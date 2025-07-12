Вардан Багдасарян | Культура как социальная вертикаль
Встреча посвящена тому, что формирует культурный суверенитет страны. Лектор разбирает идею социальной вертикали — от духа и разума до плоти — и показывает, как современная горизонтальная «инверсия» разрушает иерархии, превращая культуру в инструмент расчеловечивания. Обсуждаем, зачем обществу табу и иерархии ценностей, как работают культурные коды и их «кодировщики», почему социология не всегда ловит глубинные установки, и какие модели культурной политики — французская, англосакская, советская и российская — борются за умы. В финале — портрет русской культурной матрицы, драматическое противостояние фундаменталистов и маргиналов и вывод: победа в XXI веке решается не на поле боя, а в пространстве культуры.
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00:00 Вступление: 30-я встреча и вертикаль культуры
00:55 Сакрализованная социальная вертикаль
01:47 Горизонталь и инверсия иерархий
03:44 Иерархия бытия: дух-разум-плоть
06:02 Марксизм, христианство и образ человека
07:46 Культура как антитезис биологии
09:43 Расчеловечивание после распада СССР
10:21 Амбивалентность культуры и суверенитет
12:25 Этимология «культуры» и её смысл
14:05 Дикий vs культурный человек
14:39 Эволюционная, экономоцентричная, веберианская трактовки
18:30 Психоанализ, экзистенциализм, герменевтика
20:05 Антропология и «игровое» понимание культуры
22:04 Цивилизационные ценности и система табу
23:02 Формирование убеждений и иерархии ценностей
26:12 Понятие культурного кода
28:12 Социология и другие методы изучения кодов
30:36 Личность, адаптация и дихотомия «мы — они»
33:09 Десять «кодировщиков» культурных кодов
38:49 Социологический, исторический, семантический анализ
45:30 Русская культурная матрица: 12 характеристик
51:32 Культурный суверенитет и внешние влияния
53:50 Доминирование иностранного кино до 2013 года
54:39 Европейская мода и русский ответ XIX века
57:05 Грамши: культурная гегемония как власть
58:05 «Мягкая сила» и идеологические диверсии
01:00:39 Универсалисты vs националисты в экспансии
01:03:19 Деградация Запада и эпоха постмодерна
01:09:11 Информационный шум и кризис рациональности
01:10:12 Модели культурной политики: Франция, США, СССР
01:15:48 Российская культурная политика и закон 1992 г.
01:19:20 Бюджет на культуру и ценности молодёжи
01:21:48 Борьба за сознание и перевёрнутое общество
01:27:18 Итог: вертикаль культуры против инверсии
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Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Культура как социальная вертикаль
Вардан Багдасарян предлагает рассматривать культуру через призму социальной вертикали — иерархии, где идея духа, разума, идеального доминирует над материальным, биологическим, поведенческим. Культура структурирует общество, закрепляет отношения «верх-низ», где старший, учитель, воин, служение имеют приоритет над младшим, учеником, торговцем, владением.
2. Историческая инверсия: перевёрнутое общество
В истории наблюдается сдвиг: «правильная вертикаль» сменяется горизонталью, а затем даже инверсией — тем, что было низом, становится верхом. Это ассоциируется с современными тенденциями уравниловки, разрушения иерархий, что ведёт к кризису идентичности и размыванию культурных кодов.
3. Функции культуры — очеловечивание человека
Культура служит пленкой между биологическим и надстраиваемым человеческим: через воспитание, табу, общественные запреты она не позволяет животным импульсам доминировать. Массовая культура, напротив, часто нажимает «биологические клавиши», нормализуя пороки и расчеловечивание.
4. Крач советского союза — катастрофа культуры
Крах СССР — не только политическая и экономическая трагедия, но и катастрофа на уровне культурных механизмов: снятие запретов, утрата традиций, массовая легитимация ранее порицаемых форм поведения.
5. Множественность определений культуры
Нет общепринятого определения культуры; существует огромное количество трактовок: эволюционная (культура как стадия развития), марксистская (надстройка над экономическим базисом), психоаналитическая (сублимация бессознательного), антропологическая, экзистенциальная, игровая (культура как игра), герменевтическая (текст), ценностно-цивилизационная (различие цивилизаций – различие культур).
