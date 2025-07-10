Нам повезло жить в России именно в тот момент, когда какой-то надмирный маньяк мою Родину уже не просто насилует, а пытается прикончить, убить и закопать в обломках той Цивилизации, которая именовалась Русь-СССР. Да ещё и присыпать это место русофобской хлоркой! Именно в этот момент хорошо видно, Кто Ты: сын Матери-Родины или «блядин сын», как писал протопоп Аввакум. Этот Великий Человек 14 апреля 1682 года вместе с соратниками был заживо сожжён в срубе «за великие на царский дом хулы». Личным своим примером протопоп Аввакум показал, как надо действовать истинно православному, правоверному мужчине во время невзгод и нестроений. Его спокойной жизни было несколько лет: детство, отрочество и раннее священство. Три ссылки в самые суровые места Сибири. Пятнадцать лет одиночества — заточения в земляной яме в Пустозёрске. Этот священнослужитель и писатель в 1917 году старообрядческой церковью (Белокриницкое согласие) признан святым, священномучеником. Официально это Согласие признано только 1988 году и называется Русской православной старообрядческой церковью (РПСЦ). Это продолжение исторической Русской православной церкви, существовавшей до реформ патриарха Никона. Несмотря на снятие в 1971 году проклятий в сторону Согласия, РПЦ не признаёт иерархию РПСЦ по сию пору. Но для Истории совершенно неважно, кто, когда и какую иерархию признал или не признал. Важно только то, что нашло резонанс в сердцах Народа, соответствует Замыслу Творца. Величие Аввакума не в его мучениях, а в той Вере, за которую он стоял и в делах его единоверцев.

Сразу скажу, что в статье опираюсь на работы доктора исторических наук А.В. Пыжикова (мир ему). Ещё в середине позапрошлого века Романовы по донесениям чиновников МВД поняли, что в стране под их управлением что-то не так. Чтобы разобраться, пригласили европейского авторитета, барона А. Гакстгаузена, который посетил несколько губерний. Вникнув в глубины социума, ученый сразу написал: «кто хочет изучать характерные черты великороссов, тот должен изучать их у старообрядцев». Русский учёный И.С. Аксаков тоже понял истинную силу и подлинные истоки раскола: «Право, Россия скоро разделится на две половины: православие будет на стороне Казны, Правительства, неверующего дворянства и отвращающегося от веры духовенства, а все прочие обратятся к расколу»...

В неприятии народом государства и церкви Гаксгаузен разглядел «социалистические и коммунистические наклонности русского народа». По убеждению немецкого ученого власть плохо представляла, какие опасности и неожиданности грозят ей. В одной из его записок 1856 года к великой княгине Елене Павловне содержится предупреждение, что ситуация в России приблизилась к опасной черте. Предложил ряд юридических действий, как «последний шаг, как экстремальную границу, находящуюся перед государством, по ту сторону которой уже революция». До рождения Ленина ещё 14 лет!

В «Письмах о современном состоянии России» (1881 год) Р.А. Фадеев выделил главное: подлинно нравственными идеалами живёт не церковный народ:

«живут только населения, выделившиеся в раскол; одни эти населения способны и в мирских делах к общему почину и дружному взаимодействию; потому же они неуязвимы как крепость для тлетворных политических учений». Люди идут в раскол для удовлетворения душевных потребностей, которого они лишены в господствующей церкви. Они не хотят духовного рабства. Фадеев призывает не засорять нравственность Народа ненужными вещами: необходимо исключить любые намеки на парламентаризм, отбросить пустые мечты о разделении властей и так деле. «Все это занимает лишь европейски образованных людей».

