В 19 веке вдруг выходят из печати книги-провокации. За основу берутся реальные свидетельства Витсена, Марко Поло, но подправленные в едином ключе. При издании их в тексты внедряется искуственно придуманное общее наименование народов –«тартары» вместо ордынского народа (в Сибири и Тихом океане), хотя те сами себя называли Ордой и никогда тартарами (это написано в надписи на карте Келлера). Зачем понадобилось придумывать новое название, которым так до сих пор никто себя не называет и не называл. Такой нации и народности не существует в природе. Не везде успели провести это новшество. Этот момент корректоры проморгали в «Казанской истории» 16 века и не успели исправить текст, там вообще нет ни монгол, ни татар, вместо них сарацины (орда) и поганые (литва). А в «Лицевом Летописном своде Ивана Грозного 16 в.» они уже вписаны как «татары». Может, была надежда, что со временем весь мир переименует Россию в Тартар, даже карту выпустили с новым наименованием России. Причём этот проект оказался довольно успешным в историческом плане конкретно для народов Орды, так как его удалось внедрить в учебники по истории в России, как «монголо-татар». Теперь вместо восточных славян мы изучаем монгол в учебниках и пятёрки за это получаем. А если засомневаешься в их существовании, получишь двойку и всеобщее осмеяние. Причём в науке таковые исключаются из исторических научных сообществ. Альтернатива «монголам» не допускается. Но всё содержании книг не переделывалось. Всё равно в них осталась правда и старые первоначальные иллюстрации, на которые можно опираться. Тюркский типаж полностью отсутствует у ВСЕХ ордынских царей в старых летописях. Дело в том, что версия «монголо-татарского ига» появилась в 18- 19 веке от поляков, поэтому типаж тартар в старых летописях отражали таким, каков он был на самом деле-славянский. Они же ещё не учились в российских школах.

Из-за проигрыша в войне с россами (словено-русами») за центр Русской равнины Западная Европа начала войну с русами на издательском фронте, переиначив славянское лицо Орды на азиатское. Разберём это на примере Мамая и хана Узбека.

Портрет Мамая

Нигде нет описания его внешности, его семьи, его портрета. Странное забвение. Но один его образ всё-таки остался запечатлённым в русской иконе. На русских иконах отражена история Руси. Вот портрет Мамая с иконы, где Дмитрий Донской побеждает врага (Мамая) и в его лице союзников литовскую силу Ягайло (Якова) и итальянцев. Это блондин славянской наружности с бородой. Он повержен на землю вместе с Белым Конём. На нём шапка, которую обычно носили князья Мстиславовичи.

В учебнике (6 класс) его назвали «военноначальником на правах ХАНА». Но вы очень удивитесь, когда узнаете, что в «Лицевом Летописном своде Ивана Грозного 16 в.» он назван «Восточный полновеликий Царь». Никаких титулов «хан» за ним не числится. И главный его признак-«царскость» указана в иллюстрации- это царский золотой венец на голове (п.112 Мамай) с характерными отогнутыми лепестками. Запомните эту корону. Она всплывёт вот на этой жуткой картине показательного глумления над телом пропольского ЛжеДмитрия на Красной площади. На нём белая маска проигравших «магов»-«шутов гороховых», нарумяненная. ЛжеДмитрий именовал себя «Император Димитрий — Государь, Царь и Великий Князь всея Руси с 1 июня 1605 года по 17 мая 1606 года». История с ЛжеДмитрием это очередная упорная попытка поляков и литвинов взять власть в Москве. Очень показательная казнь и надругательство над его телом и телом Басманова как бы говорят-никогда вы не будете править в Москве, никогда. В Москве всегда правили только те, кто отсюда происходил с древности. Например, Дмитрий Донской был Московским князем по происхождению, который с Владимирским князем победили Мамая в Куликовской битве 1380 г. А поляки считали, что имеют право, и на это указывают крылья древних Орнитионов на гербе Польши.

Смерть ДжеДмитрия

Происхождение Мамая. Мамай, судя по имени, был происхождением от «мамазонок»-имаусов –скифских амазонок «гераклидского» происхождения. Они жёны скифов происхождением из северной России, которых Лызлов называет «мамозонками», жившими на реке Лена, потом откочевавшими на Чукотку реку Алдан и Алазея (Марко Поло)( п.148). Если его союзник Руская Литва и он связан с родом Глинских, то он явно имел пралитовское и прапольское происхождение из рода Глиняных (Глиняный век Великого Гончара в мифах Древней Греции). «Мамай упоминается в «Скифской истории» Андрея ЛЫЗЛОВА как князь Волжской орды, темник из рода Кыйан». Этот загадочный Киян определяется на карте Келлера 1590 г. Это современная река Алдан, названная на карте Келлера «величайшая река Куиану-Киан» (Марко Поло). На карте написано, что называлась она раньше «Баутисус или КиАну» ( Ки-край земли Анны, матери Афетов греч.).