6. Культурные коды и их носители
Культура закодирована архетипами, табу, идеями, коллективными травмами, героями, традициями и даже психогенетикой. ОСНОВНОЙ образ — нерациональные основания культуры, которые сложно рационализировать и управлять только через логику.
7. Методы исследования культурных кодов
Предложен целый спектр подходов: социологический (опросы), ситуативно-дескриптивный (наблюдение поведения), экспертный, исторический, символический (изучение ритуалов), герменевтический (анализ смыслов в языке), архетипический (психообразы), эйдетический (на вершинах духа — по Пушкину, Достоевскому и пр.).
8. Русская культурная матрица — особенности
Русская культура характеризуется дихотомией добра и зла, метафизичностью, поиском высшего смысла, обращенностью внутрь, коллективистской идентичностью и мессианством, преобладанием ценности страдания, антиформализмом, мотивацией к крайностям и идее скрытого, внутреннего содержания (образ Китежа).
9. Культурный суверенитет и уязвимость на примере России
Россия исторически сталкивалась с экспансией чужих культур (французская, немецкая, ныне американская) — сначала происходит культурная ассимиляция элит, затем — прямое или косвенное противостояние. Культурный суверенитет важен, так как экспансия часто начинается не с военной, а с культурной агрессии.
10. Глобальные тенденции: постмодерн и деградация вертикали
Западная культура, будучи в прошлом носителем собственной вертикали, перешла в стадию постмодерна: размывание идентичностей, отказ от великих смыслов, клиповое мышление, инфантилизация, культ самовыражения, отказ от табу и релятивизм. Это способствует формированию «перевёрнутого общества».
11. Культурная политика — между инструментализмом и смыслом
Автор отмечает различные модели культурной политики (французская, англосаксонская) и указывает, что главная задача — не просто поддерживать искусство или традиции, а распространять глубинные ценности, поддерживать единство смыслов и идентичностей.
12. Проблема несостыковки традиционных ценностей и реальной практики
Провозглашение традиционных ценностей (служение, долг, коллективизм) вступает в противоречие с реальными установками молодёжи — прагматизм, индивидуализм, ориентация на личный успех, миграционные ожидания, клиповое мышление.
Выводы
Беседа Вардана Багдасаряна выстраивает культуру как плотную ткань социальных, этических, духовных и символических связей, подчёркивая роль вертикали — иерархии смыслов и ценностей, возводящих индивидуальное существование над «голой» биологией.
В условиях размывания этой вертикали, культурной инверсии и инфантилизации, общество теряет основу для устойчивого развития — традиционные механизмы воспитания, табу, сакрализации коллективных смыслов и единства распадаются, что проявляется не только в социологии, но и в истории, психологии и политике. Здесь культура становится не простым отражением базовых человеческих потребностей, а искусством удерживать человека в человеческом состоянии.
Любая попытка механически «импортировать» или заменить культурные коды, подавить или упростить богатство смыслов, приводит к потере идентичности, а массовая культура — к вымыванию духовных вертикалей в пользу «развлечениево-биологического» режима бытия.
В современной России, как и во всём мире, разрыв между провозглашаемыми традиционными ценностями и актуальной социокультурной практикой становится вызовом: попытка быстро пересобрать «вертикаль» в обществе сталкивается с сопротивлением реальных установок людей, особенно молодёжи.
Исследование культуры требует не только аналитического инвентаря (от герменевтики и архетипов к экспертным методам), но и этической, философской чуткости к иррациональным корням идентичности и коллективной памяти. Культурная политика не сводится к финансированию театров — это вопрос формирования (и защиты) смысла, внутренней иерархии ценностей, тонкой работы с культурными кодами.
Можно ли в век постмодерна, медийных манипуляций и релятивизма восстановить или даже заново выстроить подлинную вертикаль культуры — или же человечество обречено навсегда пребывать в состоянии «перевёрнутого общества»? Не станет ли попытка «реиндуцировать» вертикаль (пусть даже сакральную) ещё одной формой манипуляции? Где та грань, на которой культура снова становится живым опытом и движущей силой сознания, а не музейным экспонатом или инструментом идеологий?
Это открытый вопрос, отвечая на который, каждый ищет собственный путь между биологическим и духовным, внутренним и внешним, традицией и личной свободой. Какую вертикаль выберет наше общество — и какую выстроишь ты в себе?