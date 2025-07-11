Стратсессии как карго-культ имитации будущего
Стратсессии как карго-культ имитации будущего
Внутри стратегических сессий, панельных дискуссий и прочих «форумных активностей» давно сформировалась своя драматургия, ритуалы и жрецы. Входишь туда с надеждой, а выходишь с презентацией. Всё сделано вроде по форме правильно, но ничего не происходит.
При этом, для любого человека с опытом управления, а не болтовни об управлении, причины и проблемы понятны сразу.
1. Проблема умалчивания текущего состояния.
Вместо откровенного разговора, что и должно быть на старте построения стратегии – витрина успеха. Вместо анализа провалов – отчёт об исполнении показателей KPI. Это создаёт ощущение, что работа ведётся не ради улучшения реальности, а ради того, чтобы никто из начальников не расстроился. Ведь кто скажет о реальных провалах, рискует больше не попасть на этот «пир духа» или даже быть уволенным, а еще хуже – к нему придет проверка. Ну раз плохо – надо проверить…
- Работа идёт не с реальностью, а с витриной.
Так как нет честной картины текущего состояния, «разрыв» между «как есть» и «как должно быть» строится по воображаемым координатам. В результате предложения по трансформации касаются мифической системы, которой в природе нет, в принципе изначально. Начинают улучшать то, чего не существует по факту, а есть только на бумаге: мониторинги, которые не работают; системы оценки и прочее.
- Фреймворки как отказ от ответственности.
Модераторы, которых приглашают для организации дискуссии, часто имеют большой опыт модерации, но не управления, они имеют при себе шаблоны, даже не изучив проблемы, дают их и уходят в сторону. Они не обязаны разбираться в предмете, не дают идей, не вникают – они «ведут процесс». Вся тяжесть содержания ложится на плечи участников, которые сами не всегда понимают, как и зачем с этим работать. Но они знают, что на самом деле, хотя и не говорят об этом. Но не волнуйтесь, будет красивая схема, цветовая палитра и глоссарий из «целей, эффектов и метрик».
- Финал всегда позитивный.
План есть, KPI есть, презентация готова. Но так как в основе – фальшивое исходное положение и формальный подход, реализация невозможна. Зато всё красиво: можно показать в отчёте, сослаться в докладе наверх.
- Эффект выгорания у думающих участников.
Когда люди приходят на такое мероприятие, первый раз – восторг: нас пригласили, мы сейчас всё поменяем. Они воодушевлены и хвалят начальников, которые вот же – работают и хотят все изменить. Третий раз – скука: ну понятно, опять шаблон и иллюзия диалога. Пятый – отторжение: а дайте нам поработать уже, там все пустой, а спрашиваете и платите премию за другой результат. Всё это – симптом разрыва между настоящим трудом и симуляцией его в публичной плоскости.
Это – карго-культ, то есть повторяются действия, напоминающие «настоящую работу», но без её сути. И проблема глубже – это уже стиль государственного управления. Форумы, стратсессии, «включённость стейкхолдеров», дорожные карты, визионерские треки – это всё язык о деятельности, но не сама деятельность. Иллюзия управления.
Самое горькое – это не исключения. Это основной механизм, по которому сейчас тратятся государственные деньги и силы тех, кто мог бы делать реальную работу. Всё живое в системе существует “вопреки”, а не благодаря. Но именно эти “вопреки” и дают плоды.
Пока энтузиасты выживают в тени системных имитаций, настоящая эффективность возможна лишь локально и тихо. Но если бы государство действительно хотело результата – оно бы отменило фасилитаторов и дало поддержку тем, кто двигает дело.
Именно в этом и есть главная претензия тех, кто думает и рано или поздно учится отличать работу и разговоры о работе, а также работу и бурную деятельность – давайте просто начнем делать и дайте чиновников, которые будут не говорить о результате, а делать его.
Кстати, года полтора назад Владимир Путин сказал очень правильную фразу: хотите загубить дело – создайте рабочую группу.
Он имел именно те группы, про которые я написал. Но вот их становится все больше, даже на государственном уровне. Просто начали креативить с названиями, а по сути – оно…
Думай с Роман Алехин
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Стратсессии как карго-культ
Стратегические сессии и форумы утратили суть и превратились в ритуализированную имитацию деятельности: все выглядит "по форме", но не приводит к реальному изменению.
2. Игнорирование реальности
Вместо честного анализа текущей ситуации демонстрируется "витрина успеха", замалчиваются провалы, чтобы не расстраивать начальство или не попасть под проверки. Итоги строятся не на реалиях, а на бумажных, зачастую воображаемых отчетах.
3. Шаблонный формализм
Процессы ведут фасилитаторы и модераторы, которые умеют организовывать обсуждение, но не разбираются в сути проблем. Решения предлагаются по универсальным шаблонам, не имеющим отношения к реальной практике.
4. Эффект отчуждения и выгорания
Думающие и мотивированные сотрудники сначала испытывают энтузиазм, но с повторением сценария разочаровываются: вместо реальных изменений — "шоу". Это ведет к отторжению и внутреннему отделению от происходящего.
5. Глубинная проблема — государственный стиль управления
Такая имитация стала не исключением, а системной чертой, основным механизмом работы бюрократической машины. Реальная работа происходит "вопреки", а не "благодаря" системе.
6. Необходимость поддержки реальной деятельности
Высказывается мысль: если государству нужен настоящий результат, поддержку должны получать сотрудники и руководители, которые действительно работают по существу, а не те, кто заняты презентациями и разговорами.
Вывод
Автор сравнивает современные стратегические сессии с карго-культом — внешне воспроизводятся формы настоящей работы (отчёты, KPI, дорожные карты), но содержание утеряно: реальное положение дел игнорируется, решения принимаются "на бумаге", а результат — иллюзорен. Такой подход не просто неэффективен, но и деморализует действительных энтузиастов. В системе, где "симуляция деятельности" становится официальной нормой, всё живое и продуктивное выживает вопреки, а не благодаря процессу.
Аналогии с религиозными ритуалами, потерявшими внутренний смысл, или с имитацией научного метода, когда форма подменяет исследовательский дух, здесь весьма уместны. Можно также вспомнить феномен "корпоративного буллшита" (Bullshit Jobs по Греберу), когда занятость и отчетность создают тень настоящего труда.
Затронутая проблема гораздо шире самих стратсессий — это вызов для любой сложной системы: как не потерять подлинность действий в море имитаций? Как поддерживать честный взгляд на реальность, не опасаясь последствий за откровенность? И что важнее: объективная эффективность или коллективное ощущение "правильной" работы?
С другой стороны, автор иногда забывает о сложности больших систем — абсолютной честности здесь быть не может: любая бюрократия нуждается в ритуалах и фасадах, умение различать форму и содержание — талант немногих. Но как тогда создать среду, где энергия созидания будет востребована, а не изгоняться за пределы системы ритуалов? Здесь исчезают простые ответы, остаётся только движение к более осознанному балансу между необходимыми "шоу" и реальной деятельностью.
Открытый вопрос:
Можно ли вообще сделать работу крупных организаций полностью "аутентичной" — или всегда будет существовать неразрешимое напряжение между внешней ритуализацией и внутренней подлинностью? Как достичь такого баланса, чтобы энтузиасты не выгорали, а система всё же двигалась вперёд?