Карта Келлера. Река Алдан=Киану

«Лызлов писал, что Мамай — КАЗАЧЬЕ имя, у татар таких имён не было, а для казаков Мамай — национальный герой. Также в книге говорится, что в войске Мамая были (помимо казаков) монтыги, черемшанцы, степняки, крымцы, анчийские казаки (анты) и ногайцы. Кроме того, в «Скифской истории» Лызлов упоминает, что Мамай изгнал царя Темироссу, который правил в южной Руси, и убил его».

Судя по чину «беклярбек», он Лярва, что означает «Привидение в Маске», так (лярвой) стала называться белая маска в Венеции. Лярва стала означать Злой Дух трагически погибшего человека. Было предположено по версии автора, что Мамай не погиб, а скрылся в Венеции и был там знатным дожем и скрывался под белой маской. Может, он имел отношение к Ларам. Их изображают с Рогом Изобилия. Судя по винограду, эти Лары жили в Мидии на Арале и отсюда были предки Мамая.

Лара

В каком больной мозгу историка родилась мысль, что он монгол, когда КиАну указывает на род Афетов-славян от Аны на реке Алдан.

Портрет хана Узбека

Посмотрим, как «хана Узбека» описывали в летописях. Все отмечали его красивую наружность, но как он выглядел, и в чём состояла его красота, почему-то не отметили, наверное, совсем не походил на тюрка. Аз-Захаби отзывается о нём в таком же духе: «…храбрый герой, красавец наружностью, мусульманин, уничтоживший множество эмиров и волшебников». Это стандартные слова о нём, повторяющиеся у всех арабских историков, как под копирку. Остался только этот сомнительный портрет на карте (википедия утверждает, что это Узбек).

На нём, даже при полностью затёртом лице видна его светлая борода и светлые густые волосы на голове вьющиеся. На нём просматривается Венец на голове. У правой руки геральдическая ЛИЛИЯ (цветок жёлтого ириса). Это символ популярный в Европе (Флоренции, Франции, Польши, Испании, в России этот цветок «крин») и знак Девы Марии.

Лилия

На левой руке сидит птица (Сокол?). Явно «Узбек-хан» не монгол и не узбек.

Многое обьясняет его славянское имя «Аз Бяка» (или «АзБаяк») в «Летописном своде Ивана Грозного 16 в.» и его титул « ЦАРЬ Азбяк». На его голове золотой ордынский лепестковый ВЕНЕЦ. Вот его портрет из «Летописного свода». Все цари Орды в «Летописном своде» изображены на одно лицо СЛАВЯНСКОЙ светло-русой и бородатой наружности. Они не «ханы», а «цари», хотя слово «Хан» свидетельствует о происхождении от матери славянских народов Афетов Ханы-Аны.

Вот этот товарищ и стал светочем в истории азиатских тюркских народов, хотя не имел к ним никакого отношения по происхождению (по версии автора). Он в 1313 г. возглавил Золотую Орду. При нём государственной религией Золотой Орды якобы был признан ислам в 1321 г.. «После восшествия на ханский престол до истечения 8 лет он проводил жизнь со всем своим илем и улусом в странах СЕВЕРНОГО (арка) Дешт-и-КИПЧАКА, так как (ему) нравились (вода и воздух) тех стран и обилие охоты (дичи). Когда с начала его султанства истекло 8 лет, то под руководством святого шейха шейхов и мусульман, полюса мира, святого Зенги-Ата и главнейшего сейида, имеющего высокие титулы, указующего заблудившимся путь к преданности господу миров, руководителя странствующих и проводника ищущих, святого Сейид-Ата, преемника Зенги-Ата, он (Узбек) в месяцах 720 года хиджры (12 II 1320—30 I 1321), соответствующего тюркскому году курицы, удостоился чести принять ИСЛАМ и получил имя Мухаммед». По Симеоновской летописи: «сел на царстве и ОБЕСЕРМЕНИЛСЯ» (Википедия). Стал верить в Бесов, как болгары (Казанская история), а не в ислам. Если Узбек всё время проводил у кипчаков-куманов, то сам, вероятно, был оттуда родом. Но упомянутые вначале КИПЧАКИ это одно из 5 племён славян-КУМАНЫ. Оно от Кумана пятого сына от Скифа в 5 поколении, территория которого была в Восточной Украине. Было всего 5 братьев славян на Чёрном море- Словен, Рус, Болгар, Истер и Коман, образовавшие там Словенскую Русь в районе Беларусии и Западной Украины, Болгарию, Венгрию и Румынию от Истера и Куманию в Восточной Украине (они показаны на карте Келлера 1590 г. и названы в «Сказании о Словене и Русе»). Куманы заняли весь Юг до Волги и в северной части её и поселился Узбек, родственный славянам куманам из Восточной Украины (их называли жёлтыми).

