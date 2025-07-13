Дан мощный старт разгрому пятой колонны. Константин Сивков
В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
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Комментарий редакции
1. Рост антагонизма между Россией и Западом:
Докладчик подчеркивает усиление воинственной риторики со стороны западных стран и США. В частности, делается упор на то, что коллективный Запад прибегает к стратегии угроз и устрашения после провала попыток давления на Россию через украинский и иранский векторы.
2. Разгром "пятой колонны":
Внутри страны, по мнению Сивкова, начался процесс "разгрома" так называемой пятой колонны — экономической и политической прослойки, тесно связанной с Западом и частным капиталом. В качестве примера приводятся усилия по национализации стратегических предприятий, давление на крупный частный бизнес (в том числе азербайджанскую диаспору), банкротства и выкуп государством убыточных частных компаний.
3. Социально-экономическая мобилизация:
Сивков выступает за переход России на "рельсы военного социализма", максимальную мобилизацию экономических и социальных ресурсов в интересах государства и обороноспособности. Он настаивает на необходимости радикального перераспределения богатства и ликвидации крупных частных капиталов, чтобы сделать страну устойчивой перед лицом внешних угроз.
4. Милитаризация Европы и США:
Разбирается сценарий, при котором Европа берёт на себя роль основного "прокси" в противостоянии с Россией (аналог Украины), а США становятся её оружейной базой. Однако Сивков указывает на серьёзные культурные, демографические и технологические проблемы Европы: снижение пассионарности, утрата научных и технических школ, размытость национальных идей и невозможность быстро воссоздать мощную военную промышленность.
5. Роль ядерного и неядерного сдерживания:
Сивков делает акцент на необходимости кратного наращивания российского ядерного потенциала и развития средств неядерного стратегического сдерживания (разработка дальнобойных ракет и ударных систем). Он предполагает, что это единственный способ сдержать Запад от военной эскалации, учитывая демографическую и экономическую разницу.
6. Исторические аналогии и социопсихология:
Выводы о вероятности войны и устойчивости Европы иллюстрируются примерами из истории, где ключевыми становятся моральная усталость наций, потеря идеи, мультикультурализм и размывание национальной идентичности.
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Вывод и обсуждение:
В данном разговоре с Константином Сивковым содержится характерный для современной российской военной публицистики анализ текущей геополитической ситуации. Центральная идея — Россия находится в уникальной исторической точке, где дальнейшее существование возможно лишь при решительном изменении внутренней и внешней политики. В этом контексте национализация экономики и "разгром пятой колонны" выступают инструментами не только внутренней стабилизации, но и стратегического выживания.
Любопытным является переход от анализа внешних угроз к призыву перестроить всю систему устройства России — от экономики до социума. Здесь просматривается закономерная параллель между военной мобилизацией и социально-экономической мобилизацией, что само по себе отражает идею ситуативности истины: на фоне угроз и внешнего давления разумной становится та стратегия, которую в мирное время сочли бы опасной или неприемлемой.
Исторические аналогии о моральном духе народов, о проблемах Европы после войн — интересный пример междисциплинарного подхода, когда для объяснения геополитики используются психология масс, история и экономика. Однако важно помнить о риске идеализации — прогностические модели уступают место оценочным суждениям и не всегда могут быть универсальными.
В предложенный сценарий мобилизации и развития военного потенциала можно усмотреть своего рода возвращение к позднесоветским практикам, но возможно ли перераспределение ресурсов без утраты гибкости и инновационности? Не кроется ли в идее тотальной мобилизации новый повод для внутренних конфликтов и стагнации?
Философский аспект высказываний Сивкова подводит к более широкому вопросу: может ли общество — как отдельный организм — свободно справляться с вызовами только через централизацию и мобилизацию, или все же возможен баланс между индивидуальной свободой, экономической разнообразием и национальной безопасностью? Где пролегает та самая граница между идеализмом "разгрома пятой колонны" и прагматикой устойчивого и открытого общества?
Какие внутренние и внешние риски мы игнорируем, когда принимаем мобилизационные стратегии как единственно возможные, и существует ли альтернатива, сочетающая безопасность и свободу, эффективность и гуманизм?
И всё-таки, “выстрел белке в глаз” остаётся самым эффективным и экономичным средством. Но эффективность и экономичность, видимо, не наш конёк…