В 1903-1904 годах оппозиционная пропаганда приобрела невиданный размах: выпускалось свыше 200 различных изданий общим тиражом 1,2 млн. экземпляров, из которых 400 тысяч составляли только воззвания «Искры». Как удовлетворенно отмечал в разговоре с С.Т. Морозовым крупный нижегородский капиталист Н.А. Бугров, отдача от издания агитационной литературы заметна; и многозначительно добавлял, а что бы было «если бы мы с тобой все капиталы пустили в дело это?». На Урале с революционной публикой тесно взаимодействовал еще один известный купец и гласный Пермской городской думы Н.В. Мешков. Он регулярно предоставлял свой огромный дом для сходок революционеров и даже привлекался полицией по политическим обвинениям. Л.А. Фотиева, будущий секретарь Ленина, знавшая о Мешкове, восхищалась тем, «сколько людей вызволили его деньги из тюрьмы». Сотрудничество с богатым купечеством для профессиональных революционеров было жизненно необходимым. Антисоветская сволота по сию пору трубит о «немецких» деньгах Ленина. Но по факту это были вложения национально ориентированных купцов и промышленников из староверов. Атака на царизм была комплексной. В Государственной Думе «трудовики» выступили за безусловное отчуждение всех частных помещичьих угодий: ведь 30 тысячам помещикам европейской России принадлежало столько земли, сколько 10,5 миллионам беднейших селян. Депутаты доказывали, что земля должна принадлежать только тем, кто на ней трудится; земля не должна служить инструментом эксплуатации одних людей другими; земля не может быть заложена, завещана или продана: «Это основное начало вычитано нами не из книг – оно живет в душе всякого крестьянина» – подчеркнул Ф. М. Онипко из Ставропольской губернии 24 мая 1906 года. Неприятие самой мысли о частной собственности на землю было настолько острым, что крестьянский представитель Симбирской губернии А.Ф. Аладьин предостерегал: «Если бы нужно было отправить на Волгу законопроект на основе частновладельческого хозяйства, пришлось бы также отправить 400 тыс. солдат, чтобы завоевать приволжские провинции и привести их снова под эгиду Российской империи». Интересно рассуждение крестьянского депутата Балаклеева: «Русский человек как отдельная единица слаб, поддается всяческим влияниям, особенно иностранным; община же является спасением: вне ее русский человек как рыба без воды, а в ней он из слабого делается сильным, из малодушного – храбрым».

С 1905 года, т.е. с возникновением политической публичности, в рядах как проправительственных, так и оппозиционных сил появляются представители трудовых низов. Наиболее яркая иллюстрация к сказанному – дебаты в Государственной думе по поводу знаменитого указа от 9 ноября 1906 года о праве выхода из общины. Трудовики единодушно выступали против указа, игнорируя общую позицию фракций и групп, куда официально входили. Так, законодательное принятие указа они расценили как разрушение крестьянской жизни, уничтожение ее коренных общинных основ. На предостережение о том, что в случае неутверждения указа дума может быть распущена, последовал ответ:

«Нас сюда послал народ не для того, чтобы думу беречь, а для того, чтобы облегчить жизнь исстрадавшемуся народу». Это из выступления Г.Е. Рожкова из Ставропольской губернии от 24 октября 1908 года. Всех крестьянских ораторов, независимо от партийной принадлежности, объединяло стойкое неприятие частной собственности как основы хозяйственной среды. В ходе прений они как заклинание повторяли извечную для них истину: земля должна находиться во владении только того, кто на ней работает. А вот в первых рядах защитников частной собственности оказалось синодальное духовенство. К примеру, епископ Митрофан пел дифирамбы частной собственности, не забывая чередовать их с анафемой общинным порядкам. Он ссылался на «благотворный опыт», который демонстрировали европейские державы. А крестьянские сходы выносили такие приговоры: «Мы теперь много уже поняли, что Бог творил нас равными. Земля-то Божья, никто поэтому не может сказать: это, мол, моя земля... Бог сказал: живи трудом рук своих, и мы хотим жить по-божески. Мы не хотим и сами жить чужим трудом и не хотим, чтобы другие жили нашим трудом. У нас есть разум, и нужно его не затемнять, а развивать, чтобы знать, что и как творится на свете, отчего одни люди, ничего не делая, живут в праздности и роскоши, а другие работают всю свою жизнь как скотина». (Из документа, принятого ивановским сельским общестовом Балашовского уезда Самарской губернии 29 марта 1905 года).

Купечество постоянно финансово подпитывало и местные комитеты социал-демократов. В Екатеринбурге это делал золотопромышленник П.А. Конюхов. В 1913 году Конюхов дал средства на приобретение подпольной типографии РСДРП (для ее организации в город приезжал член Государственной думы Г.И. Петровский в компании с И.В. Джугашвили). В.И. Ленин, получавший известия от участника этих мероприятиях большевика И.И. Скворцова-Степанова, откровенно просил того не брать с купцов меньше десяти тысяч рублей.

Известный философ и публицист князь Е.Н. Трубецкой отмечал настойчивость властей и церкви по насаждению слоя мелких владельцев. Но:«Если у нас есть основание верить в будущее России, то основание это – скорее в прошлом, чем в настоящем. Трудно поверить, чтобы народ, родивший Сергия Радонежского и Серафима Саровского и давший миру таких великих гениев, как Пушкин, Достоевский, Толстой и Соловьев, – затем утратил смысл своего существования и отдал все свои силы бессмысленному плотскому идеалу материального благополучия». Вот как спустя несколько лет М.Н. Катков вспоминал в своих «Московских ведомостях» о тревожном периоде конца 70-х: «Россия представляла собой вид страны, объятой пожаром страшной революции... Казалось, можно было ожидать с часу на час взрыва, перед которым померкли бы все ужасы французской революции». Это передовая «Московских ведомостей от 17 сентября 1885 года.

