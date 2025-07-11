В 50-летний юбилей «Салюта-4» возвращаемся к июлю 1975-го и совместной миссии «Союз — Аполлон». Разбираем технические детали станции, вспоминаем экспедицию «Союз-18» и путь к историческому рукопожатию, а главное — проверяем, всё ли было так, как нам показывали. Почему Дик Слейтон оказался «пилотом шлюзовой камеры», зачем в «Аполлоне» видеомагнитофон, как космонавты чинили телекамеры ножом и откуда взялись разные цвета скафандров? Голунов анализирует документы, фото и телетрансляции, указывает на противоречия и предлагает новый взгляд на союз двух программ.

Книга "Союз-Аполлон финал лунной аферы. Попов А.И.":

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00:00 Введение и контекст июля 1975

00:52 Запуск «Салюта-4» и архивные материалы

01:19 Хронология орбитальных станций ДОС

03:38 Технические новшества «Салюта-4»

05:01 Телевизионная система «Кречет»

07:15 Экспедиция «Союз-18»: экипажи и задачи

10:39 Траектория «Союз — Аполлон» и рукопожатие

12:02 Состав основного и дублёра экипажей

14:22 Дик Слейтон: возвращение в строй и здоровье

16:01 Странности назначения ролей в «Аполлоне»

16:56 Пресс-конференции и медиастратегия

19:20 Алексей Леонов: карьера и харизма

22:15 Знаменитые шутки Леонова

23:13 Английский язык советских космонавтов

24:06 Неисправность всех телекамер «Союза»

24:57 Американцы не открывают люк: проблемы стыковки

26:42 Эксперименты «Микробный обмен» и «Солнечная корона»

30:28 Энергопитание и схема стыковки «Союза»

33:53 Ультрафиолетовый луч и атомарный кислород

34:45 Плавильная печь и непроверенные результаты

36:26 Перегрев стыковочного узла «Аполлона»

37:13 Завершение миссии и вопросы о реальности полёта

38:12 «Опора» Леонова и Слейтона во время объятий

38:59 Зачем в «Аполлоне» видеомагнитофон?

39:56 Отравление гидразином при спуске

40:18 Карантин: логика и сомнения

42:17 Посадка без шлемов как новая традиция

44:49 Стоимость проекта и его «бесперспективность»

45:49 Телетрансляции vs. кино: простор для монтажа

47:27 Разные цвета скафандров экипажа

51:23 Несовпадение цветовой гаммы «Союз-18» и «Союз-19»

52:52 Декор элементов: флаг выше или ниже молнии

53:19 Имитация фактуры и оттенков тканей

55:21 Гипотеза о «двух экипажах» в кадре

56:18 Потёртая обувь американцев: ещё один вопрос

57:11 Книга «Союз и Аполлон» (1976): что почитать дальше

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