Стратсессии как карго-культ имитации будущего

Внутри стратегических сессий, панельных дискуссий и прочих «форумных активностей» давно сформировалась своя драматургия, ритуалы и жрецы. Входишь туда с надеждой, а выходишь с презентацией. Всё сделано вроде по форме правильно, но ничего не происходит.

При этом, для любого человека с опытом управления, а не болтовни об управлении, причины и проблемы понятны сразу.

1. Проблема умалчивания текущего состояния.

Вместо откровенного разговора, что и должно быть на старте построения стратегии – витрина успеха. Вместо анализа провалов – отчёт об исполнении показателей KPI. Это создаёт ощущение, что работа ведётся не ради улучшения реальности, а ради того, чтобы никто из начальников не расстроился. Ведь кто скажет о реальных провалах, рискует больше не попасть на этот «пир духа» или даже быть уволенным, а еще хуже – к нему придет проверка. Ну раз плохо – надо проверить…

Работа идёт не с реальностью, а с витриной.

Так как нет честной картины текущего состояния, «разрыв» между «как есть» и «как должно быть» строится по воображаемым координатам. В результате предложения по трансформации касаются мифической системы, которой в природе нет, в принципе изначально. Начинают улучшать то, чего не существует по факту, а есть только на бумаге: мониторинги, которые не работают; системы оценки и прочее.

Фреймворки как отказ от ответственности.

Модераторы, которых приглашают для организации дискуссии, часто имеют большой опыт модерации, но не управления, они имеют при себе шаблоны, даже не изучив проблемы, дают их и уходят в сторону. Они не обязаны разбираться в предмете, не дают идей, не вникают – они «ведут процесс». Вся тяжесть содержания ложится на плечи участников, которые сами не всегда понимают, как и зачем с этим работать. Но они знают, что на самом деле, хотя и не говорят об этом. Но не волнуйтесь, будет красивая схема, цветовая палитра и глоссарий из «целей, эффектов и метрик».

Финал всегда позитивный.

План есть, KPI есть, презентация готова. Но так как в основе – фальшивое исходное положение и формальный подход, реализация невозможна. Зато всё красиво: можно показать в отчёте, сослаться в докладе наверх.

Эффект выгорания у думающих участников.

Когда люди приходят на такое мероприятие, первый раз – восторг: нас пригласили, мы сейчас всё поменяем. Они воодушевлены и хвалят начальников, которые вот же – работают и хотят все изменить. Третий раз – скука: ну понятно, опять шаблон и иллюзия диалога. Пятый – отторжение: а дайте нам поработать уже, там все пустой, а спрашиваете и платите премию за другой результат. Всё это – симптом разрыва между настоящим трудом и симуляцией его в публичной плоскости.

Это – карго-культ, то есть повторяются действия, напоминающие «настоящую работу», но без её сути. И проблема глубже – это уже стиль государственного управления. Форумы, стратсессии, «включённость стейкхолдеров», дорожные карты, визионерские треки – это всё язык о деятельности, но не сама деятельность. Иллюзия управления.

Самое горькое – это не исключения. Это основной механизм, по которому сейчас тратятся государственные деньги и силы тех, кто мог бы делать реальную работу. Всё живое в системе существует “вопреки”, а не благодаря. Но именно эти “вопреки” и дают плоды.

Пока энтузиасты выживают в тени системных имитаций, настоящая эффективность возможна лишь локально и тихо. Но если бы государство действительно хотело результата – оно бы отменило фасилитаторов и дало поддержку тем, кто двигает дело.

Именно в этом и есть главная претензия тех, кто думает и рано или поздно учится отличать работу и разговоры о работе, а также работу и бурную деятельность – давайте просто начнем делать и дайте чиновников, которые будут не говорить о результате, а делать его.

Кстати, года полтора назад Владимир Путин сказал очень правильную фразу: хотите загубить дело – создайте рабочую группу.

Он имел именно те группы, про которые я написал. Но вот их становится все больше, даже на государственном уровне. Просто начали креативить с названиями, а по сути – оно…

Думай с Роман Алехин