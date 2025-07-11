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О проблемах с логистикой

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Переслано от: Свидетели Байрактара

О проблемах с логистикой

Дроны рушат нашу логистику. Опорники в 5 км от фронта уже остаются без снабжения, и это при наличии густой листвы. Почему так происходит? Не смотря на широкий фронт, логистику мы прокладываем по асфальтовым дорогам, которых откровенно мало. Вокруг много лесов и лесополок, но подвоз несётся по асфальту.

Чем меньше дорог, тем больше эффективность ждунов. Если несколько бригад получают снабжение по одной дороге, то эффективность таких дронов будет стремиться к 100 процентам.

Летом нет никаких проблем проложить сотню альтернативных дорог, но наши инженеры откровенно халтурят.

Все противодействие дронам в основном строится наданных РЭР. Подвоз получает информацию о дронах только перед началом пути, а затем отправляется по маршруту. Через 3 минуты ситуация меняется и потом ты пролетаешь мимо горящих буханок.

Как я вижу организацию логистики? Обширная сеть полевых дорог. Опорные пункты логистики располагаются в лесах на расстоянии 3-5 км друг от друга. Подвоз не должен полагаться на иконки и 20 км нестись в полном неведении. В опорных пунктах логистики водители должны получать информацию о всящих дронах и им должны помочь укрыться под листвой. Грузы должны перебрасываться не от тыловой базы одним рейсом на опорник, а десятком маленьких бросков от точки к точке. Доверить эту работу лучше роботизированным платформам.

Ну и точки должны быть прикрыть рэбом и бойцами с ружьями. Такие засадные команды показывают высокую эффективность в борьбе с оптоволокном.

Одним словом, для того чтобы снизить потери можно уже сейчас изменить тактику логистики. А сидеть на опрниках без снабжения – это грустно и опасно.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Тезисы статьи


1. Современные угрозы логистике — дроны
Дроны серьёзно мешают снабжению опорных пунктов (ОП), оставляя их без припасов даже в условиях густой листвы и широкого фронта.

2. Уязвимость контуров снабжения
Снабжение строится преимущественно по ограниченному числу асфальтовых дорог, что ведёт к высокой уязвимости: чем меньше дорог, тем проще дронам и их операторам ("ждунам") отслеживать и уничтожать колонны.

3. Пассивность инженерных решений
Несмотря на возможность летом легко проложить множество альтернативных маршрутов по лесам и полям, инженерные службы этим не занимаются качественно.

4. Реакция на угрозу — запаздывающая и неоперативная
Маршруты снабжения корректируются на основе разведданных только перед выездом; по мере продвижения ситуация быстро меняется, но колонна уже не информируется о новых угрозах.

5. Предложенная альтернатива
- Развивать густую сеть полевых дорог.
- Логистические точки располагать в лесах на небольших расстояниях друг от друга (3-5 км).
- Снабжающие колонны должны иметь постоянную оперативную информацию о положении дронов и возможность экстренного укрытия.
- Перевозки должны осуществляться малыми "прыжками" между точками, а не длинными рейсами от тылов к фронту.
- Доверять функции подвоза по опасным направлениям беспилотным/роботизированным платформам.
- Оборонять логистические точки средствами РЭБ и бойцами с ружьями.

6. Практическая критика текущей системы и призыв к переменам
Сегодняшняя инертность и шаблонность в логистике приводит к потерям и опасным ситуациям. Необходимы немедленные организационные и тактические изменения.

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Философский и практический анализ


Ключевая идея статьи — уязвимость традиционных схем снабжения перед лицом новых технологических угроз. В этой ситуации мы видим столкновение старых логистических привычек, сложившихся ещё в эпоху, когда доминировали линейные фронты и определённые "магистрали снабжения", с новой, быстро меняющейся реальностью, где технологии и децентрализация становятся не просто преимуществом, а необходимостью для выживания.

Это напоминает противоречия между централизованной и сетевой (децентрализованной) организацией знаний или процессов. Так же, как в нейронных сетях распределённая архитектура повышает устойчивость системы к сбоям, так и в логистике полевая сеть дорог и пунктов повышает выживаемость снабжения. Привычка оперировать "магистралями" сродни мыслям по инерции, когда новые опасности, символизированные дронами, ставят под угрозу всю систему, если она не адаптируется.

Можно провести аналогию и с личной психологией: когда мы слишком сильно привязываемся к единственному пути решения проблемы, мы становимся уязвимыми для неожиданностей – будь то внешние обстоятельства или внутренние противоречия. Гибкость мышления, готовность действовать малыми шагами, дробить сложную задачу на этапы (или, как здесь — "маленькие броски грузов"), в жизни часто оказывается эффективнее, чем попытка одним рывком пересечь дистанцию в условиях изменчивой обстановки.

Обращает на себя внимание и технологический аспект: автор предлагает не просто менять маршруты, а внедрять роботизированные платформы и интегрировать информационные системы, что отражает общую тенденцию современного мира — интеграцию ИТ и робототехники во все сферы деятельности.

Вывод


Статья поднимает остро актуальную проблему адаптации логистических структур к новым реалиям войны и технологическим вызовам. Автор выступает против ригидности мышления, предлагая гибкие, сетевые решения и критикуя безучастность инженерных служб. Практические предложения вполне выполнимы технически, главное препятствие — психологическое и организационное: инерция мышления, неготовность выходить за рамки хорошо знакомых паттернов.

С философской точки зрения, здесь поднимается вопрос о природе адаптации и эволюции — как индивидуальной, так и коллективной. Как быстро мы способны признавать, что однотипные решения перестают работать? Осмелимся ли мы выбрать сеть вместо линии, применить знания с других областей (например, ИТ или биологии) для решения задач выживания?

В контексте войны, истинность стратегии всегда ситуативна и неуловима — сегодня магистраль, завтра тропа или пыльная лесополоса. Технологии усложняют картину, и чем больше мы погружаемся в борьбу за эффективность, тем более значимым становится простой вопрос: готовы ли мы учиться у самой жизни, быть гибкими и внимательными, даже если это требует выхода из зоны комфорта?

Открытый вопрос для размышления:
_В условиях меняющейся реальности, как определить грань между необходимостью сохранять проверенные шаблоны и готовностью внедрять новые, пусть непривычные, хрупкие, но более эффективные подходы?_
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/bayraktar1070/4811
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