Фильм Андрея Афанасьева «Мумия», вышедший на телеканале «Спас», вызвает много споров. Историк Егор Яковлев разбирает его по косточкам: где факты, а где фантазии авторов и конспирология?

В этом видео вы узнаете:

— Кто на самом деле проектировал мавзолей Ленина и почему версия о «масонском архитекторе» не выдерживает критики;

— Откуда взялся миф о Ленине-масоне;

— Почему оккультные теории о мавзолее противоречат историческим фактам;

— Как Ленин на самом деле относился к русской культуре — и почему авторы фильма об этом не говорят.

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#мумия #спас #ленин

00:00 — Зачем создали этот фильм?

04:18 — Миф о «масонском архитекторе» Бале

10:42 — Был ли Ленин масоном?

15:20 — Большевики — английские агенты?

20:15 — Почему мавзолей выглядит как пирамида?

23:02 — Это «Спас» или «РЕН ТВ»?

25:02 — Настоящая основа фильма: на что опирались авторы

31:48 — «Мумия» и Великая Отечественная война

34:14 — Фактические ошибки в фильме «Мумия»

36:33 — Ленин и русская культура

45:11 — Почему фильм «Мумия» – это плохо?