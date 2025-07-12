Ненадёжность носителей данных

Цифровизаторы в органах публичной власти энергично ведут нашу страну к ситуации, когда в большинстве областей взаимодействия граждан и бизнеса с государством (публичные услуги, ЗАГСы, земельный кадастр, образование, медицина, налоговые отношения и т.п.) оригиналом документа будет признаваться его электронная версия, а печатная версия – только копией. Это направление движения «в цифру», перехода на «цифровой документооборот», которое обосновывается удобством и повышением контроля, в реальности создаёт многочисленные риски, среди которых основным выступает компрометация и потеря данных и документов.

Цифровые документы, вопреки представлениям энтузиастов цифровизации, гораздо более подвержены утечке, краже, искажению, потере, компрометации – по следующим причинам:

1) «Сверхпроводимость» цифровых копий. Лёгкость тиражирования и передачи цифровых копий на порядок выше, чем у бумажных документов, что позволяет их легко копировать при краже, а также делает целевой аудиторией мошенников не одну организацию, а сразу всю страну, и создаёт принципиально новые типы массового мошенничества, наподобие веерной рассылки в тысячи адресов фишинговых писем в электронной почте или веерных звонков «от службы безопасности банка». Это уже реализующиеся, актуальные угрозы. Продолжают поступать сообщения о мошенничествах с недвижимостью при помощи подделки данных цифровых кадастров и реестров (с помощью коррумпированных ИТ-специалистов). Скрыть врачебную ошибку в электронной карте стало гораздо проще: чтобы подстраховаться на случай возникновения претензий у пациента или его родственников, нужно просто post factum изменить данные врачебного приёма или назначений. Этот риск усугубляется малой осведомлённостью об информационных технологиях у обычных граждан, а также отсутствием института аудита и независимой экспертизы информационных систем, в т.ч. систем хранения и передачи данных.

2) Низкая надёжность хранения цифровых документов и материалов. Мало кто из современных «цифровизаторов» отдаёт себе отчёт, какова средняя продолжительность жизни форматов и носителей данных. Мы по-прежнему способны читать тексты и изображения, возрастом в тысячи лет (на бумаге, керамике, камне, металле, пергаменте, дереве и бересте), но уже практически неспособны прочесть цифровые данные конца 1980-х и начала 1990-х годов. Это объясняется следующими обстоятельствами: а) носители информации живут не более 15–20 лет: в большинстве организаций (или на дому) невозможно прочесть данные с дискеты 7’’ (конец 1980-х), с дискеты 5” (начало 1990-х), с дискет 3,5” (начало 2000-х); затруднительно найти устройство для чтения когда-то популярных CD или DVD дисков (начало 2000-х) . Магнитные жёсткие диски, CD/DVD-диски выходят из строя еще раньше вследствие воздействия внешней среды.

б) средний срок жизни операционных систем и офисных приложений также не превышает 20 лет: смена более полутора десятков версий операционных систем и офисных приложений для ПК за последние годы сделала «нечитаемыми» огромные массивы старых документов, программ и изображений. Практически нигде не хранятся персональные компьютеры с операционными системами MS DOS, Windows 3.1, Windows 1998 на тот случай, если появится необходимость прочесть «документ из 1990-х». Та же проблема наблюдается и с языками программирования, на которых создаются ИТ-системы, через 20–25 лет их станет невозможно поддерживать и развивать;

в) уязвимость ИТ-инфраструктуры: опыт хранения критически важных данных в базах данных, в Интернете, в «облаках» за последние годы показывает, что сбои баз данных, банкротства компаний, закрытие проектов , пожары в дата-центрах и др. не позволяют надеяться на сохранность конкретных экземпляров важных данных свыше все тех же 15-20 лет. Более того, в случае чрезвычайных ситуаций природного, техногенного или социального характера в первую очередь исчезнут не бумажные документы, а именно электронные данные – причём мгновенно.

Отрывок из доклада СПЧ – “Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0″