Мировая революция или социализм в отдельно взятой стране? // Философский камень №18. Роман Осин.
Тема соотношения мировой революции и социализма в отдельно взятой стране давно дискутируется среди марксистов. 1.Может ли победить социалистическая революция в отдельно взятой, притом отсталой, стране? 2.Можно ли строить социализм в отдельно взятой отсталой стране, если это не будет поддержано мировой революцией?
Можно ли построить социализм в отдельно взятой стране
Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021
Аудиоподкасты доступны по поиску «Простые числа» в Google Подкастах, Spotify, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка
Для других приложений: https://feeds.feedburner.com/prime-numbers
Поддержать редакцию можно здесь:
Boosty: https://boosty.to/primenumbers
Карта Сбер: 4276 3801 3852 5931 (Константин К.)
Юmoney (Яндекс.Деньги): https://yoomoney.ru/to/4100111195023055
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4Cap1xVy2waDXfzM5ka6lg/join
Patreon: https://www.patreon.com/primenumbers
Sponsr: https://sponsr.ru/primenumbers/
Криптокошельки:
BTC: bc1q6mx7crn7a3rvualp0ractm2mhl9ek39gvde8sd
ETH: 0x42F43cBB12d9DDfE60bd6B4910FA611CEd29d96d
USDT: 0x42F43cBB12d9DDfE60bd6B4910FA611CEd29d96d
LTC: ltc1qppcee4c5e7yg0r3uq0hz4xjye0pgq2nlypc4s6
Комментарий редакции
Ключевые идеи и тезисы
1. Дискуссия о природе социалистической революции
Вопрос — возможно ли построить социализм в одной стране или необходима мировая революция — был и остается фундаментальным для марксистской теории и практики. Этот спор прошёл через всю историю советского и мирового коммунистического движения.
2. Позиция классиков (Маркс и Энгельс)
Классики марксизма отрицали возможность победы социализма в одной отдельно взятой (тем более — отсталой) стране. Для построения социализма требуется развитое капиталистическое хозяйство и многочисленный рабочий класс, а революция должна быть интернациональной, охватывать хотя бы несколько развитых стран.
3. Прагматизм большевиков
Большевики (Ленин, Сталин) подошли к теории творчески: условия XX века отличались от XIX, капитализм вступил в эпоху империализма, характеризующуюся неравномерностью развития. Это открыло возможность «прорыва» в слабом звене мировой системы, что и произошло в России.
4. Теория социализма в отдельно взятой стране (Ленин и Сталин)
- Ленин утверждал, что можно начать строительство новых общественных отношений даже в отсталой стране, создав необходимые предпосылки цивилизованности уже в процессе социалистических преобразований.
- Сталин уточнил: социализм в одной стране возможен, но окончательная победа невозможна без поддержки и успеха революций в других странах. Социалистическое государство неизбежно будет уязвимо к внешней интервенции и внутренней реставрации капитализма.
5. Троцкий и перманентная революция
Троцкий настаивал на необходимости немедленной и непрерывной мировидовой революции, полагая, что строительство социализма в отсталой стране без поддержки Европы невозможно и приведет к поражению.
6. Разграничение победы социализма и окончательной победы
Сталин последовательно проводил мысль: можно построить социализм (ликвидировать эксплуататорские классы, выстроить индустриальное производство и коллективизацию), но гарантировать его существование возможно только при победе пролетариата в ряде стран, что даёт защиту от внешней угрозы.
7. Практика XX века
Советский Союз стал фактом подтверждения теоретической возможности строительства социализма в одной стране. Однако, без дальнейшей международной революции социализм либо вырождается во внутреннюю «осаждённую крепость», либо постепенно встраивается в мировую капиталистическую систему — как видно ныне в Китае, Вьетнаме, на Кубе.
8. Неучтённые внутренние угрозы
Критика касается сталинского недоучёта внутренних резервов реставрации капитализма — прежде всего, мелкобуржуазных настроений, бюрократического перерождения, вырастающих в самом социалистическом обществе.
---
Аналитический и философский вывод
В центре обсуждения — знаменитый спор между универсализмом и партикуляризмом: возможно ли перейти к качественно новому общественному строю, не дожидаясь синхронизации «прогресса» во всем мире? Природа исторического процесса, по Марксу и Энгельсу, предельно интегральна: невозможно построить новую систему в одном «отдельно взятом эксперименте», не нарушив тем самым самой ткани исторической диалектики. Материалисты-системщики считали, что изолированное чудо либо подавят, либо оно свернётся к старым формам — отсюда скепсис по поводу судьбы социалистической революции в одной стране.
Большевики, однако, воспользовавшись неравномерностью так называемых «слабых звеньев» капитализма, предприняли попытку реального эксперимента. Этот подход напоминает работу в программировании: когда теория требует условий, которые отсутствуют, приходится импровизировать, искать «хаки», работать с тем, что есть, создавая эмулятор «будущего» из настоящего. Это одновременно и прагматично, и рискованно: реализация несозревших идей всегда чревата неожиданными побочными эффектами.
История советского социализма показала: создание «первой» модели возможно за счёт необычайной мобилизации ресурсов, жесткой политической и социальной дисциплины и опоры на внутреннюю логику противоречий. Однако долго оставаться в кольце изоляции невозможно: либо крепость вырождается (замыкается в себе и теряет импульс развития — пример Северной Кореи), либо постепенно сливается с мир-экономикой, теряя революционную природу (Китай, Вьетнам).
Философская глубина вопроса — в признании относительности и гибкости истины: социализм в отдельно взятой стране — не догма и не самоцель, а этап сложного, динамического процесса. Как в эволюции жизни возможны уникальные мутации и локальные вспышки развития, но закрепление нового возможно лишь в широком контексте, так и здесь: успех одной страны становится плацдармом, но не гарантией устойчивости нового мира.
Интересно, что даже внутри системы главной угрозой оказывается не только внешний противник, но и внутреннее перерождение — утрата революционного духа, формализация и бюрократизация, возвращение старых структур под новыми именами. Идеализм идеи, столкнувшись с материализмом бытовой практики, часто вынужден прощаться с иллюзиями, сохраняя лишь укоренённую дисциплину или пустую форму.
---
Практический смысл
1. Исторический прецедент Советского Союза учит: локальные успехи возможны, но их устойчивость определяется способностью к развитию и расширению, а не самодовлеющей изоляцией.
2. Внутренняя работа над обществом — не менее важна, чем борьба с внешним врагом: перерождение начинается не с внешних угроз, а с внутренних противоречий.
3. Истина — динамический процесс: что сегодня представляется победой, завтра может стать началом регресса, если теряется связь с целостной картиной.
---
Открытый вопрос
Можно ли вообще в сложных, иерархически организованных системах — будь то общество, личность или искусственный интеллект — добиться устойчивого качественного преобразования, если оно не поддержано синхронно широкими изменениями в окружающей среде? Где пролегает граница между революцией-экспериментом и временной «аномалией» на фоне доминирующей системы?