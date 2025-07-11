Днями, некий член Изборского клуба, гр. Малофеев К. В., явил нам, своё "великодушие": «... жители, – говорит, – Энгельса нисколько не виновны в том, что их город носит имя... Нам же, русским, давно пора избавиться от подобной топонимики. Как говорится, от греха подальше».

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Видимо топонимы с именем первого русского фашиста (по определению членов самой русской православной фашисткой партии основанной в Харбине в 1928 г.) П. Столыпина, не так давно появившиеся в Саратове, Малофееву ласкают слух куда более. Но это ли не грех, православные? Он ведь, известно, «не был послан на землю (от Бога) но люди (земнородные твари фаллоса, возомнившего себя богом) произвели его из своей головы», – что и не удивительно, когда она подчинена брюху и тому, что под брюхом. Поэтому и называют его – «грех естества» т. е. «тела плоти», которая у земнородных такая же, как и у скотов ... Ведь «тело произошло из земли, из земной сущности». Поэтому: «Как у скотов погибают тела их, так погибнут и эти изделия», – образца 1991 г., вылепленные по подобию тех, которые, как говорил Остап Ибрагимович: «… До исторического материализма родились».

Подвох в том, что «мы», по Малофееву, – это вовсе не все русские, а только черносотенцы, – православные фашисты, которые «Gott mit uns», в том числе власовского и белоэмигрантского разлива. Патриотизм, о котором они громче всех говорят, – это всего лишь макияж исторической физиономии фашизма, который, в своём опусе «Наши задачи», порекомендовал разложившемуся покойнику И. Ильин.

«… Наконец, фашизм был прав, – писал он в 1948 г., – поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства, без которого ни один народ не может ни утвердить своего существования, ни создать свою культуру. Однако, наряду с этим фашизм совершил целый ряд глубоких и серьезных ошибок, которые определили его политическую и историческую физиономию и придали самому названию его ту одиозную окраску, которую не устают подчеркивать его враги. Поэтому для будущих социальных и политических движений подобного рода надо избирать другое наименование. А если кто-нибудь назовет свое движение прежним именем («фашизм» или «национал-социализм»), то это будет истолковано как намерение возродить все пробелы и фатальные ошибки прошлого».

Это ж каким нужно быть гадом (см. гады (лат. Amphibia) в системе животных Карла Линнея), чтобы через три года после разгрома фашизма планировать его возрождение в России, под пятой «великого государя»? Но, как сказал Иисус: «… ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе».

Итак, ничего нового. Фашисты против Коммунизма, «… где нет ни Еллина ни Иудея …».

Но, есть нюанс: фашисты религиозные. И вот в чём их глупость.

Та чей образ плотская женщина Мария ("мать Иисуса по телу материальному"), та, которую они называют "Пресвятой Богородицей", богородицей не является. Это пашня Бога, земля, т. е. страна, мать той плоти, т. е. народа, в который воплотилось Слово Истины… «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца».

Но Богородица, Барбело София, Мысль Света, Замысел, Жена Отца, пославшего Семя, то есть Слово Истины, – это сама Идея, Провидение Коммунизма. Те, чей ум пребывает в Согласии с Ней, то есть в Брачном Чертоге, есть Истинные и Верные. Она Мать Всего.

Пояснений тому много. Слово, т. е. Бог, даёт их в изобилии. К примеру, они запечатлены в следующих словах (Синодального перевода Библии): «И некто сказал Ему (Советскому человеку, чей образ Иисус): вот Матерь Твоя и братья Твои (земнородные, т. е. национальные) стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? и кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь».

«И то (ещё) скажу вам, братия, что плоть и кровь (т. е. земнородные, – национальные) не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления».

Итак, Матерью, не писькой деланного, национального, звероподобного существа в форме человека, а Сына Бога, Логосородного (ведь «Бог есть Слово (Логос)», которое было в Начале, в октябре 1917 г.) человека, которого современники предали и убили, древние, допоповские Христиане, называли Эпинойю, т. е. Мысль, Света, – Софию, Любовь, которая в Разуме Отца. Её ещё называют Барбело – Непостижимое Чрево, она есть Замысел грядущего (навстречу) Коммунистического Отечества Советского человека (Первого в образе, Последнего, – Совершенного), "где (повторюсь) нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос (Мессия, Помазанный)" – т. е. Человек, Помазанный Мыслью Света... Вот она-то и есть – непоколебимая Истина (ведь истину не выдумывают, её открывают, обнажают) Коммунизма, Мать, Спутница и Дочь Советского человека. И он ей Отец, Муж Сын ...

Поэтому стыдиться названия города – Энгельс (Engels), т. е. город Ангела (др.-греч ἄγγελος [ангэлос] – вестник), т. е. Вестника Коммунизма, может только глупец.

«Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем (земнородных) прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами».

С приветом, из Энгельса.