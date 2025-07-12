Когда президент жмёт руку террористу. Что скрывает фото Алиева с главарём сирийской «оппозиции»

На первый взгляд – просто фотография. Слева – Ильхам Алиев. Президент Азербайджана. Справа – Ахмед Хусейн аль-Шараа, более известный под именем Абу Мухаммед аль-Джулани.

Многие из россиян не знает, кто это. А зря. Потому что это не просто сириец. Это – бывший полевой командир «Аль-Каиды» и «Джебхат ан-Нусры», одна из ключевых фигур сирийской войны, организатор убийств мирного христианского населения, пыток, публичных казней и взрывов. Террорист в чистом виде.

А теперь он – участник международных переговоров. Его фотографируют на фоне азербайджанского флага. Его принимают в дипломатическом формате. Он больше не «в розыске». Он – партнёр.

Почему это возможно?

Чтобы понять происходящее, нужно сказать главное: мир начал новый цикл нормализации того, что вчера называлось террором.

На Западе это называется «модель Авраамовых соглашений».

Это проект США и Израиля, начатый в 2020 году. Его суть – объединить Израиль и умеренные суннитские режимы Ближнего Востока против Ирана и шиитского блока. Под эту архитектуру аккуратно переписываются все прежние красные линии. Вчерашние враги Израиля становятся союзниками. Вчерашние боевики – «новыми политиками». Вчерашние террористы – «участниками переходного периода».

Так Джулани из «Аль-Каиды» превращается в «глава оппозиционного правительства Сирии». А США говорят: «это теперь наш партнёр». И потому его фотографируют с президентами уже без стеснения.

Что делает Алиев?

Алиев – не случайный человек в этом процессе. Он – один из проводников новой конструкции, где Турция, Израиль, США и суннитские структуры переподключают регион под антииранскую и антироссийскую стратегию.

Встреча с Джулани – не частная инициатива. Это акт признания и знак: «Азербайджан — часть новой ближневосточной архитектуры». И он не с Россией и даже не с ООН или международным правом.

Это платформа, где любой, кто нужен Америке, становится легитимным. Даже если вчера он лично руководил казнями сирийских христиан или если в Интерполе на него был досье.

Почему нам это важно?

Потому что это уже не просто фото и звоночек. Колокол уже гремит, что Азербайджан входит в круг сил, которые не просто отказываются от России, а формируют параллельный порядок, где:

– терроризм – это временное недоразумение, – международные соглашения – это то, что отменяется по запросу, – легитимность – это вопрос политической надобности.

Но главное – это напоминание о Кавказе!

Потому что тот, кто сегодня фотографируется с Джулани, завтра будет обсуждать безопасность Закавказья. Уже без участия Москвы, но с новыми игроками. А потом и безопасность и суверенитет народов всего Кавказа…

Что делать?

Не обманываться и не считать, что это “мелочь” или “провокация”. Сейчас это уже не случайность, а технология.

Легализация врагов под видом партнёров – старая стратегия. И если Россия будет дальше делать вид, что «ничего не происходит», она однажды окажется среди тех, кого никто не зовёт. Даже не потому, что боятся, а потому, что договор уже подписан без нас.

Сегодня иногда террорист снимает маску, но все чаще о надевает галстук. И власти Россия обязаны видеть – кто с кем на фото, пока не поздно. И ведь это не сложно, народ уже видит…

Честь имею Роман Алехин