Кто командует Украиной? Ермак, Макрон или Британские спецслужбы? | Олег Царёв
Украинский политик Олег Царёв анализирует, почему громкое заявление Эммануэля Макрона о создании «коалиции готовности» — лишь прикрытие для тайных переговоров. Он также рассматривает, как Лондон и Париж подталкивают Киев к изнурительной войне, и какую «сделку с позиции силы» Дональд Трамп готовит Владимиру Зеленскому и НАТО перед выборами 2024 года. В выпуске — закулисная борьба в Вашингтоне, требования перемирия, которое может привести к смене режимов, роль православной идентичности в восстановлении русско-украинских отношений, а также фронтовые реалии: от атак дронов по тылам и минных полей до экономических последствий санкций и коллапса транзитных путей. Царёв объясняет, как банковские расчёты связаны с артиллерийскими дуэлями, почему Стамбульское соглашение всё ещё сдерживает мир, и какие неожиданности могут ждать нас летом 2025 года. Если вы хотите понять, где заканчивается дипломатия и начинаются тайные манёвры глобалистов, включайте и следите за развитием событий на этой большой геополитической арене.
Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. Раззаков Федор Ибатович":
OZON: https://www.ozon.ru/product/ot-glubinnoy-ohranki-k-glubinnomu-kgb-kniga-1-razzakov-fedor-ibatovich-2324292225/?at=36tWj2KE1T9OyB5qh9B0yL6FljGVMnuzZ6wEkIjkXpvL&tab=reviews#section-description–offset-140–offset-80
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/447792351/detail.aspx
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Заявление Макрона и коалиция
01:52 Политические манёвры и глобалисты
04:06 Экономические аспекты и война
05:59 Требования Трампа и НАТО
08:44 Перспективы переговоров
14:17 Позиция Трампа и его маневры
14:52 Импичмент Трампа
15:49 Отношения с Россией
16:47 Переговоры с Зеленским
17:47 Экономические интересы США
19:40 Сделка с Зеленским
21:34 Миротворческая роль Трампа
22:23 Давление на Трампа
28:39 Санкции против российского бизнеса
30:27 Стамбульские соглашения
32:28 Влияние Ермака на Зеленского
34:00 Противостояние Ермака и Арахами Буданова
36:04 Реакция на удары по ТЦ
39:31 Перспективы пророссийской оппозиции
42:57 Восстановление отношений между Россией и Украиной
46:32 Значение православия
49:02 Прогнозы на лето и осень
49:32 Переговоры Путина и Трампа
50:27 Стратегические ожидания
53:11 Удары по тылам
54:35 Противодействие беспилотникам
56:43 Экономические последствия
58:31 Минная война
01:00:10 Подготовка к новым вызовам
01:01:37 Позиция Европы
#Макрон #Украина #Трамп #Глобалисты #Россия #Зеленский #СтамбульскиеСоглашения #Православие #Беспилотники #ЭкономическиеПоследствия
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Активность Макрона и Мерца, создание коалиции “желающих”
- Макрон и Мерц открыто поддерживают продолжение конфликта на Украине как часть борьбы за влияние в Европе и для внутреннего политического выживания западных элит.
- Заявления Макрона во многом риторические; реальный вклад Франции в поддержку Украины невелик, особенно по сравнению со странами Прибалтики.
2. Контуры глобального противостояния
- Мир пребывает в фазе смещения баланса: левые глобалистские элиты в США и Европе теряют позиции, правые (Трамп, Лепен, "Альтернатива для Германии") в наступлении, а перетягивание войны на Украине становится инструментом противодействия этому тренду.
- Западные элиты заинтересованы в затяжке конфликта, так как его прекращение ослабит их позиции и засвидетельствует их провал.
3. Деньги и личные гарантии как основа политики
- Военные действия — способ переложить экономическое бремя с США на Европу; если война закончится, Евросоюз вынужден будет договориться с Россией и тратить существенные средства на оборону вне рамок существующих структур.
- Для западных политиков конфликт — не только геополитика, но и вопрос личной безопасности и неприкосновенности.
4. Динамика переговоров и позиции Украины и России
- Обе стороны заинтересованы в переговорах, но по разным причинам: Украина тянет время до осени, надеясь сохранить поддержку Запада; Россия рассчитывает усилить свои позиции после успеха наступления.
- Россия и США маневрируют в ожидании изменений на фронте и исхода президентских выборов в США, которые могут определить формат дальнейших соглашений.
5. Вопрос контроля над Украиной
- Медиапространство использует публикации с критикой Ермака (глава ОПУ) как часть внутренних разборок украинского истеблишмента, но такие материалы не противоречат линии Запада — значит, согласованы на высшем уровне.
- Ермак усилил контроль внутри украинского правительства, вытеснив конкурентов с помощью ближнего круга и, возможно, используя внутренние ресурсы для защиты своих позиций.
