Серебряный дождь

Если есть возможность и желание поддержать автора канала, это можно сделать здесь: https://yoomoney.ru/to/4100116592555073

и здесь, карта Сбера: 5336690111152924. Причем это никого ни к чему не обязывает. Сердечная благодарность тем, кто считает, что мой труд чего-то стоит.

В этом видео мы поговорим о связи серебра и Аргентины, а также о загадочном городе Аргентаратум. Рассмотрим вопрос, где находился Аргентаратум и его связь с современными городами. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски!