Ненадёжность носителей данных
Ненадёжность носителей данных
Цифровизаторы в органах публичной власти энергично ведут нашу страну к ситуации, когда в большинстве областей взаимодействия граждан и бизнеса с государством (публичные услуги, ЗАГСы, земельный кадастр, образование, медицина, налоговые отношения и т.п.) оригиналом документа будет признаваться его электронная версия, а печатная версия – только копией. Это направление движения «в цифру», перехода на «цифровой документооборот», которое обосновывается удобством и повышением контроля, в реальности создаёт многочисленные риски, среди которых основным выступает компрометация и потеря данных и документов.
Цифровые документы, вопреки представлениям энтузиастов цифровизации, гораздо более подвержены утечке, краже, искажению, потере, компрометации – по следующим причинам:
1) «Сверхпроводимость» цифровых копий. Лёгкость тиражирования и передачи цифровых копий на порядок выше, чем у бумажных документов, что позволяет их легко копировать при краже, а также делает целевой аудиторией мошенников не одну организацию, а сразу всю страну, и создаёт принципиально новые типы массового мошенничества, наподобие веерной рассылки в тысячи адресов фишинговых писем в электронной почте или веерных звонков «от службы безопасности банка». Это уже реализующиеся, актуальные угрозы. Продолжают поступать сообщения о мошенничествах с недвижимостью при помощи подделки данных цифровых кадастров и реестров (с помощью коррумпированных ИТ-специалистов). Скрыть врачебную ошибку в электронной карте стало гораздо проще: чтобы подстраховаться на случай возникновения претензий у пациента или его родственников, нужно просто post factum изменить данные врачебного приёма или назначений. Этот риск усугубляется малой осведомлённостью об информационных технологиях у обычных граждан, а также отсутствием института аудита и независимой экспертизы информационных систем, в т.ч. систем хранения и передачи данных.
2) Низкая надёжность хранения цифровых документов и материалов. Мало кто из современных «цифровизаторов» отдаёт себе отчёт, какова средняя продолжительность жизни форматов и носителей данных. Мы по-прежнему способны читать тексты и изображения, возрастом в тысячи лет (на бумаге, керамике, камне, металле, пергаменте, дереве и бересте), но уже практически неспособны прочесть цифровые данные конца 1980-х и начала 1990-х годов. Это объясняется следующими обстоятельствами: а) носители информации живут не более 15–20 лет: в большинстве организаций (или на дому) невозможно прочесть данные с дискеты 7’’ (конец 1980-х), с дискеты 5” (начало 1990-х), с дискет 3,5” (начало 2000-х); затруднительно найти устройство для чтения когда-то популярных CD или DVD дисков (начало 2000-х) . Магнитные жёсткие диски, CD/DVD-диски выходят из строя еще раньше вследствие воздействия внешней среды.
б) средний срок жизни операционных систем и офисных приложений также не превышает 20 лет: смена более полутора десятков версий операционных систем и офисных приложений для ПК за последние годы сделала «нечитаемыми» огромные массивы старых документов, программ и изображений. Практически нигде не хранятся персональные компьютеры с операционными системами MS DOS, Windows 3.1, Windows 1998 на тот случай, если появится необходимость прочесть «документ из 1990-х». Та же проблема наблюдается и с языками программирования, на которых создаются ИТ-системы, через 20–25 лет их станет невозможно поддерживать и развивать;
в) уязвимость ИТ-инфраструктуры: опыт хранения критически важных данных в базах данных, в Интернете, в «облаках» за последние годы показывает, что сбои баз данных, банкротства компаний, закрытие проектов , пожары в дата-центрах и др. не позволяют надеяться на сохранность конкретных экземпляров важных данных свыше все тех же 15-20 лет. Более того, в случае чрезвычайных ситуаций природного, техногенного или социального характера в первую очередь исчезнут не бумажные документы, а именно электронные данные – причём мгновенно.
Отрывок из доклада СПЧ – “Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0″
Комментарий редакции
1. Переход государства к признанию электронных документов оригиналами.
- В большинстве сфер жизни (госуслуги, медицина, ЗАГС, кадастр, налоги) оригинальным документом признаётся электронная версия, а печатная становится лишь копией.
- Аргументами «за» выступают удобство и повышенный контроль.
2. Риски и уязвимости цифровых документов:
- Сверхпроводимость цифровых копий:
- Лёгкость копирования и передачи позволяет кражам и массовому мошенничеству, примеры — фишинговые атаки, подделки данных, мошенничество с недвижимостью.
- Недостаток аудита IT-систем и низкая цифровая грамотность граждан усугубляют риски.
- Упрощение манипуляций и фальсификаций:
- Возможность быстро и незаметно изменить данные в реестрах, электронных медицинских картах и иных системах.
- Низкая долговечность цифровых носителей и форматов:
- Физические носители (дискеты, CD, DVD, HDD) и форматы быстро устаревают (15–20 лет), устройства для чтения становятся недоступными.
- Операционные системы и приложения быстро сменяются, что делает старые файлы нечитаемыми.
- Уязвимость инфраструктуры к сбоям и катастрофам:
- Примеры — сбои баз данных, банкротства, закрытия онлайн-сервисов, пожары в дата-центрах.
- В чрезвычайных ситуациях первыми исчезают именно электронные данные.
3. Контраст с долговечностью аналоговых носителей:
- Как пример — тексты и изображения на камне, пергаменте, металле, дереве, которые сохраняются тысячелетиями.
- Практическая невозможность прочитать цифровые данные даже 30-летней давности.
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Вывод:
Текст поднимает важный и практически актуальный вопрос — не только о внедрении новых технологий, но и о фундаментальной уязвимости “цифровой цивилизации”. Склонность общества воспринимать цифровизацию как однозначно положительный, удобный и контролируемый процесс не учитывает всю многогранность рисков, которые возникают при замещении материальных (бумажных, вещественных) носителей исключительно электронными.
Автор демонстрирует: цифровые технологии, несмотря на очевидные плюсы (скорость, универсальность, массовый доступ), кардинально уступают в надёжности и долговременном хранении информации материалам прошлого. Более того, их сверхпроводимость и легкость модификации оборачиваются не только упростившимися формами мошенничества, но и дилеммой доверия: электронный “оригинал” становится по сути оборотным и часто незащищённым.
Здесь проявляется иллюзия технологического идеализма: чем новее и сложнее формат, тем он будто бы совершеннее, хотя на деле становится уязвимее и мимолётнее. Это напоминает переход от вечной скалы к многослойному “облаку”: надёжность уступает гибкости, а человек всё чаще полагается на “магическое” доверие к технологиям. Перспектива потери культурной памяти, юридических доказательств и просто личной истории оказывается реальной в мире, где “надёжный” электронный оригинал устаревает через два десятилетия.
В то же время, абсолютизировать отказ от цифровизации тоже нелогично — как писал Лотман, культура невозможна без перехода от одной формы фиксации смысла к другой. Проблема — в балансе и совмещении: дополнять электронные технологии проверенными аналоговыми инструментами, держать в поле зрения аудит, экспертизу и осознанное обращение с данными, а не бросаться в омут “цифрового единственного”.
И разве не любопытно: как меняется понимание истины, оригинала и подлинности в мире, где сама память — не осязаемый след, а поток изменчивых битов? Не приведёт ли это к тому, что коллективная память общества станет ещё более иллюзорной, а “оригинал” истины — ещё менее доступным? Или, наоборот, научит нас новому осознанному подходу к собственным данным и части своей жизни?