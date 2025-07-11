Украинский политик Олег Царёв анализирует, почему громкое заявление Эммануэля Макрона о создании «коалиции готовности» — лишь прикрытие для тайных переговоров. Он также рассматривает, как Лондон и Париж подталкивают Киев к изнурительной войне, и какую «сделку с позиции силы» Дональд Трамп готовит Владимиру Зеленскому и НАТО перед выборами 2024 года. В выпуске — закулисная борьба в Вашингтоне, требования перемирия, которое может привести к смене режимов, роль православной идентичности в восстановлении русско-украинских отношений, а также фронтовые реалии: от атак дронов по тылам и минных полей до экономических последствий санкций и коллапса транзитных путей. Царёв объясняет, как банковские расчёты связаны с артиллерийскими дуэлями, почему Стамбульское соглашение всё ещё сдерживает мир, и какие неожиданности могут ждать нас летом 2025 года. Если вы хотите понять, где заканчивается дипломатия и начинаются тайные манёвры глобалистов, включайте и следите за развитием событий на этой большой геополитической арене.

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00:00 Заявление Макрона и коалиция

01:52 Политические манёвры и глобалисты

04:06 Экономические аспекты и война

05:59 Требования Трампа и НАТО

08:44 Перспективы переговоров

14:17 Позиция Трампа и его маневры

14:52 Импичмент Трампа

15:49 Отношения с Россией

16:47 Переговоры с Зеленским

17:47 Экономические интересы США

19:40 Сделка с Зеленским

21:34 Миротворческая роль Трампа

22:23 Давление на Трампа

28:39 Санкции против российского бизнеса

30:27 Стамбульские соглашения

32:28 Влияние Ермака на Зеленского

34:00 Противостояние Ермака и Арахами Буданова

36:04 Реакция на удары по ТЦ

39:31 Перспективы пророссийской оппозиции

42:57 Восстановление отношений между Россией и Украиной

46:32 Значение православия

49:02 Прогнозы на лето и осень

49:32 Переговоры Путина и Трампа

50:27 Стратегические ожидания

53:11 Удары по тылам

54:35 Противодействие беспилотникам

56:43 Экономические последствия

58:31 Минная война

01:00:10 Подготовка к новым вызовам

01:01:37 Позиция Европы

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