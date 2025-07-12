Встреча посвящена тому, что формирует культурный суверенитет страны. Лектор разбирает идею социальной вертикали — от духа и разума до плоти — и показывает, как современная горизонтальная «инверсия» разрушает иерархии, превращая культуру в инструмент расчеловечивания. Обсуждаем, зачем обществу табу и иерархии ценностей, как работают культурные коды и их «кодировщики», почему социология не всегда ловит глубинные установки, и какие модели культурной политики — французская, англосакская, советская и российская — борются за умы. В финале — портрет русской культурной матрицы, драматическое противостояние фундаменталистов и маргиналов и вывод: победа в XXI веке решается не на поле боя, а в пространстве культуры.

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00:00 Вступление: 30-я встреча и вертикаль культуры

00:55 Сакрализованная социальная вертикаль

01:47 Горизонталь и инверсия иерархий

03:44 Иерархия бытия: дух-разум-плоть

06:02 Марксизм, христианство и образ человека

07:46 Культура как антитезис биологии

09:43 Расчеловечивание после распада СССР

10:21 Амбивалентность культуры и суверенитет

12:25 Этимология «культуры» и её смысл

14:05 Дикий vs культурный человек

14:39 Эволюционная, экономоцентричная, веберианская трактовки

18:30 Психоанализ, экзистенциализм, герменевтика

20:05 Антропология и «игровое» понимание культуры

22:04 Цивилизационные ценности и система табу

23:02 Формирование убеждений и иерархии ценностей

26:12 Понятие культурного кода

28:12 Социология и другие методы изучения кодов

30:36 Личность, адаптация и дихотомия «мы — они»

33:09 Десять «кодировщиков» культурных кодов

38:49 Социологический, исторический, семантический анализ

45:30 Русская культурная матрица: 12 характеристик

51:32 Культурный суверенитет и внешние влияния

53:50 Доминирование иностранного кино до 2013 года

54:39 Европейская мода и русский ответ XIX века

57:05 Грамши: культурная гегемония как власть

58:05 «Мягкая сила» и идеологические диверсии

01:00:39 Универсалисты vs националисты в экспансии

01:03:19 Деградация Запада и эпоха постмодерна

01:09:11 Информационный шум и кризис рациональности

01:10:12 Модели культурной политики: Франция, США, СССР

01:15:48 Российская культурная политика и закон 1992 г.

01:19:20 Бюджет на культуру и ценности молодёжи

01:21:48 Борьба за сознание и перевёрнутое общество

01:27:18 Итог: вертикаль культуры против инверсии

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