Профессор Анатолий Клёсов рассказывает о мутациях в Y-хромосоме, о распространенности R1a среди русских и в высших кастах Индии, о том, чем гаплогруппы отличаются от гаплотипов и как по 111 цифрам в тесте считают возраст рода. Профессор объясняет, что древние арии вышли из Фатьяновской культуры рассказывает об их следах в Индии, Иране и Китае. Выступление касается ветвей Рюриковичей, курганной теории и проч. В лекции рассматривается влияние Нила на земледелие, сложность хронологии, расшифровка иероглифов, а также вопросы о происхождении цивилизации.

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00:00 Что такое гаплогруппа и что такое Y-маркер

05:52 Распространенность R1a у русских

08:41 Древний «род» R: 40 000 лет назад в Сибири

11:58 Как считать возраст мутации: формула 144×n

15:21 Самые старые кости и 20 базовых родов планеты

22:55 Гаплотип и гаплогруппа, 111 цифр кода

24:52 Тест Рюриковичей и три разных ветви

29:48 Арии, индоиранские Z645/Z93 и их миграции

34:31 Фатьяновская культура → Индия, Иран, Китай

40:14 Арабы, курайшиты

46:06 Курганная теория и ДНК-данные

52:40 Человек и обезьяна: 95 % общих нуклеотидов

#Клёсов #ДНКгенеалогия #Гаплогруппы #R1a #Арии #Индоевропейцы #Скифы #ГенетикаИстории