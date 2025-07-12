Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Выступление МИД РФ и Великий Туран/комментарии

9 0

Выступление МИД РФ и Великий Туран/комментарии
Speech by the Russian Foreign Ministry and Great Turan/Comments
Выступление МИД РФ и Великий Туран/комментарии

00:00 Введение и ситуация в российско-азербайджанских отношениях

• Обсуждение обращений граждан и представителей бизнеса о ситуации в российско-азербайджанских отношениях.
• Упоминание о встрече заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина с послом Азербайджана.

00:49 Протесты и действия Азербайджана

• Решительный протест России против шагов Азербайджана по демонтажу двусторонних отношений.
• Отмена мероприятия высокого уровня в Баку.
• Обвинения в распространении фейков в азербайджанских СМИ.

01:37 Задержание российских журналистов

• Задержание руководителя филиала «Россия сегодня» в Баку Игоря Картавых и его заместителя Евгения Белоусова.
• Требование России освободить задержанных.
• Решение суда о заключении под стражу на четыре месяца.

03:24 Реакция России и призыв к восстановлению отношений

• Невозможность посещения российских граждан посольством России.
• Призыв к Азербайджану вернуть отношения на уровень стратегического союзничества.
• Подчёркивание важности решения вопросов через политико-дипломатические каналы.

04:53 Обращение к гражданам

• шквал звонков от граждан России и Азербайджана.
• Посольство России принимает звонки и предоставляет информацию родственникам задержанных.

07:25 Проект «Великий Туран»

• Обсуждение проекта «Великий Туран», направленного на воссоединение тюркоязычных государств под опекой Турции.
• Возможные последствия проекта для территориальной целостности России.
• Геополитические вопросы реализации проекта.

10:00 Встреча Минниханова и Эрдогана

• Встреча главы Татарстана Минниханова с президентом Турции Эрдоганом.
• Возможные сговоры между Турцией и Азербайджаном.
• Роль Эрдогана в контексте проекта «Великий Туран».

11:31 Крушение самолёта

• Уничтожение пассажирского самолёта, летевшего из Баку в Грозный.
• Обвинения в адрес чеченских служб ПВО.
• Влияние событий на восприятие будущего Турции как лидера исламского мира.

11:53 Угрозы для России от британских проектов

• Турция может действовать в интересах британской разведки и продвижения исламского фактора.
• Уничтожение самолёта азербайджанских авиалиний могло быть спланированной акцией британских спецслужб.
• Россия сталкивается с угрозой продвижения проектов «Арабский халифат» Иран и «Великий Туран» Турция.

12:51 Влияние на внутреннюю политику России

• Турция использует Чечню и Татарстан для продвижения британских интересов.
• Призывы МИД РФ к Азербайджану вернуть отношения на уровень стратегического союзничества выглядят наивно.
• Действия России должны быть не преднапряжённой силой, а силой, не предполагающей давления.

13:50 Проблемы концепции «Русского дома»

• Концепция «Русского дома» в тюркоязычном сегменте сохраняла доминацию русского языка.
• Государственность среднеазиатских республик оформлялась на русском языке, что создавало комплекс неполноценности у народов Средней Азии.
• Эрдоган предлагает компенсацию этого комплекса через возвеличивание на мировой арене.

14:46 Будущее России и славянский мир

• Россия должна сосредоточиться на сохранении связей со славянскими народами.
• Коммунистическая идеология оказалась губительной для славянства, от неё пришлось отказаться.
• Возвращение к славянским корням — единственный путь к подлинному величию России.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы и анализ

1. Обострение российско-азербайджанских отношений.
В выступлении основное внимание уделяется ухудшению отношений между Россией и Азербайджаном, вызванному задержаниями и арестами российских журналистов в Баку, а также действиями российских властей против представителей азербайджанской диаспоры в России. Российская сторона выражает протест, настаивает на освобождении граждан и указывает на информационную агрессию (фейки) в азербайджанских медиа.