Узбек пригласил к себе около 100 царевичей из Золотой Орды и расправился с ними, за то, что те не хотели изменить свою веру (тенгри-небо, христианство). Рашид ад-Дин сообщает о казни 120 мятежных Чингизидов. Одним махом суметь погубить скопом 120 царевичей, в это верится с трудом. Обычно достаточно было избавиться от главного. Что-то здесь не то (см. ниже).

«При этом царе Азбяке в Орде его повелением было убито пять великих русских князей: великий князь Михайло Ярославич ТВЕРСКОЙ, и два сына его, великий князь Дмитрий Михайлович и брат его великий князь Александр Михайлович, великий князь Василий РЯЗАНСКИЙ, великий князь Иван Ярославич Рязанский; да три удельных князя: князь Александр Новосельский, князь Федор Александрович, внук святого блаженного великого князя Михаила Ярославича Тверского, и князь Федор Иванович Стародубский. При этом же царе Азбяке убит был в Орде благочестивый и великий князь Юрий Данилович МОСКОВСКИЙ великим князем Дмитрием Михайловичем Тверским, без повеления царя Азбяка. А всего убито было царем Азбяком в Орде великих князей и удельных князей — ДЕВЯТЬ человек» (Википедия. Узбек хан. Летописный свод). Вот они лежат убиенные на картинке «Летописного свода». В красных шапках «москвичи», а в серых «тверь».

Какая «муха укусила» Узбека, что он начал всё менять, убивать русских князей именно Твери, Рязани, Москвы. Убил 120 царевичей Чингисидов!!! После него ханом Золотой Орды стал его сын знаменитый Джанибек, который вдруг оказался на одной монете в компании с сыном Дмитрия Донского Василием. «Русская монета с арабской надписью в центре: «Султан справедливый Джанибек-хан» и с русской надписью на той же стороне по кругу: «Князя Василия Дм.» (Русь и Рим Фоменко Нософский).

«Особенно интересной нам представляется надпись на монетах Дмитрия Донского. Из нее следует, что Дмитрия Донского (и даже его сына Василия Дмитриевича) по-арабски называли султан Токтамыш хан. А. Д. Чертков пишет по этому поводу: «На монетах Вел. Кн. Василия Димитриевича и отца его (Димитрия Донского) Г. Френом прочтено: «султан ТОКТАМЫШ хан, да продлится его жизнь» (см. «Русь и Рим», кн. II). Фоменко с Нософским предположили, что Дмитрий Донской или его сын Василий и есть Тохтамыш. Такие случаи с двойными именами не единичны. Например, «когда-то два ХАЗАРА расписались в расписке Якова бар Хануки как «ГОСТЯТА сын Кабара Когена» и « Иуда по прозвищу СЕВЕРЯТА». Славяне, служившие у хазар, приобретали второе хазарское имя (они говорили на русском, казацком и турецком языках (Витсен. Том 2)(п.5) будучи славянами и рускими. Или, например, 6-ой прямой потомок Попа Ивана звался Георгий Жор, где Георгий его русское имя, а Жор (Джордж) его казацкое имя –ордынское. Значит, в Орде были ДВОЙНЫЕ имена.

Вырисовывается такая картина. Существует русская Золотая Орда, у неё даже имя русское Золотая. Там два языка, русский и казацкий, то есть ордынский. Казацкий язык историки впоследствие и назовут тюркским, так как тюрки заимствовали его у казацкой орды и теперь думают, основываясь на языке, что это они были в Орде вместо русских и славян и всю историю славян Афетов переписали на себя, ведь своих древних летописей у тюрок не было. Так появился сборник Рашид-ад-Дина. Между славянскими, а не тюркскими кланами Орды и развернулась ожесточённая война за власть.