Даже К.П. Победоносцев, делавший карьеру на научной ниве, в своем учебнике по гражданскому праву рассуждал о специфичности общинного владения и его несовместимости с римским правом. И всё равно выражал надежду на вовлечение населения в «цивилизованный гражданский оборот». Ряд важных наблюдений и рекомендаций содержало известное исследование А. Ефименко. Воззрения крестьян на собственность, писал автор, вытекают из их взгляда на труд «как единственный, всегда признаваемый и справедливый, источник собственности». Именно труд находился в основе всех крестьянских правоотношений. Признание любого материального благополучия напрямую зависело от величины затраченного труда. Этим же определяется и право наследования, ориентированное не на степень родства или завещание, а на вложенный в общее дело труд: только трудовое участие открывает безусловное право наследования. Что касается земли, лесов, вод, то, по народному убеждению, на них вообще не может распространяться право собственности: они не созданы людьми, а значит, не являются продуктами труда. Таковы основополагающие взгляды народа на собственность. Данный вывод неизменно развивался и аналогичными экспертными оценками. Вот, например, одна из них, принадлежавшая А.П. Никольскому – будущему Главноуправляющему землеустройством и земледелием в правительстве С.Ю. Витте: «В нашем отечестве образовалось два совершенно обособленных мира, которые живут бок о бок, входят между собой в разнообразные сношения, но живут каждый по-своему. Ничего подобного не представляет ни одна цивилизованная страна. Здесь обращает на себя внимание четкое осознание раздвоенности российской действительности».

И эта раздвоенность была преодолена в 1917 году. СССР-Россия – это пример невиданных успехов для всего трудящегося человечества. Удивительно, что по сию пору это не хотят признать те, кто захватил власть в Москве в 1991 году. Недавний идеологический теракт с Мавзолеем Ленина – доказательство тому. Это акция хорошо спланированная: одновременно с известием о закрытии Мавзолея на реставрацию выходит поганейший, лживейший фильм «Мумия». Если «пипл схавает», дальше Мавзолей можно и не открывать. И ведь всё на виду, антисоветская сволота полагает, что плывёт глубоко, но гадкую, антинародную задницу видно всем. Сначала начали драпировать это место в День Победы. Пипл схавал! Потом во главе с инициатором драпировки (в бытность министром обороны) Ивановым, но уже в роли главы администрации президента в содружестве с тогдашим министром культуры Мединским вкатили памятную доску русофобу и фашисту Маннергейму. Была проба! Не схавали ленинградцы, не забывшие, кто замкнул кольцо блокады, перекрыл Финский залив. Если Мединский промолчал, хотя «доску» не уничтожили, а спрятали (на время?) в запасники Военно-исторического общества, ныне возглавляемого этим деятелем, то Иванов оказался «честней». Тех, кто не позволил кощунство, в «Комсомольской правде» назвал маргинальной частью общества. Ну куда дальше-то? К «Мумии»!!! Нынешний Министр культуры Любимова тут ни при чём? Если ей не понятно, то даже козе ясно, что то, что сотворили – не фура с дронами, а мощная, неприкрытая диверсия. Это целенаправленная акция антисоветчины и русофобии, направленная на изъятие из менталитета граждан России ощущения величия своей Державы. У нас и трудящихся всего мира есть Слава Ленина, Слава Сталина, Слава СССР. А что у вас? Кто-то позволяет мракобесие… Не в Киеве, не в Вашингтоне, не в Лондоне центр, ЦК, управляющий мракобесами. Бери выше! «Величие» нынешних управленцев олицетворяет высочайшее звание Сергея Шойгу, который отвечает за нашу безопасность. Кавалер Суверенного Военного Мальтийский Ордена. Это рыцарский религиозный орден Римско-католической церкви. Орден позиционирует себя как государство, имеет статус организации-наблюдателя при ООН и в Совете Европы. Ни романовских, ни РФовских, начиная с Ельцина, «рыцарей» называть не буду. Их много. А где где их нравственность? Где суверенитет и величие РФ? Си Цзиньпин морщится, но подает руку Шойгу, представляющему РФ на мировой арене. Держава товарища Си стала великой и суверенной не без Ленина и Сталина, но сегодня китайцы не приглашают РФ ни в один серьёзный проект…

Пишут, что история повторяется как фарс. Мы этого позора нахлебались по полной. Род мужчины, потерявшего честь, не сумевшего защитить ни мать, ни Родину, исчезает из истории навсегда, как и народ, который презрел Славу Предков. Но те, о ком речь, не наш многонациональный и славный Род. Исчезнут они.

Эдуард Наипов,

Кострома