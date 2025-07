Выступление МИД РФ и Великий Туран/комментарии

00:00 Введение и ситуация в российско-азербайджанских отношениях

• Обсуждение обращений граждан и представителей бизнеса о ситуации в российско-азербайджанских отношениях.

• Упоминание о встрече заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина с послом Азербайджана.

00:49 Протесты и действия Азербайджана

• Решительный протест России против шагов Азербайджана по демонтажу двусторонних отношений.

• Отмена мероприятия высокого уровня в Баку.

• Обвинения в распространении фейков в азербайджанских СМИ.

01:37 Задержание российских журналистов

• Задержание руководителя филиала «Россия сегодня» в Баку Игоря Картавых и его заместителя Евгения Белоусова.

• Требование России освободить задержанных.

• Решение суда о заключении под стражу на четыре месяца.

03:24 Реакция России и призыв к восстановлению отношений

• Невозможность посещения российских граждан посольством России.

• Призыв к Азербайджану вернуть отношения на уровень стратегического союзничества.

• Подчёркивание важности решения вопросов через политико-дипломатические каналы.

04:53 Обращение к гражданам

• шквал звонков от граждан России и Азербайджана.

• Посольство России принимает звонки и предоставляет информацию родственникам задержанных.

07:25 Проект «Великий Туран»

• Обсуждение проекта «Великий Туран», направленного на воссоединение тюркоязычных государств под опекой Турции.

• Возможные последствия проекта для территориальной целостности России.

• Геополитические вопросы реализации проекта.

10:00 Встреча Минниханова и Эрдогана

• Встреча главы Татарстана Минниханова с президентом Турции Эрдоганом.

• Возможные сговоры между Турцией и Азербайджаном.

• Роль Эрдогана в контексте проекта «Великий Туран».

11:31 Крушение самолёта

• Уничтожение пассажирского самолёта, летевшего из Баку в Грозный.

• Обвинения в адрес чеченских служб ПВО.

• Влияние событий на восприятие будущего Турции как лидера исламского мира.

11:53 Угрозы для России от британских проектов

• Турция может действовать в интересах британской разведки и продвижения исламского фактора.

• Уничтожение самолёта азербайджанских авиалиний могло быть спланированной акцией британских спецслужб.

• Россия сталкивается с угрозой продвижения проектов «Арабский халифат» Иран и «Великий Туран» Турция.

12:51 Влияние на внутреннюю политику России

• Турция использует Чечню и Татарстан для продвижения британских интересов.

• Призывы МИД РФ к Азербайджану вернуть отношения на уровень стратегического союзничества выглядят наивно.

• Действия России должны быть не преднапряжённой силой, а силой, не предполагающей давления.

13:50 Проблемы концепции «Русского дома»

• Концепция «Русского дома» в тюркоязычном сегменте сохраняла доминацию русского языка.

• Государственность среднеазиатских республик оформлялась на русском языке, что создавало комплекс неполноценности у народов Средней Азии.

• Эрдоган предлагает компенсацию этого комплекса через возвеличивание на мировой арене.

14:46 Будущее России и славянский мир

• Россия должна сосредоточиться на сохранении связей со славянскими народами.

• Коммунистическая идеология оказалась губительной для славянства, от неё пришлось отказаться.

• Возвращение к славянским корням — единственный путь к подлинному величию России.