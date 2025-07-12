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Рискованные инвестиции, или Монополия на экономику | Николай Азаров

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Переслано от: Точка Сборки

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Николай Азаров о деятельности корпорации BlackRock на Украине, связке с международными финансовыми элитами, и лицемерии глобальной экономики.

Ведущий: Максим Романычев

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#николайазаров #BlackRock #точкасборки

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео

1. Влияние инвестиционных гигантов на мировую политику и экономику:
Основная тема беседы — колоссальное влияние крупнейших мировых инвестиционных компаний, в частности BlackRock, State Street и Vanguard. По словам Николая Азарова, эти корпорации управляют активами, сопоставимыми с бюджетами целых стран, сосредотачивая в своих руках практически монопольную власть над ключевыми секторами глобальной экономики и медиа (например, контроль над 95 телевизионными каналами и более чем тысячей печатных изданий в США).

2. Трансформация смысла «конкуренции» в современной экономике:
Отмечается, что, вопреки декларациям о свободной конкуренции и антимонопольном регулировании, на практике значительные ресурсы и влияние давно сконцентрированы у небольшого числа глобальных корпораций, что, по сути, сводит конкуренцию к видимости.

3. Политическая ангажированность и подбор управленческих кадров:
Утверждается, что такие компании, как BlackRock, играют роль в подборе управленцев не только для бизнеса, но и для органов власти отдельные стран (приводится пример канцлера Германии, якобы имеющего опыт работы в BlackRock). Линии между корпоративными и государственными интересами размыты.

4. Вовлечение BlackRock в украинскую политику и экономику:
BlackRock активно продвигался на украинский рынок под видом помощи по восстановлению страны, однако, по мнению Азарова, преследовал исключительно свои интересы — поиск объектов для инвестиций, получение контроля над ресурсами, а не реальное восстановление экономики или инфраструктуры.

5. Спекулятивные схемы и нежелание инвестировать в реальное восстановление:
Описывается идея BlackRock привлекать средства под проекты восстановления Украины, используя минимальный собственный вклад и максимальное вовлечение внешних инвесторов, однако из-за риска и отсутствия реальных гарантий инвестиций крупные суммы вложены не были. Аналогичный итог у других «программ восстановления» — в реальности собранные суммы не соизмеримы с реальными масштабами разрушений.

6. Пессимизм относительно восстановления Украины и реальных мотивов внешней помощи:
Азартно ставится под сомнение сама искренность западной поддержки восстановления Украины. Всё сводится к поддержке войны (финансирование находится), но не строительству мира. Иностранные корпорации не заинтересованы вкладывать в страну, где продолжается конфликт и нет гарантий возврата инвестиций.

7. Отношение к украинской земле и ресурсам:
BlackRock не стесняется считать украинские ресурсы «своими», и даже вмешивается в регуляцию обращения с землёй (например, рекомендация по сокращению традиционных кладбищ в пользу кремации), что иллюстрируется примером их отношения к гибели военных и земле как экономическому ресурсу.

8. Широкая картина глобализма и размытых суверенитетов:
В большом масштабе аргументируется, что государства всё меньше управляют собственной экономикой и политикой — ключевые решения принимают финансовые сверхструктуры, оставляя национальным правительствам иллюзию самостоятельности.

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Выводы и философский взгляд

В центре беседы — тревога о монополизации мировых финансов и ресурсного контроля небольшой группой инвестиционных гигантов. Такая ситуация создает парадокс видимости демократии и рыночной конкуренции при фактической концентрации власти в руках немногих. Столь масштабное влияние позволяет этим компаниям не только определять экономические тренды, но и затрагивать вопросы социального устройства и даже похоронных практик, что поднимает вопросы о границах допустимого вмешательства корпораций во внутренние дела стран.

Логика прозрачно-прагматична: финансовые гиганты современности не альтруисты, их интерес лежит в извлечении выгоды при минимальном риске. От поддержанных ими проектов по «восстановлению» остаётся преимущественно информационный фон и финансовые спекуляции, а конкретные общества (и особенно уязвимые страны) остаются, скорее, объектами для извлечения ресурсов.

Однако философски интересно другое: мы сталкиваемся с новой формой власти, не укладывающейся ни в традиционные концепты государственного суверенитета, ни в классические представления о «капиталистической демократии». Вопрос теперь стоит так: кто реально распоряжается судьбой стран, народов, ресурсов, информационных потоков — и насколько наше обыденное понимание границ между государством и частным капиталом вообще применимо к реальности XXI века?

Существует ли в таком мире ещё место реальной общественной ответственности, этике и заботе о людях? Или же глобальные игроки окончательно подменили собой коллективную волю и надежду на долгосрочную мудрую справедливость?

Открытый вопрос для размышления:
Если мировая экономическая и политическая жизнь становится ареной для игры немногих сверхструктур, способна ли индивидуальная инициатива, национальная политика или даже международное право оказать им какое-то влияние? Где прячется искра свободы и реальной субъектности обычного человека — в новых формах совместных действий, в переломе мышления, или в ещё не изобретённых институтах будущего?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/543a451c657178ff133ebc5176fccb0f/
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