Старина Дональд уже почти что полностью лег под глубинное государство
❗️Ну, вот, даже последние российские трампофилы в кепках MAGA у ТВ-ящиков пришли к горькому осознанию, что «Трамп не совсем наш». Старина Дональд уже почти что полностью лег под глубинное государство, а всех его людей по макушку засосало то самое вашингтонское болото, которые они грозились осушить.
Сговор с глубинным государством проявился ещё после испугавших Трампа протестов в Лос-Анджелесе, обнажился в ирано-израильском кейсе, а наиболее показательным и наглядным стал слив дела Эпштейна – поставщика малолетних девочек для представителей истеблишмента и организатора крупнейшей сети торговли детьми, обвиненного в изнасилованиях и вовлечении в проституцию несовершеннолетних.
«Файлы Эпштейна», где хранилась информация о высокопоставленных клиентах торговца детьми, находились в расположении спецслужб и были главным оружием против влиятельных американских демократов и членов глубинного государства, уличенных в педофилии. Ещё пару месяцев назад ближайшие соратники Трампа генпрокурор США «блондинка в законе» Пэм Бонди и директор ФБР Кэш Патель заявляли о том, что по делу Эпштейна, унесшего с собой на тот свет много секретов, умудрившись повеситься в камере 2 на 2, проявляя чудеса эквилибристики – есть тысячи свидетельских показаний и сотни жертв. Ранее они же намекали на причастность в ликвидации Эпштейна и инсценировке самоубийства чету Клинтонов. А совсем недавно эти же люди неожиданно пришли к выводу, что никакого списка Эпштейна нет, жертв не покажем, а в качестве доказательства самоубийства хранителя педофильских секретов – спустя 6 лет после его загадочной смерти предъявили видеозапись, причем не внутри, а снаружи тюремной камеры, мол, никто туда не заходил. Трамп при этом призвал всем забыть об Эпштейне. Дело закрыто, прогиб засчитан.
Теперь Трамп уже дует в одну дуду с демократами, а в конгрессе наметился консенсус между республиканцами и демократами по поводу принятия «вторичных санкций» против России. Утрясли последние нюансы. Сейчас Дональд, расстроенный, что Путин не готов на сделку «ради хороших отношений с ним», приступил к медийной накачке, и в своей критике перешёл уже к публичным оскорблениям и угрозам, пообещав чем-то неприятно удивить Москву. Сообщают, что США планируют интенсифицировать поставки вооружения, и склоняют европейских партнеров передать Украине комплексы Patriot и ракеты к ним. Сегодня состоялась встреча Рубио и Лаврова, где, как говорят, американцы, как всегда, угрожали, но предусмотрительно оставили дверь открытой.
Однако в Кремле все эти недружелюбные сигналы и маневры Трампа оценили по достоинству, но пасовать перед очередным пакетом «адских санкций» не готовы и планируют довести ситуацию на фронте до логической развязки, выйдя к естественным границам по Днепру и обеспечив буферную зону безопасности у границ в течение лета и осени. Принуждение к миру на марше. Примечательно и показательно, что ВС РФ значительно увеличивает темпы наступления и интенсивность ударов, чуть ли не каждый день ставя рекорды массовости атак дронов. На радость украинцам горят ТЦК. Активизирована сеть на территории. Есть признаки пробуждения политической жизни на Украине. Кроме того, на Украине начали ликвидировать самых одиозных террористов и сотрудников украинских спецслужб, ответственных за массовые теракты и политические убийства в России. Сообщают, что 8 июля был застрелен подполковник ВСУ и замначальника киевского ТЦК, а сегодня был убит полковник СБУ Иван Воронич, курирующий организацию терактов в РФ – киллер успел скрыться. Если это не череда случайных совпадений, то это мощнейщий сигнал Киеву и долгожданная новость – ответственных за теракты против граждан России ждет незавидный финал.
Профессионалов у нас много, кто умеет, и всех лиц, ответственных за теракты наши спецслужбы знают – команды не было с самого верха. Хайли лайкли, сейчас уже есть. Контрнаступ по-русски идёт по всем направлениям.
Комментарий редакции
1. Дональд Трамп и “глубинное государство”: Автор обвиняет Трампа в предательстве прежних обещаний противостоять “глубинному государству” (deep state) — элитам и бюрократии США. Трамп якобы “лег под болото”, ассимилировавшись с политической системой, против которой выступал.
2. Дело Эпштейна: Главным примером компромиссов приводится “слив” расследования дела Эпштейна. Бывшие сторонники Трампа обещали раскрытие компрометирующих материалов, однако ныне, по словам автора, наоборот замалчивают улики и закрывают тему.
3. Внешняя политика и Россия: Автор отмечает консенсус в американском истеблишменте по антироссийским санкциям и поставкам оружия Украине. Трамп, по мнению автора, занял аналогичную позицию с демократами.
4. Реакция России: Российское руководство якобы не обращает особого внимания на угрозы и планы западных стран, наращивает военную активность и планирует продвижение к “естественным границам по Днепру”.
5. Ситуация в Украине: Подчеркивается активизация политической жизни в Украине и участившиеся случаи устранения лиц, обвиняемых в организации терактов против России.
6. Контрнаступление: Автор рассматривает недавние события как начало активного “контрнаступления” России на всех фронтах.
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Вывод:
Статья насквозь пропитана риторикой “разочарования” в некогда идеализированном лидере (Трампе), указывая на его неотличимость от “системы” и “глубинного государства”. Иллюстрацией служит дело Эпштейна, в котором ожидания “очищения” западного истеблишмента, по мнению автора, рухнули под тяжестью “статус-кво”. С точки зрения внешней политики, создаётся картина единства западных элит в противостоянии России и развертывания событий на Украине как борьбы “до логического конца”.
Интересно, что структура рассуждений опирается на вечную тенденцию в истории: харизматический лидер, которого возводят в ранг мессианской фигуры, в итоге разочаровывает своих адептов, потому что реальный политический процесс всегда сложнее кумира или лозунга. Это перекликается с древней дилеммой между ожиданием “освободителя” и неизбежностью интеграции в сложную ткань реальности. Подобное находим и в философии (см. разочарование учеников Сократа, ожидания мессианской фигуры в религиях).
С понятийной точки зрения, автор впадает в классическую ловушку идеализации: идеальный “антисистемный” лидер противопоставляется “заговору элит”. Когда лидер не соответствует ожиданиям, на смену эйфории приходит разочарование, виновным становится “болото”, а прежние союзники демонизируются. Проблема в том, что эта модель и сама по себе иллюзорна — любая власть оказывается заложником институциональных ограничений, общественных ожиданий и личных амбиций.
Практически это напоминает, что стремление к “чистоте” чаще оборачивается новым фанатизмом. К рассмотрению того же мировоззренческого вопроса можно привлечь и опыт нейронных сетей: модель, основанная только на “идеалах”, оказывается уязвимой к переобучению и не устойчивой к шуму. Политическая и человеческая реальность также требует гибкости, способности интегрировать разнородный опыт, в том числе разочарования.
С исторической точки зрения разочарование в лидерах — универсальное явление: происходит пересмотр ожиданий и неизбежное заземление иллюзий. Воспринимать это следует не как конец света, а как приглашение к более трезвому, прагматичному и осознанному взгляду на события и мир.
Открытый вопрос:
До какой степени допустимо идеализировать политических лидеров и концепции “системы”, и способна ли осознанная субъектность преодолеть тягу к поиску внешних “героев” и “врагов”? Может ли признание сложности мира стать началом более зрелого отношения к реальности — или мы всегда будем искать простых объяснений и символических фигур для своих страхов и надежд?