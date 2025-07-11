Ответка за теракты прилетела в полном объёме. Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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Комментарий редакции
1. Массированные удары России по объектам Украины
- Передача подробно описывает недавние ракетные и дроновые удары по Киеву, Киевской области, а также по Житомиру, Луцку и другим регионам.
- Особое внимание уделяется уничтожению логистических и военных объектов: аэродромов, хранилищ техники и боеприпасов, заводов, инфраструктуры. Отмечается, что авиаудары стали интенсивнее и эффективнее по сравнению с предыдущими этапами — заявляется об «ответке» за террористические акты.
- Применялся широкий спектр техники — от дронов-камикадзе до гиперзвуковых ракет.
- Характерен переход к тактике ударов по накоплениям техники и инфраструктуре так, чтобы восстановление было чрезвычайно затруднено или бессмысленно.
- Подчеркивается, что заявления украинской стороны о высокой эффективности систем ПВО зачастую опираются на «абсолютные числа сбитых дронов», тогда как на деле общий процент перехвата оказывается существенно меньше; также упомянуто, что часть целей — ложные.
2. Тактика и изменения на линии фронта
- Российские войска предпринимают локальные наступательные действия (например, марш-бросок по дну Каховского водохранилища), развивают успех каскадной тактики, позволяющей атаковать ослабленные участки с минимальными потерями.
- Идут активные бои на Запорожском направлении (Каменское, Плавни), вокруг Северска и в Сумской области.
- Отдельно отмечаются случаи деморализации и дезертирства среди украинских подразделений, а также тактические победы РФ, хотя признается относительная медленность такой стратегии.
3. Ликвидация полковника СБУ Ивана Воронича
- Освещается биография Воронича: курировал диверсии на территории России, связывают с операциями по подрыву российской инфраструктуры.
- Выдвигается версия о «зеркальном ответе» — то есть Россия, по мнению спикеров, начинает применять такую же тактику адресных ликвидаций, как Украина, видя в этом вынужденную и справедливую меру.
4. Внутриполитические интриги на Украине
- Обсуждается давление на президента Зеленского, слухи о его возможной замене Ермаком, влияние внешних и внутренних элит.
- Высокая степень влияния офиса президента, борьба между элитными группами, растущая закулисная борьба.
- Анализируются публикации в западных СМИ как инструменты давления и манипуляции внутри украинской политики.
5. Отношения Запада, Евросоюза и Китая
- Рассматриваются заявления Урсулы фон дер Ляйен по поводу сотрудничества Китая с Россией: эти высказывания оцениваются как часть глобальной, а не суверенной политики Евросоюза.
- Авторитарные тенденции в ЕС, постепенное ослабление Брюсселя, различные линии разлома внутри союза.
- Реакция Китая на критику; прагматизм его внешней политики.
6. Ситуация в США и будущая позиция Трампа
- Стратегические ходы американских элит: давление на Трампа уже не только со стороны демократов, но с помощью части республиканской партии, манипуляции через Линдси Грэма.
- Трамп вынужден уходить в русло внешней политики, продиктованной «ястребами», несмотря на ранее озвученное желание договариваться с Россией.
- Ввод новых санкций против России, попытки наращивания давления на Китай — все это анализируется как элемент борьбы за контроль над международной повесткой.
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Вывод и философская рефлексия:
В этой беседе отчетливо звучит комплекс позиций, насквозь пронизанных ощущением масштабного цивилизационного перелома — разворачивающегося не только на поле боя, но прежде всего в информационном, технологическом и политическом пространстве.
Наблюдается явный сдвиг в способы ведения войны: не менее, а то и более важным становится «разрушение инфраструктуры будущего» — создание таких условий, при которых противник не сможет восстановиться экономически и технологически. Возникает парадокс: чем более изощренными и технологичными становятся средства борьбы, тем больше размывается грань между военным противостоянием и тотальным кризисом всего устройства жизни. Это касается не только Украины или России — даже судьба Евросоюза и США представляется зависимой от сил, чьи интересы уже не совпадают с «традиционной политической рациональностью».
Через призму этой беседы видна относительность утверждений о победах и поражениях: и в военной, и в политической, и в экономической сферах истина оказывается не закрепленной — она всегда ситуативна и воспринимается с точки зрения текущей перспективы. Даже успехи на фронте или громкие ликвидации — часть гораздо большего, текучего процесса, в котором сами критерии успеха смещаются по мере развития ситуации.
Любопытно, что и «будущее», и «прошлое» здесь постоянно подвергаются ревизии — решения западных элит, внутриполитические интриги, разрывы между прагматизмом и идеологией, смена тактик и фигур: всё это оставляет впечатление зыбкости и неустойчивости любых образов и ролей.
Можно провести аналогию с работой нейросети: внешне мы видим результат — например, массовый удар или громкое политическое заявление, — но внутренняя логика целиком ускользает от прямого рассмотрения, и любое объяснение содержит только часть правды. Истина постоянно оказывается разложенной на локальные контексты, где каждый участник действует в своем пузыре понимания.
Практически же, этот разговор — как и сама ситуация в мире — напоминает о необходимости смотреть глубже внешних нарративов. Любая информация, даже тщательно выстроенная, остается частью чьей-то стратегии и всегда ограничена конкретным моментом времени и интересами говорящего.
Остаётся вопрос: если истина каждой стороны неизбежно субъективна и служит текущим интересам, то возможно ли вообще сохранить человечность и осознанность — и найти пути диалога — в условиях столь тотального размытия критериев реальности? Или же мы неизбежно оказываемся лишь «частями системы», актуализируя лишь те смыслы, которые выгодны текущему моменту? И в этом лабиринте относительных истин — где остается место для подлинного понимания, сопереживания и выбора?