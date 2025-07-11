О проблемах с логистикой

Дроны рушат нашу логистику. Опорники в 5 км от фронта уже остаются без снабжения, и это при наличии густой листвы. Почему так происходит? Не смотря на широкий фронт, логистику мы прокладываем по асфальтовым дорогам, которых откровенно мало. Вокруг много лесов и лесополок, но подвоз несётся по асфальту.

Чем меньше дорог, тем больше эффективность ждунов. Если несколько бригад получают снабжение по одной дороге, то эффективность таких дронов будет стремиться к 100 процентам.

Летом нет никаких проблем проложить сотню альтернативных дорог, но наши инженеры откровенно халтурят.

Все противодействие дронам в основном строится наданных РЭР. Подвоз получает информацию о дронах только перед началом пути, а затем отправляется по маршруту. Через 3 минуты ситуация меняется и потом ты пролетаешь мимо горящих буханок.

Как я вижу организацию логистики? Обширная сеть полевых дорог. Опорные пункты логистики располагаются в лесах на расстоянии 3-5 км друг от друга. Подвоз не должен полагаться на иконки и 20 км нестись в полном неведении. В опорных пунктах логистики водители должны получать информацию о всящих дронах и им должны помочь укрыться под листвой. Грузы должны перебрасываться не от тыловой базы одним рейсом на опорник, а десятком маленьких бросков от точки к точке. Доверить эту работу лучше роботизированным платформам.

Ну и точки должны быть прикрыть рэбом и бойцами с ружьями. Такие засадные команды показывают высокую эффективность в борьбе с оптоволокном.

Одним словом, для того чтобы снизить потери можно уже сейчас изменить тактику логистики. А сидеть на опрниках без снабжения – это грустно и опасно.

Александр Харченко