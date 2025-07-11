Идеалисты и материалисты, кто лучше и полезнее для госуправления?
Продолжу аудиформат из-за нехватки времени на набор текста. Тема – идеалисты и материалисты, кто лучше и полезнее для госуправления? Вторая подтема – частный бизнес и госуправление, к чему приводит копирование государством бизнес-подхода? Всё это сквозь призму смены элит в процессе прихода ветеранов СВО на госдолжности, которые последние 20 лет занимали материалисты-бизнесмены-технократы. В общем, здесь целый узел важных тем, в котором хорошо бы разобраться.
P. S. Приношу извинение за сбивчивую речь, она получилась экспромтом. При возможности сделаю тестовую версию.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Разделение на идеалистов и материалистов:
- Идеалисты и материалисты — условное деление, влияющее на все сферы жизни.
- В капиталистическом обществе предпочтение отдается материалистам, мотивированным деньгами и комфортом.
2. Проблемы управления идеалистами:
- Идеалисты сложны в управлении, так как реагируют на смысловые и ценностные аспекты, что может привести к конфликтам, протестам или уходу с работы.
- Государство относится к идеалистам (пассионариям) с настороженностью, предпочитая отправлять их на периферию.
3. Опасности идеализма:
- Идеалисты подвержены риску сектантства, так как их высокие идеалы могут быть использованы манипуляторами для деструктивных целей.
- Материалисты менее уязвимы к таким угрозам, их поведение более предсказуемо и регулируется законом.
4. Парадоксы материальной мотивации:
- Материалисты удобны для бизнеса и государства, но их мотивация ограничена: постоянное повышение зарплат увеличивает издержки.
- Использование мигрантов как дешевой рабочей силы временно снижает запросы, но со временем мигранты также требуют большего.
5. Корпоративный дух как попытка идеализма:
- Бизнес пытается внедрять «корпоративный дух» для мотивации работников идеалами, но это воспринимается цинично материалистами и искусственно идеалистами.
6. Тупик системы:
- Материалисты игнорируют духовные цели, а идеалисты требуют настоящих смыслов, но считаются «токсичными» из-за непредсказуемости.
- Государство, копируя бизнес-подход, сталкивается с коррупцией, вызванной материалистическими мотивами чиновников.
7. Коррупция и материализм:
- Современная коррупция системна и связана с капиталистическим подходом, где чиновники стремятся максимизировать личную выгоду.
- Историческая коррупция была менее сложной по сравнению с современной.
8. Необходимость идеалистов для государства:
- Государству нужны идеалисты для достижения целей, выходящих за рамки прибыли, но их допускают с осторожностью из-за риска смуты.
- Идеалисты способны на самопожертвование, что пугает руководителей.
9. Российский контекст:
- В России вопрос допуска идеалистов во власть особенно актуален, особенно с учетом возвращения участников СВО, среди которых много идейных людей.
- Противостояние идеалистов и материалистов может привести к внутриполитическому конфликту.
10. Исторические параллели:
- Даже в революционные времена и в Древней Руси сочетались идеалисты и материалисты, но идеалы были ориентиром для государства.
- Чисто бизнес-подход к государству для России невозможен, так как оно должно быть чем-то большим, чем место для заработка.
Вывод:
Современное общество, ориентированное на капиталистические принципы, сталкивается с противоречием: материалисты удобны для управления, но их мотивация приводит к росту издержек и коррупции, тогда как идеалисты, необходимые для достижения высших целей, воспринимаются как угроза из-за их непредсказуемости. В России эта проблема особенно остра, так как государство не может функционировать как корпорация, игнорируя идейную составляющую. Для преодоления материалистического «ступора» необходимо сбалансированное привлечение идеалистов во власть, чтобы сдвинуть государственность с текущего тупика, избегая при этом революционных крайностей.