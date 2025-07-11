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«Православный социализм»: размышления по поводу новой книги

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Переслано от: Игорь Шишкин

«Православный социализм»: размышления по поводу новой книги

«Недавно вышла из печати очень важная и актуальная в наши дни книга. Речь идёт о сборнике «Православный социализм» (СПб, «Алетейя», 2025), в который вошли статьи протодиакона Владимира Василика (он же – редактор сборника), А.А. Бакулина, С.Ф. Карелина, А.Б. Костерина, В.С. Макарцева, А.Е. Молоткова, А.А. Пасечника, Н.В. Сомина, а также интервью с известным историком И.Я. Фрояновым.

Авторами подробно разбирается святоотеческая имущественная этика (в частности, труды Иоанна Златоуста, Симеона Нового Богослова и других авторитетных в православной традиции авторов) и делается однозначный вывод: капитализм с христианской точки зрения является строем «мамоны» и никак не может быть одобрен, социализм же – единственно возможный вариант реализации правды христианства на земле.

… Обывателями порой и сегодня «православный социализм» воспринимается как парадокс, «сочетание несочетаемого».

Причём особенно любопытно, что, по разным опросам общественного мнения, около 70% населения России положительно относятся к социализму и примерно столько же идентифицирует себя как православных (не касаемся здесь вопроса, какой процент из них действительно ходит в церковь и живёт активной религиозной жизнью). Если условно считать, что около 10% (западники) не принадлежат ни к православным, ни к сторонникам социализма, то получаем приблизительно 20% «православных антисоветчиков», столько же «советских атеистов» и, наконец, около 50% православных социалистов – пусть даже и не вполне осознанных. То есть это направление составляет «критическую массу» русского народа.

И понятно, что недругам России как раз и надо бить по этой массе и создавать линию раскола внутри православно-социалистического большинства, чтобы часть этой массы оттолкнуть от социализма, другую часть – от православия и тем самым разделить общество, ликвидировав опасность победы осознанной Русской идеи. Отсюда и последние действия «пятой колонны», в частности, контролирующей телеканал «Спас» и якобы выступающей от имени православной общественности.

Надо понимать, что они работают не на авторитет православия – наоборот, они этот авторитет активно подрывают. Но при этом из части православных, наиболее поддающихся внушению, формируется база для «Перестройки-2». Почему именно из них? Потому что либеральные взгляды потерпели в России полный крах, утратили остатки популярности, и деятельность «пятой колонны» под чисто либеральными лозунгами была бы просто бессмысленной.

Именно поэтому трансляция антисоветской (то есть фактически антирусской, антиевразийской) повестки доверена людям, маскирующимся под «православных», «националистов» или «монархистов». Разумеется, в случае победы «Перестройки-2» все следы православия или национализма будут быстро ликвидированы, но «мавр» к тому времени уже сделает своё дело.

… Тем, кто сегодня готов перенести вполне оправданное негативное отношение к пропагандистским структурам лжеправославной «пятой колонны» на Православие как таковое, на церковь как общину верующих (а не просто «организацию»), стоит прочитать этот сборник в первую очередь. Потому что капитализм с христианством несовместим, так же как и в целом с нормальной человеческой жизнью …»

Полный текст рецензии Павла Петухова см.:
https://rus-lad.ru/news/pravoslavnyy-sotsializm-razmyshleniya-po-povodu-novoy-knigi/

Комментарий редакции

Тезисы статьи:


1. Выход книги «Православный социализм»:
- В 2025 году издана книга «Православный социализм» (СПб, «Алетейя»), включающая статьи протодиакона Владимира Василика, А.А. Бакулина, С.Ф. Карелина и других авторов, а также интервью с историком И.Я. Фрояновым.
- Часть материалов ранее публиковалась на сайтах и в газете, некоторые написаны специально для сборника.

2. Авторы и их позиция:
- Авторы – воцерковлённые православные, ориентированные на православную аудиторию.
- Аргументация опирается на Евангелие, первохристианскую общину, труды Отцов Церкви и русских богословов.

3. Критика капитализма и поддержка социализма:
- Капитализм осуждается как строй «мамоны», несовместимый с христианством.
- Социализм рассматривается как единственный способ реализации христианской правды в обществе.

4. Историческая традиция православного социализма:
- Идея православного социализма поддерживалась русскими мыслителями: Константином Леонтьевым, Николаем Фёдоровым, Ф.М. Достоевским, Н.А. Бердяевым, С.Н. Булгаковым и другими.
- Около 70% россиян положительно относятся к социализму и идентифицируют себя как православные, что делает православный социализм «мейнстримом» русской мысли.

5. Раскол общества:
- «Пятая колонна» (включая структуры, подобные телеканалу «Спас») стремится разделить православно-социалистическое большинство, подрывая авторитет православия и социализма.
- Антисоветская риторика маскируется под православные или националистические лозунги для подготовки «Перестройки-2».

6. Общество-семья vs общество-рынок:
- Общество-семья (социализм) основано на братстве, коллективизме и взаимопомощи.
- Общество-рынок (капитализм) характеризуется индивидуализмом, конкуренцией и элитаризмом.
- Критика капитализма «справа» (от консерваторов, националистов) внутренне противоречива, так как поддерживает частную собственность и эксплуатацию.

7. Элитаризм и его последствия:
- Элитаризм (включая либерализм и фашизм) разрушает общество, противопоставляя элиты массам.
- Социализм, напротив, основан на иерархии заслуг, а не происхождения, что подтверждается советским опытом.

8. Капитализм и антихрист:
- Капитализм связывается с приходом Антихриста, так как экономически заинтересован в грехе.
- Социализм, напротив, поддерживает добродетель и общинную жизнь.

9. Исторический контекст:
- Атеистический характер русской революции объясняется слабостью православного социализма в начале XX века и нейтрализацией народничества.
- Революции 1910–1930-х годов были общемировым явлением, а не только российским.

10. Задачи и перспективы:
- Распространение идей сборника среди православной и патриотической аудитории.
- Создание антологии русской и мировой религиозно-социалистической мысли.
- Использование цивилизационного подхода: социализм как защита национальной идентичности от глобализма.

Вывод:


Сборник «Православный социализм» представляет собой важный вклад в развитие русской общественной мысли, утверждая несовместимость капитализма с христианством и обосновывая социализм как единственный строй, соответствующий православным ценностям. Авторы подчёркивают историческую и философскую связь православия и социализма, которая поддерживалась крупнейшими русскими мыслителями. Они предостерегают от раскола православно-социалистического большинства, который провоцируется «пятой колонной» под маской православия или национализма. Сборник призывает к популяризации идей православного социализма, систематизации русской мысли и интеграции цивилизационного подхода, чтобы защитить национальную идентичность и противостоять глобализму.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/isshishkin/4309
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