2. Глобальная конкуренция идентичностей и политических проектов.
Обсуждается идея "Великого Турана" — проекта, направленного на сплочение тюркоязычных народов под руководством Турции. Этот проект подается как естественная реакция на глобализацию, стремление к сохранению и возвеличиванию национальных корней. Также отмечается оборонительный и наступательный аспект: борьба за самоидентичность народа и потенциальная угроза целостности России.

3. Геополитические альянсы и влияние внешних игроков.
Освещается роль Турции и президента Эрдогана, а также предполагается влияние Великобритании как одного из ключевых мировых игроков, манипулирующих процессами в исламском и тюркском мире с целью ослабления России. Упоминаются и другие проекты: халифат, влияние Ирана, Саудовская Аравия.

4. Критика российской политики и идентичности.
Прозвучала мысль о недостаточно эффективной российской стратегии по удержанию влияния на тюркоязычные регионы, акцентировалось на слабости концепции "Русского дома" в Средней Азии. Указывается на неустранимые комплексы неполноценности постсоветских народов по отношению к русскости и на то, что Россия теряет способность предложить убедительный, объединяющий проект.

5. Поиск смысла и перспективы для России.
В финале делается вывод, что вместо экспансии на запад или восток, России стоит сфокусироваться на собственном славянском ядре, на сохранении глубинной идентичности. Провозглашается приоритет внутреннего пути над внешним, напоминая о необходимости возвращения к корням как условии подлинного величия.

---

Философский вывод

В этом аналитическом обзоре хорошо прослеживается конфликт между внешними идеологическими конструктами и внутренней идентичностью государства. С одной стороны, Великий Туран воплощает естественное стремление народов к общности, но с другой — несёт угрозу разрывам прежних связей и новому дрейфу регионов, некогда входивших в состав СССР. Взгляд автора проникнут скепсисом по отношению к универсальным проектам и критичен к попыткам России действовать по старым лекалам "мягкой силы", опираясь на роль культурного гегемона.

Классический пример иллюзии идеализации — вера в простые ответы и устойчивые союзы там, где действуют хрупкие, локальные интересы и динамические идентичности. Как и в личных отношениях, революционные ожидания сталкиваются с банальной реальностью: глубинные различия не скрыть временными политическими согласиями. Аналогия из психологии: если человек пытается "объединить" в себе несовместимые черты, не признавая их ценности, это ведёт к внутреннему конфликту и потере осознанности.

Политический прагматизм требует смирения перед сложностью — возврата к трезвому анализу собственных ресурсов, границ и идентичности, а не кувырканий в вечную борьбу за внешние символы величия. Осознанность здесь — не в отказе от диалога, но в честном признании: конкурентные проекты невозможно побороть запретами или риторикой. Возможно, стоит задуматься не только о сохранении геополитического влияния, но и о здоровье самой культурной, гражданской ткани России. Ведь любые массовые идеологические конструкции ("славянский мир", "Великий Туран") в конечном итоге подвержены риску превратиться в очередной фантом — если утрачена связь с реальным, живым опытом людей.

Открытый вопрос для размышления:
Как нам учиться различать грань между прагматичным сохранением идентичности и превращением её в новый идол, которым можно оправдать страх перемен и нежелание вести честный диалог с инаковостью — будь то внутри страны или за её пределами? И где в этом процессе проходит линия между защитой целостности и творческим развитием нового смысла для будущего?
Редактор: simple4o
Источник: https://youtu.be/hP2Tf2Qjy_g
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
МИД РФ отреагировал на обращение Лукашенко
Новости Украины и Новороссии 12 мая 2017
Теракты в Париже. Ситуация во Франции и Европе 18 ноября
«Любить дракона». И если мы не одолеем его духовно, он нас сожрет
Новости Украины и Новороссии 30 мая 2018
МИД РФ "с удивлением ознакомился..."
Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова в Госдуме
Российские гуманитарные конвои — единственный источник выживания жителей Донбасса, — МИД РФ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru