвимостям элит и отсутствию региональной консолидации. Текущая задача Вашингтона и Лондона — сохранять управляемую нестабильность, не допустить альтернативных интеграционных проектов.
Остаётся вечная коллизия: большинство людей по обе стороны конфликтов — заложники большой «игры», а демонизация противника и идеологические конструкты нужны только для удержания власти бенефициарами системы.
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Вопрос для размышления
Если истина и справедливость в мировой политике столь ситуативны и зависят от стратегий и страхов крупных игроков, возможно ли появление какого-то этического «ядра», позволяющего выйти из замкнутого круга провоцируемых конфликтов? Или человечество обречено повторять схему «разделяй и властвуй», пока выгодополучатели не перестанут нуждаться в хаосе?