Вероятнее всего, по версии автора, не был Дмитрий Донской Тохтамышем, а существовала система власти ДУБЛЁРОВ. Тохта и был "дублёром". Об этом пишет Келлер на карте (см. выше) « В Наяме (Тикси на море Лаптевых, автор) родился Пресвитер Иоан, потомки которого ныне правят в ЭдиОпии». В Эде, в ЭДоме в центре Русской равнины. Те, кто был родом из Руси (определённого города), но правили на Тихом океане в Орде, обменивались царевнами и царевичами между собой, чтобы сохранить царский род-кровь и избежать близкородственных отношений. У «дублёров» на Руси были свои вотчины. Например, у Иоанов (Иванов) была вотчина Александровская слобода рядом с Москвой на реке Серая (п.77 Александровская слобода и Сериф древнегреческий. Созвездие отца Персея Трета Треугольник ). Дублёры по закону крови могли быть правителями на Руси, так Иваны заменили Симонеев на троне в Москве.

Но почему так резко обАрабился «Хан Узбек». «Именно Узбек ввел в качестве органа управления общепринятый в исламском мире «диван», после чего слово «нойон» вышло из употребления, будучи замененным на «эмир».

ИТАК. События с «ханом Узбеком» получают другое объяснения, если учесть следующий момент. Лызлов прямо указал на главного виновника многих бед Руси КОМЕТУ, которая пролетела низко в 1212 г. и должна была пролететь по версии автора через 100 лет в 1312 году и коснуться Земли. Перед прилётом всё население было выведено из опасной зоны (предполагаемой) ( п. 155). Но не всё удалось рассчитать. Комета сожгла Мидию на Арале (там были «диваны», «эмиры») и вообще всё на своём пути-Афганистан, Персию-Иран, Крым.

Вот что осталось от городов в Афганистане в Захедане

После её пролёта пропало 120 царевичей Золотой Орды («сварились» в котле Кометы), или они просто ушли. Как раз в 1313 году сразу после пролёта кометы возвысился хан Узбек на очищенном кометой политическом поле. Он первым пришёл посмотреть на разрушенное отечество в Мидии на Арале и начал заново его отстраивать и просто расчищать оставшиеся здания. На эти опустевшие земли спустились с гор уцелевшие кочевые тюркские племена (будущие узбеки, казахи и т.д.). Они пополнили войска АзБаяка, перешли на казацкий язык, который историки назовут тюркским. Начался передел власти в новой реальности среди бед и последовавшей после чумы. Само имя Аз Баяк говорит о происхождениии от Азазеля, внуки которого проиграли росам (Исусу Навину) и ему и группе соратников (Падшие Ангелы в книге Еноха родов Самаэля и Азазеля) достались только южные сгоревшие земли, где жили арабы, которых он привлёк на свою сторону, соорганизовал и дошёл до Кавказа, так на Кавказе появился топоним Ларс. Отсюда приверженность арабам. Узбек хан скончался в 1341–42 году.

Источники

1.«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2.«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3.Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4.«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай».

6. «Казанская история» неизвестного автора. Автор жил 20 лет в Казани у Сафа Гирея и был очевидцем событий 1552 г.

7. «Повесть временных лет» Лаврентия 1377 г.

8. «Скифийская история» Лызлова 1692 г.

9. Гумилёв Л. Н.. Поиски вымышленного царства. Легенда о «Государстве пресвитера Иоанна». — М.: Наука. 1970. — 431 с. — 9500 экз.

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto.

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы столпы

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

38 . Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г..

40 . Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов. От 31.03.2019г.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г. Тонких Г.Л

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. От 19.07.2021г.

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81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь-1 Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021.

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

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98. Путь-7 Марко Поло в Россию. От 21. 04. 2022 г. Автор Тонких Г.Л. («Nekto» на Ящике Пандоры, рубрика «Свобода слова»).

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

112. Мамай с литовским уклоном. «Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

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117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

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122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

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137. Эдом. Русская равнина в допотопной и послепотопной истории. 27. 10.2024, (nekto).

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144. В «Скифской истории» Лызлова 1692 г. Ноев Ковчег находился в России. Ч.1 09. 02.2025..

145. В «Скифской истории» Лызлова Комета 1212 стала причиной Исхода Орды. Ч.2. 12. 02.2025.

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