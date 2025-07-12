Фёдор Лисицын в своём обзоре книги «Невидимые враги армии Наполеона: война и эпидемии» (под редакцией Гладышева и Чудинова) анализирует содержание сборника. Он подчёркивает значимость медицинских аспектов военных кампаний Наполеона.

Книга детально рассматривает влияние эпидемий, таких как сыпной тиф, холера и дизентерия, на армию. Она также описывает методы борьбы с этими болезнями.

Лисицын отмечает, что сборник не уделяет достаточного внимания медицинскому обеспечению армий в России. Он призывает расширить тему для будущих исследований.

Этот обзор будет полезен тем, кто интересуется историей войн Наполеона и развитием военной медицины.

Книга "Невидимые враги армии Наполеона. Война и эпидемии. Гладышев А.В., Чудинов А.В.":

OZON: https://www.ozon.ru/product/nevidimye-vragi-armii-napoleona-voyna-i-epidemii-gladyshev-a-v-chudinov-a-v-2303888394/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/443864329/detail.aspx

Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. Раззаков Федор Ибатович":

OZON: https://www.ozon.ru/product/ot-glubinnoy-ohranki-k-glubinnomu-kgb-kniga-1-razzakov-fedor-ibatovich-2324292225/?at=36tWj2KE1T9OyB5qh9B0yL6FljGVMnuzZ6wEkIjkXpvL&tab=reviews#section-description–offset-140–offset-80

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/447792351/detail.aspx

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00:00 Введение и обзор сборника.

00:57 Призыв к авторам.

01:38 Авторы сборника.

02:32 Провинциальные историки.

03:42 Историческая школа.

04:44 Медицинские аспекты армии Наполеона.

06:10 Сыпной тиф — главный враг.

08:07 Эпидемии и их последствия.

11:39 Эпидемии в армии Наполеона.

15:26 Борьба с тифом.

16:12 Эпидемии и олеандры.

17:07 Проблемы французской армии.

20:18 Стратегический гений Кутузова.

21:14 Потери русской армии.

22:45 Эпидемия тифа в Пруссии.

24:49 Потери в испанских походах.

26:35 Борьба с болезнями во Франции.

31:08 Английские лекарства XVII века.

32:22 Организация в военном деле.

33:42 Походы Суворова и болезни.

35:26 Отношение Суворова к медикам и госпиталям.

37:11 Борьба с инфекциями в госпиталях.

40:08 Скученность и болезни.

43:24 Самоорганизация и тактика Наполеона.

45:04 Стратегия французов в борьбе с болезнями.

46:16 Эпидемия холеры во Франции.

48:26 Проблемы с госпиталями.

50:36 Дизентерия в армии Наполеона.

53:53 Сталинградская холера.

54:47 История интенданта Бернуае.

58:10 Внешний вид армий при Бородино.

59:41 Пленные французы.

01:00:20 Пленные французы и их стоимость.

01:01:15 Русские кустари и оружие.

01:02:13 Использование пленных.

01:02:50 Судьба французских ветеранов.

01:03:48 Гигиена пленных.

01:05:37 Профессии после наполеоновского нашествия.

01:06:36 Парад союзных войск.

01:07:31 Отношение к побеждённому населению.

01:08:22 Борьба с инфекциями в русской армии.

01:09:12 Роль доктора Арента.

01:10:05 Женщины-медсёстры в Севастополе.

01:11:58 Развитие военно-полевой медицины.

01:13:17 Опыт гражданской войны и Великой Отечественной войны.

01:13:56 Проблемы системы Наполеона.

01:15:52 Ошибки Наполеона.

01:17:50 Заключение.

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