6. Взаимодействие с оппозицией и вопрос идентичности
- Политическая оппозиция "сбежавших из Украины" не обладает практической возможностью повлиять на внутриполитическую ситуацию — всё решается на линии фронта и в переговорных кулуарах.
- Для восстановления отношений между Украиной и Россией Царёв предлагает использовать любую идентичность — советскую, православную, этническую, идеологическую, вопреки узости мышления и делению “свой-чужой”.
7. Ключевая роль православия
- Православие рассматривается как многовековой фундамент российской и украинской идентичности, потому по нему наносится основной удар — религиозный фактор важнее национального или даже идеологического.
8. Военный аспект и технология
- Удар по мобилизационной инфраструктуре Украины приносит моральный эффект, но не парализует призыв.
- На фронте ключевую роль начинают играть технологии (дроны, противодействие им, использование искусственного интеллекта).
9. Грядущие сценарии
- Возможны два варианта развития военных событий: фронт может “рушиться” (кардинальные изменения на поле боя), или наступит усталость — и тогда переговоры начнутся как следствие накопленного тупика.
- В любом случае, до осени интенсивность операций и давления будет нарастать.
---
Выводы и философское осмысление
В ходе разговора отчетливо прослеживается осознание того, что реальные механизмы управления кризисом гораздо сложнее, чем любые персональные мифы (кто управляет — Ермак, Макрон или британские спецслужбы). За видимой сценой публичных заявлений и демонстраций силы скрыта ежеминутная борьба интересов экономических, политических и клановых структур, взаимопроникающих на уровне государств и транснациональных элит.
Феномен украинского конфликта в этом контексте приобретает характер не только вооружённого столкновения, но и масштабной борьбы за идентичность, ресурсы, символическое пространство власти. Православие, советская память, современные политические технологии и международные соглашения становятся не столько самоценными, сколько инструментальными рамками для выстраивания реальных альянсов и разделения ресурсов. Даже субъективные обиды или симпатии крупных акторов (образ Путина для Трампа, роль Ермака при Зеленском) здесь играют роль лишь до тех пор, пока не противоречат логике выживания и групповой целесообразности.
Важный прагматический вывод — как для представителей политического класса, так и для обычного человека — заключается в том, что истина и справедливость здесь ситуативны и пересматриваемы под давлением меняющихся обстоятельств. Иллюзии о контролирующих всё “закулисных” личностях скорее упрощают сложное, вызывая ложное чувство понимания. С другой стороны, отрицать реальность клановых интересов или структурное давление идеологий и корпораций — значит утратить критическую глубину взгляда.
Импульс к размышлению:
Если современный политический кризис есть сумма пересекающихся интересов элит, случайностей, исторических рудиментов и технологических инноваций, — то где же в этом сложном узоре место отдельной личности и свободному выбору? И способна ли индивидуальная осознанность хоть в малой степени изменить эти тектонические процессы, или мы обречены вращаться в орбитах невидимых “глубинных кланов”?
-Вчера рубль “неожиданно” укрепился до уровней 74 рублей с копейками за 1 доллар, .По сути, надо не смотреть на рубль и думать, причем здесь Набиуллина, но внимательно следить, начинается или нет масштабный переток капитала из долларовой зоны.
-Глобальный контекст такой – укрепился не только рубль, но и другие абстрагированные от долларовой финсистемы активы. Биткойн и золото ставят рекорды.
-Обьявлено об эвакуации населения 325 сел 404 Харьковск.обл.
-В Европе заявили о необходимости отступления ВСУ по всей линии фронта
-Вчера встреча Лаврова и РУбио -заявлено о новом предложении России,неожиданном
-Россия – второй в мире золотодобытчик – хочет освободиться от зависимости цен на золото от Лондонской биржи. Для этого до конца года планируется запустить торги золотом на Петербургской бирже.
-На кону вопрос “черного лебедя” – начала дефрагментации мировой экономики на макрорегионы. Мониторить этот контекст необходимо, так как это не только смена инвест модели с “максимизация доходности”, на “минимизируем убытки и повышаем ликвидность”, но и потенциально геополитический фактор от прекращения поддержки Украины глобальным Западом, до социальных потрясений в странах Запада.
_Волки грызут друг друга:
“нет такого субъекта глобальной политики “американцы”, есть три субъекта, использующие госаппарат США как инструмент — три крыла финансовой олигархии
левые глобалисты активно работают не только на БВ, но и в госаппарате США и особенно в масс-медиа, создавая картинку, в которой Лондон и ЕС — союзники США
кроме того открытое признание глубокого раскола внутри Запада похерит доллар и всю финансовую систему США с гарантией, чего Сити и добивается
вот и приходится изворачиваться “да и нет не говорить, черное и белое не называть”
п.с. ФСЁ!? -404 поделили ,создают срочно линию разделения и санитарную зону ,чтобы ЦУКИ хоть что еще себе забрали..НО Одесса у них,значит Лондон Сити рулит в море