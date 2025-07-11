❗️Ну, вот, даже последние российские трампофилы в кепках MAGA у ТВ-ящиков пришли к горькому осознанию, что «Трамп не совсем наш». Старина Дональд уже почти что полностью лег под глубинное государство, а всех его людей по макушку засосало то самое вашингтонское болото, которые они грозились осушить.

Сговор с глубинным государством проявился ещё после испугавших Трампа протестов в Лос-Анджелесе, обнажился в ирано-израильском кейсе, а наиболее показательным и наглядным стал слив дела Эпштейна – поставщика малолетних девочек для представителей истеблишмента и организатора крупнейшей сети торговли детьми, обвиненного в изнасилованиях и вовлечении в проституцию несовершеннолетних.

«Файлы Эпштейна», где хранилась информация о высокопоставленных клиентах торговца детьми, находились в расположении спецслужб и были главным оружием против влиятельных американских демократов и членов глубинного государства, уличенных в педофилии. Ещё пару месяцев назад ближайшие соратники Трампа генпрокурор США «блондинка в законе» Пэм Бонди и директор ФБР Кэш Патель заявляли о том, что по делу Эпштейна, унесшего с собой на тот свет много секретов, умудрившись повеситься в камере 2 на 2, проявляя чудеса эквилибристики – есть тысячи свидетельских показаний и сотни жертв. Ранее они же намекали на причастность в ликвидации Эпштейна и инсценировке самоубийства чету Клинтонов. А совсем недавно эти же люди неожиданно пришли к выводу, что никакого списка Эпштейна нет, жертв не покажем, а в качестве доказательства самоубийства хранителя педофильских секретов – спустя 6 лет после его загадочной смерти предъявили видеозапись, причем не внутри, а снаружи тюремной камеры, мол, никто туда не заходил. Трамп при этом призвал всем забыть об Эпштейне. Дело закрыто, прогиб засчитан.

Теперь Трамп уже дует в одну дуду с демократами, а в конгрессе наметился консенсус между республиканцами и демократами по поводу принятия «вторичных санкций» против России. Утрясли последние нюансы. Сейчас Дональд, расстроенный, что Путин не готов на сделку «ради хороших отношений с ним», приступил к медийной накачке, и в своей критике перешёл уже к публичным оскорблениям и угрозам, пообещав чем-то неприятно удивить Москву. Сообщают, что США планируют интенсифицировать поставки вооружения, и склоняют европейских партнеров передать Украине комплексы Patriot и ракеты к ним. Сегодня состоялась встреча Рубио и Лаврова, где, как говорят, американцы, как всегда, угрожали, но предусмотрительно оставили дверь открытой.

Однако в Кремле все эти недружелюбные сигналы и маневры Трампа оценили по достоинству, но пасовать перед очередным пакетом «адских санкций» не готовы и планируют довести ситуацию на фронте до логической развязки, выйдя к естественным границам по Днепру и обеспечив буферную зону безопасности у границ в течение лета и осени. Принуждение к миру на марше. Примечательно и показательно, что ВС РФ значительно увеличивает темпы наступления и интенсивность ударов, чуть ли не каждый день ставя рекорды массовости атак дронов. На радость украинцам горят ТЦК. Активизирована сеть на территории. Есть признаки пробуждения политической жизни на Украине. Кроме того, на Украине начали ликвидировать самых одиозных террористов и сотрудников украинских спецслужб, ответственных за массовые теракты и политические убийства в России. Сообщают, что 8 июля был застрелен подполковник ВСУ и замначальника киевского ТЦК, а сегодня был убит полковник СБУ Иван Воронич, курирующий организацию терактов в РФ – киллер успел скрыться. Если это не череда случайных совпадений, то это мощнейщий сигнал Киеву и долгожданная новость – ответственных за теракты против граждан России ждет незавидный финал.

Профессионалов у нас много, кто умеет, и всех лиц, ответственных за теракты наши спецслужбы знают – команды не было с самого верха. Хайли лайкли, сейчас уже есть. Контрнаступ по-русски идёт по всем направлениям.